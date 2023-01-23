「車公靈籤」2003 – 2023大回顧！兔年初二再次求得「威人威威不是威」
▼2023年車公靈籤 | 第11號中籤｜「威人威威不是威」
與12年前（即上個兔年）父親劉皇發求得的籤文一樣，劉業強表示，12年前亦求得同一支籤，提醒政府更要多聽意見，現今的政治、經濟形勢錯綜複雜，期待下月公布的財政預算案讓香港真正復蘇：
威人威威不是威，
只當著力有箴規，
白登曾起高皇閣，
終被張良守舊圍。
籤文解曰：「凡事守舊，求財遂意，自身得運，婚姻不合。」
▼2022年車公靈籤 | 第38號中籤｜「莫教涉獵逞英豪」
劉業強解作「香港不能一步登天」，要「按部就班」朝着「動態清零」的策略，一步步走出逆境，又指籤文顯示下任特首需要「有經驗嘅人，腳踏實地做嘢。」
人扳高處求真果。
我向低邊拾芥薑。
媚奧不如去媚灶。
莫教涉獵逞英豪。
▼2021年車公靈籤 | 第45號中籤｜「世情局面苦徒然」
劉業強即場解籤，對傳媒表示香港面對問題很大，生意難做，認為政府每個政策都很重要，認為籤文意思，是叫政府施政要精準及時，如果行錯棋，「火會愈燒愈大」：
下手須教一酌先，
世情局面苦徒然；
積薪歷火非無事，
識者能知火未燃。
▼2020年車公靈籤 | 中籤實為下籤｜「天理人情只要公」
經歷了持續半年反修例觸發的社會動蕩，踏入庚子鼠年香港以至全球面對疫情的威脅，新界鄉議局主席劉業強按傳統，率領一眾鄉紳到沙田車公廟為香港求籤祈福，求得第92籤中籤，劉業強寄語香港政府不要「自以為是」！
人生何在逞英豪，
天理人情只要公；
天眼恢恢疏不漏，
定然作福福來縱。
籤文解曰：「家宅平平、作福加增、自身平安、婚姻成合」
劉業強指籤文第一句「人生何在逞英豪」意指政府要聽民意，才可推行政策，社會才會和諧。籤文第二句「天理人情只要公」解社會要尊重法律。至於籤文第三及四句「天眼恢恢疏不漏，定然作福福來縱」則表示「大家共同努力，才可在現時谷底走出來」。劉業強重申政府施政「唔可以自以為是，唔係想做就做」。
▼2019年車公靈籤 | 「中籤」實為「下籤」？！「畫餅將來未見香」
鄉議局主席劉業強年初二在車公廟為香港求得86號中籤，但有解籤師傅表示，籤文所顯示的，實為下籤 ：
石田為業喜非常，
畫餅將來未見香；
怎曉田耕耘不得，
那知餅食不充腸。
2019香港大事：
- 3月18日香港地鐵營運近40年來，首次發生列車碰撞事故，兩列港鐵荃灣綫列車於清晨進行信號系統測試期間於中環站附近相撞
- 4月16日 藝人黃心穎和許志安被《蘋果日報》揭發於的士車廂內出軌，親密行為短片流出
- 6月12日反對逃犯條例修訂草案佔領行動，市民衝出夏慤道與龍和道，警察發射約150枚催淚彈和20發布袋鉛彈、數發橡膠子彈鎮壓，逾80人受傷
- 6月至12月，多區持續爆發示威衝突，社會自2014後再度陷入前所未有撕裂
▼2018年車公靈籤 | 中籤 | 求財半遂
頃畝之田歲月深
祖宗創積到於今
勸君勿論多和少
寸土原來一寸金
籤文解曰：「家宅興旺，自身平安，求財半遂，占病不妨。」
2018香港大事：
- 5月10日李嘉誠以長和系董事局主席的身份出席最後一次股東大會，大會後宣布正式退休
- 9月16日超強颱風山竹襲港，香港多處發生塌樹，情況前所未見，久久未能復修
- 10月10日行政長官林鄭月娥宣布推出總成本約5,000億元「明日大嶼願景」人工島計劃
- 10月16日港鐵發生自1979年啟用以來最嚴重故障，荃灣、觀塘、港島和將軍澳綫因測試新系統而發生信號故障，上班繁忙時間全港交通大混亂
▼2017年 | 中籤 | 凡事吉利
雞年年初二，新界鄉議局主席劉業強為香港求得第61號籤，為上籤：
傳來信息果無差
轉運時來自興家
篤志雲程須著力
何須今日賜榮華
籤文解曰：「凡事吉利」，會轉運時來，有「努力目前．後有佳景」之意。
當年官方解籤師傅表示，籤文帶來好的訊息，指香港未來會有好轉變，運程和形勢均向好發展，只要政府及市民共同努力，香港便會繼續繁榮。
2017香港大事：
- 3月25日朗豪坊扶手電梯突然倒後急速向下，20多人堆疊在扶手電梯入口，造成18人受傷
- 3月26日林鄭月娥以777票擊敗另外兩名候選人曾俊華和胡國興就任行政長官
- 8月23日超強颱風天鴿正面吹襲香港，杏花邨成爲重災區，地庫停車場20多部車輛被沒頂
- 律政司長袁國強辭職，接任人為資深大律師鄭若驊
▼2016年 | 中籤 | 換籤疑雲
新界鄉議局主席劉業強於初二早上到沙田車公廟，求得第72號籤上籤，籤文如下：
丹陽飛舞去潮陽
大展翔毛彩色香
來儀偏向仁者宅
修福自然啟禎祥
籤文解曰：「凡事大吉」； 不過有直擊電視直播的網民表示，今次求到的其實是69號籤中籤，只是過程中跟沙田籤文「掉包」，籤文如下：
真似假時假似真
弄假成真那曉因
世人難識真和假
真假如何兩不分
以上籤文解曰：「凡事不成，家宅平安，自身平平，求財半遂。」
2016香港大事：
- 大年初一晚上，旺角因為掃蕩小販問題發生衝突，警察開槍、示威者放火掟磚還支，終演變成警民流血衝突
- 2016年立法會選舉舉行，投票率達58%，創歷史新高。最後泛民取得23席，本土自決派取得6席，而建制派則取得40席
- 香港海洋公園上年度入場人數急跌18.8%，動物死亡數跌一成半，全年錄得逾2.4億元虧損
- 12月行政長官梁振英因要照顧家人，宣布不爭取連任
▼2015年 | 中籤 | 衝擊葉劉[ 乙未羊年 | 求籤者：劉皇發 ]
晨粧露彩髻邊雲，
玉佩珠顏錦似銀，
色則是空空是色，
觀音曾勸世間人。
籤文解曰：「不可貪心，自身平平，家宅平安，求財半遂。」
2015香港大事：
- 葉劉淑儀遭麒麟KO、政改表決「等埋發叔」甩轆、區選年輕人上位
- 小三TSA存廢爭議、齊昕萬聖節摑母全城熱議16小時
- 政府宣布亞洲電視將不獲續牌；《新報》結業、《成報》清盤、《忽然一周》結業
- 4月股市大升，同期《大時代》重播丁蟹效應失靈；唯年尾中港股市大瀉、樓市慘澹、人民幣貶值
▼2014年 | 中籤 | 禍不空生[ 甲午馬年 | 求籤者：劉皇發 ]
福無私與皆天賜，
禍不空生自有招，
一片婆心能積善，
自然福長禍潛消。
籤文解曰：「家宅興吉，求財半遂，自身平安，堅心求謀。」
2014香港大事：
- 立法會議員蔣麗芸率領420名旅客發動15小時「佔領郵輪」
- 3月底黑色暴雨，九龍塘又一城爆玻璃天花驚現「水舞間」
- 港鐵東鐵綫上水站有唐狗闖入路軌，最後唐狗被直通車於粉嶺站輾斃惹公憤
- 9月28日，群眾自發的「雨傘革命」爆發，為爭取普選及表達對特區政府不滿，展開持續79日的佔領行動
▼2013年 | 下籤 | 經營乏本[ 癸巳 年 | 求籤者：劉皇發 ]
駟馬高車出遠途，
今朝赤腳返回廬，
莫非不第人還井，
亦似經營乏本歸。
籤文解曰：「宜慎小人，凡事不利。」
2013香港大事：
- 葵青貨櫃碼頭40日工潮，勞方要求逾20%加薪，最後僅以9.8%加薪幅度達成共識
- 發展局局長陳茂波接連被揭發劏房、酒駕、囤地等醜聞
- 繼搶奶粉後，大陸人瘋搶北區幼稚園學位，申請表更能於淘寶網網購
- HKTV因「一男子」因素不獲發牌，12萬人上街遊行，並於政府總部外發起大型集會
▼2012年 | 中籤 | 神鬼不分[ 壬辰 年 | 求籤者：劉皇發 ]
何為邪鬼何為神，
神鬼如何兩不分，
但管信邪修正外，
何愁天地不知聞。
2012香港大事：
- 3月，梁振英以689票當選香港特首
- 9月，反對國民教育觸發的佔領及絕食行動無功而還
▼2011年 | 中籤 | 威人威威[ 辛卯 年 | 求籤者：劉皇發 ]
威人威威不是威，
只當著力有箴規，
白登曾起高皇閣，
終被張良守舊圍。
籤文解曰：「凡事守舊，求財遂意，自身得運，婚姻不合。」
2011香港大事：
- 亞洲電視誤報前國家主席江澤民死訊
- 特首選舉揭幕，唐英年被爆桃色醜聞及僭建
- 政府為打擊「變相公投」而推出的「替補機制」方案，市民上街並回應：「我買咗陳奕迅演唱會飛，你依家叫我睇林峯？」
▼2010年 | 中籤 | 睽別家園[ 庚寅 年 | 求籤者：劉皇發 ]
睽別家園歲月多，
不知家內若如何，
昨宵一夢真端的，
今日人傳信不訛。
籤文解曰：「先難後易，凡事可許。」
2010香港大事：
- 669億公帑的高鐵項目撥款，令大批八十後上街抗議
- 政改方案公布，特首、高官落區叫「起錨」，市民叫「超錯」，曾蔭權更邀請余若薇舉行電視辯論
- 菲律賓槍手挾持香港旅遊巴，車上15名人質，只有7人倖存，香港向菲律賓發出黑色外遊警示
▼2009年 | 下籤 | 徒築長城[ 己丑 年 | 求籤者：劉皇發 ]
君不須防人不肖，
眼前鬼卒皆為妖，
秦王徒把長城築，
禍去禍來因自招。
籤文解曰：「內有家鬼，自身不安，家宅不吉，求財不遂。」
2009香港大事：
- 港珠澳大橋於本年正式動工建設
- 林峯奪得《十大勁歌金曲》亞太區「最受歡迎男歌手」
- 政府在大埔區試行校園驗毒計劃
- 港官林瑞麟訪問台灣，其「人肉錄音機」的劣名被台灣電視台引用
▼2008年 | 上籤 | 開路赴京[ 戊子 年 | 求籤者：劉皇發 ]
賢路晴明此日開，
三千才子赴京臺，
人逢亨通知如意，
金榜標名萬古傳。
籤文解曰：「家宅平安，自身得運，求財遂意，婚姻可許。」
2008香港大事：
- 大陸爆毒奶粉事件，香港亦有13人因此腎結石
- 9月雷曼迷債觸發席捲全球金融海嘯，結束了香港自03年7月以來長達5年的經濟復甦
- 奧運聖火在香港傳遞，馬術比賽項目在香港舉行
▼2007年 | 中籤 | 朝朝新樣[ 丁亥 年 | 求籤者：劉皇發 ]
問君曾見舊時無，
一醉昏迷誰為扶，
正是今朝新樣出，
無錢空手又來沽。
籤文解曰：「舊願未還，家宅平安，自身平安，求財半遂。」
2007香港大事：
- 「九龍皇帝」曾灶財病逝
- 政府清拆皇后碼頭掀保育爭議
- 恒生指數升穿30,000點
▼2006年 | 上籤 | 呼籲耕田[ 丙戌 年 | 求籤者：劉皇發 ]
肆業求謀各有方，
朝為田舍暮為皇，
田可耕時書可讀，
自然利就有名揚。
籤文解曰：「凡事吉利。」
2006香港大事：
- 毒菜、孔雀石綠、蘇丹紅……輸港中國大陸食品的安全問題頻生
- 恒生指數首度衝破20,000點
- 11月，群眾發起絕食、佔領保衛天星碼頭
▼2005年 | 中籤 | 經卷西天[ 乙酉 年 | 求籤者：劉皇發 ]
持齋受戒須精緻，
盛積爐煙薦聖賢，
香火滿堂皆顯應，
何勞經卷往西天。
籤文解曰：「家宅大吉，占病作福，凡事用心，婚姻不合，自身平安，求財半遂。」
2005香港大事：
- 董建華3月以腳痛為理由辭任行政長官、曾蔭權風騷吹口哨
- 12月韓農反對世貿，於香港灣仔發起不同形式的抗議、遊行衝突
▼2004年 | 中籤 | 不見同袍[ 甲申 年 | 求籤者：劉皇發 ]
人情反覆似波濤，
勿謂金蘭結義高，
上古守明金重利，
囊空不見舊同袍。
籤文解曰：「凡事仔細，占病作福，自身平安，婚姻不合。」
2004香港大事：
- 商台名嘴封咪事件
- 商台名嘴封咪事件
▼2003年 | 下籤 | 凡事不吉[ 癸未 年 | 求籤者：何志平 ]
掛帆順水上揚州，
半途頗耐浪打頭，
實力撐持難寸進，
落橈下?水難流。
籤文解曰：「凡事不吉。」
2003香港大事：
- 香港爆發沙士疫潮，社區爆發令淘大變死城
- 梁錦松偷步買車、葉劉淑儀強推23條，施政連番失誤令民怨沸騰，引發五十萬人七一上街