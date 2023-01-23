「車公靈籤」2003 – 2023大回顧！兔年初二再次求得「威人威威不是威」

「車公靈籤」｜12年前劉皇發求得38號中籤「威人威威不是威」，12年其兒子劉業強再為香港求得同一簽文，其實自從2003年特區政府派代表為香港求得「下籤」結果同年爆發沙士以來，每年「車公靈籤」都備受關注，一次重溫歷年籤及大事回顧：