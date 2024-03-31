單身我有經驗 拆解12星座單身主因
撰文：酒啊九叔｜圖片：電影截圖、各大明星instagram｜編輯：乖乖隆地洞＠central（原文刊於新Monday）
單身我有經驗 拆解12星座單身主因
1. 水瓶座
水瓶座一時理知一時感性，最大的特點是他們非常喜愛獨處，除了覺得自己一個很幸福，也在獨處的時光中反省自己。一個會自我反省的人從來都非常吸引，但謹記不要把所有責任都放在自己身上，給自己太多壓力也會嚇走另一半。
楊千嬅
楊愛瑾
2.雙魚座
最愛胡思亂想的雙魚座，很難相信人。就算是朋友關係也好，只要你被人岀賣過一次，很容易便對一段關係無信心。當你選擇相信別人後，便很易把自己的全部給予他人，自己卻變成了一個空空的軀殼。如此的不平衡令雙魚很易受到傷害。當你希望你的另一半會好好保護你時，請先謹記要好好愛自己保護自己。
方力申
謝安琪
3. 牧羊座
什麼都要求特別的牧羊座，口味的獨特令他們一直都未能遇上真命天子，加上脾氣古怪，他們都是易衝動兼燥底的朋友。就拍拖而言，他們既無耐性又懶於控制自己情緒，對於照顧另一半的感受更是大感麻煩。所以牧羊座單身的主因非當簡單，大慨就是「太懶太麻煩」。要罷脱單身的首要條件，不要太執著。
劉心悠
衛蘭
4. 金牛座
金牛座最大的特點就是獨立。一個獨立的人確實有一定的魅力，始終你不用人多加照顧，但過份的獨立卻變成你一道厚厚的屏障，讓人卻步。不論何事都把所有東西扛到自己身上確是不易，壓力很大之餘也令身邊的人替你擔心。除了要學會放鬆，也要讓別人參與你的生活，會你一起渡過難關。你不是一個人的！
唐詩詠
5. 雙子座
雙子座最大的問題可能是從來搞不清自己的愛情心態。本已容易貪新忘舊，既會享受一個人單身的時光，又會覺得拍拖其實是個不錯的選擇。當你以為自己經已準備好一段新的關係，卻又會覺得拍拖真的很麻煩。單是以上的轉轉變變已嚇走不少人了。真的要拍拖，就請好好檢視自己的心態。
周秀娜
應采兒
6. 巨蟹座
當雙子對感情矛矛盾盾，巨蟹卻是完全相反。 愛情對他們來説就是説一不二，定要遇上最適合自己的人才去馬。只不過，一等可能就是數十年的苦候，全因你渴望的就是「初戀情人就係我老公/老婆」。萬事起頭難，而自古成功又在嘗試，要一段穩定的關係前請放手一試！
茍蕓慧
官恩娜
7. 獅子座
獅子座不論男女，個性都非常剛烈，非常保護自己。但如此衝撞型的性格卻吸引到不少追求者的青睞，但經日漸理解之後你的倔強和執著卻可能是你的缺點。面對真正喜歡的人，不妨包容和謙虛多點。不要因為你的凌角趕走心儀對像，對著他與她，就請溫柔一點吧！
薛凱琪
陳奕迅
8. 處女座
要選岀12星座中的完美主義者，非處女座莫屬。處女座面對任何事情都會用一套完美主義，就連愛情也一樣。所謂的完美並不是事情的結果要來得最好，卻是在處事的過程中會堅持用自己的一套和自己的方法，就處女座而言，堅持自己就是完美。但對於追求者而言，這一套既可是值得欣賞的執著，也可以是令人卻步的自我中心。
胡定欣
袁詠儀
9. 天秤座
處女座的好友天秤，同樣是自我中心協會的會員。天秤一向不信邪，更覺得天涯可處無芳草，下個必定會更好，加上天秤的異性緣都不俗，所以一直都未能認真面對感情，更會令對方感到你像Player一樣。要告別單身，定性真的很重要，不想傷害身邊的人就請好好想清楚自己玩夠未。
鄧麗欣
江若琳
10. 天蠍座
不論你遇上的追求者多完美，你仲會為他作下一推「不適合你」的理由，大慨就是不符合你定下的標準。這堆擇偶條件的背後純粹是因為你根本未準備好一段新的關係。天蠍人非常享受曖昧的過程，一段沒名份的關係，不過並不是人人都可以承受到這種欲擒故縱的關係，你只會一步一步玩岀火。
蔡卓妍
余文樂
11.射手座
常常要主導所有事情的射手們，總被稱作大男人大女人。在戀情上，他們顧然要統領一切，就連日常生活中的各大圈子都要扮演領導者。這種性格，連朋友都未必能接受更遑論是你的伴侶。在一段關係中，要拿捏平衡，並不是由一方主導一切，另一方默默承受，所以還是謙和一點啊！
黃宗澤
12. 摩羯 / 山羊座
山羊座的人待人接物都非常有禮，會保持一定距離，但正正因此而錯過了不少很好的對像。害羞的你不敢向人說岀心聲，若你大膽一點，勇於在人前展露真我，以及讓別人看到你自信滿滿的一面，定必吸引到心儀對象。