姜濤生日｜重溫初出道專訪 大談擇偶條件、成名之路：「單飛係最終目標」

4月30日係「姜濤誕」，姜糖忙於為偶像姜濤慶祝正式踏入22歲，這位萬人迷19歲憑《全民造星》冠軍出道、短短三年奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」 ，更被無綫視為強勁對手，不惜惡搞抽水，今次就重溫姜濤初出道的專訪，大談減肥原因、入行後的心態，以及擇偶條件！

文：1115期《東方新地》鄭紹康@星惜天下