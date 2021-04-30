姜濤生日｜重溫初出道專訪 大談擇偶條件、成名之路：「單飛係最終目標」
文：1115期《東方新地》鄭紹康@星惜天下
當說到處男話題，工作人員立即擋駕，而姜濤則歎謂：「我幾時可以擺脫呢個話題？」
減肥連瞓覺都餓醒
鄭：姜濤呢個名好特別，有無特別意思？
姜：我阿爸阿媽問相士我改咩名好，相士好似話我命中缺水，但我本身唔係好鍾意呢個名，由細到大都諗住改名，我覺得大部分人嘅名都係三個字，同埋用廣東話去讀姜濤好似好奇怪，我都有問公司可唔可以改名，但公司話姜濤呢個名夠特別呀！
鄭：相士有無講你命格適合做咩行業？會唔會大紅大紫？
姜：好似話改咗有水嘅名，財運同任何方面都會好順利，但我阿爸阿媽直到幾年前都覺得好似唔係好work，覺得我讀書、體育咩都好似唔係好得，覺得唔係幾準。
鄭：19歲成名，係你預計之中定太早？
姜：香港嚟講應該算比較細個，但我睇開韓國、日本、大陸其實偏向愈嚟愈後生，我唔覺得太早，反而覺得趁依家呢個年紀做多啲嘢。
鄭：幾時發覺鍾意做呢行？
姜：小學仲係肥仔嘅時候，第一次學校有表演嘉賓嚟表演，又見到同學都有上台表演，自己都好想上去，但我無同任何人講過呢件事。自己心入面一直喺度諗，上網睇，睇睇吓睇到有個人叫小豬（羅志祥）原來佢係肥仔變到咁靚仔，好鍾意佢，默默地有種子喺個心入面，慢慢就向呢個方向前進。
鄭：有無不斷學唱歌、跳舞？
姜：嗰時唯一目標係變瘦先，因為我覺得我如果唔瘦啲，我驚畀人笑，好似無自信去唱歌跳舞。
鄭：純粹因為咁？唔關追女仔事？
姜：嗰個係刺激我嘅導火線，我好想變瘦，但無動力，覺得都係食嘢開心啲，但自從畀一個女仔刺激完，真係唔得嘞，仲有中學時期人緣唔係太好，所有嘢加埋到嗰個timing就去做。
鄭：有無再見番嗰啲女仔？有無覺得佢哋走寶？
姜：無，我覺得所有遇到嘅人，都係值得感激嘅人。
鄭：減肥過程係咪好痛苦？有無唔開心、好躁？
姜：我用一個暑假由好肥變到好瘦，係好痛苦，因為用錯方法，同埋細個唔識點樣正確地減肥，將自己發育期間最應該有營養嘅時候，日日唔食嘢去做運動，搞到身體好差。
鄭：忍口難唔難？
姜：減肥最難應該都係忍口，因為做運動做到攰忍一忍就OK，但食嘢，尤其是肥仔對食物嗰種渴求應該更加大，會廿四小時係咁諗食物，連瞓覺都會餓醒。
參加《造星》 只因「免報名費」
鄭：據聞你細個已經不停練習台風、造型、照鏡、扮靚……
姜：細個肥仔嘅時候好唔姿整，喺學校畀人話過：「你個口好臭！」到依家隨身都帶住香口膠，自從畀一個女仔hurt完，嗰時開始好注重自己嘅儀態，阿媽都開始教我點去減肥、著衫。
鄭：你想入行，屋企有無反對？
姜：一開始，佢哋無當係一回事，佢哋覺得都係無可能嘅事，佢哋純粹覺得我好鍾意明星，到我默默地去比賽，同佢哋講我返大陸比賽，入咗圍，佢哋先覺得原來你認真嘅！佢哋都好支持嘅，佢哋都覺得既然你唔係讀書嘅材料，就做你自己鍾意嘅嘢。
鄭：點解當初喺內地參加比賽？抑或你想喺內地發展？
姜：嗰時上網搵唔使錢參加嘅比賽，好多比賽都要畀報名費，我唔想畀，見到《快樂男聲2017》唔使錢，入咗又包食包住，就去咗。我完全無諗過可以入到咁後（晉身30強）。
鄭：你參加《全民造星》，最初99個參賽者嘅時候，係咪經已好有信心？
姜：參加《全民造星》都係因為唔使畀錢參賽，我無覺得好有信心，純粹第二次參加比賽，想睇吓呢一年進步咗幾多，因為嗰年我都有去學過跳舞，睇吓可以行得幾遠。
鄭：你一出就係大熱門！
姜：我無諗過，99強個表演之後，見大家都鍾意我嘅表演，之後嘅表演再做調整。
鄭：你都做晒資料搜集！
姜：一直以嚟，我都好鍾意睇選秀節目，所以我會比較了解選秀節目所需求嘅嘢。
鄭：身為大熱門，你好大壓力定好輕鬆？
姜：比賽嘅時候，淨係好專心去諗下一隻歌點樣去做，我諗專心做好嘅表演都會好睇，好睇自然會吸引多啲人。
鄭：贏咗嗰一百萬，依家喺邊？
姜：九成喺阿媽度，幫我儲住。
鄭：公司對你都好多安排，綜藝、電影、唱歌，你最鍾意做咩？
姜：我第一目標當然係做香港嘅唱作歌手，第二係演戲，其實總之關於呢一行嘅嘢，我無咩係唔鍾意，因為我好鍾意小豬講嘅：「喺呢行，做咩要似咩！」做演員就要似一個演員，當做齊晒呢啲嘢，先至唔容易畀人淘汰。
鄭：收入有無暴漲？
姜：我好感激依家搵到一份自己鍾意、又養活到自己嘅工作，因為我覺得喺香港，要養活到自己已經係好難嘅事，好幸運暫時有呢個能力。
唔介意犧牲私隱
鄭：私隱有無改變？
姜：有，私隱係最大嘅改變。
鄭：你點調節？
姜：其實我未參加比賽之前，我已經成日幻想做明星會點答呢啲問題，因為我成日睇啲明星答。我覺得應該要好多謝有呢啲無私隱嘅空間，如果做藝人無呢啲嘢，其實同一個素人係無分別。因為做呢一行就會有呢啲嘢，即係做廚師，隻手一定會燙傷，作為一個藝人，係需要付出一啲私隱度嘅犧牲，even畀人誤解、畀人喺網上評論，我好少會因為呢啲事嬲。
鄭：有無啲fans好猖狂？
姜：一定有啲fans係比較激進，例如好迫嘅時候，係咁捉住我唔放……
鄭：即係抽水啦！呢啲情況你會點做？
姜：通常我都唔會點，太混亂喇嘛，只要大家唔好受傷就OK！
「單飛係每一個人嘅最終目標」
鄭：有fans跟過你返屋企，你反感？
姜：初頭我覺得無乜嘢，我畀人跟其實都好正常，但後尾驚影響到屋企人，因為我屋企人唔係好想喺大眾面前，就同fans講盡量唔好嘞！
鄭：一隊咁多個人，總有妒忌，點解佢企我前面、點解佢件衫靚過我？你哋點調節？
姜：公司每樣嘢都安排得好恰當，唱歌、跳舞好嘅，梗係畀佢哋先，每一part都會有人做佢擅長嘅嘢，所以唔存在妒忌。
鄭：單飛定團隊發展，對你嚟講係咪重點？
姜：我覺得，作為一個藝人，其實都係想畀更加多嘅人見到自己，單飛係每一個人嘅最終目標，我又唔會話想快啲單飛，我諗時機到自然就會有呢個機會。
鄭：你有個混血表妹，都好多人關注，佢有無打算入行？
姜：哈哈，佢係鍾意入呢行嘅，佢好鍾意show off自己，但各方面我哋都覺得佢應該以讀書為重，佢自己都係，同埋佢讀書都OK。
姜濤：邊個唔想拍拖
鄭：無拍過拖？
姜：以前有同一個女仔試過好似我以為係拍拖嘅嘢，點知其實係畀人玩！
鄭：你鍾意咩類型嘅女仔？
姜：我理想中係無機心，呢個係第一重點，外表梗係得意啲啦，我鍾意得意啲嘅女仔。其實我唔會將呢啲當係標準，因為我知當遇到鍾意嘅人，可能會同我嘅標準完全唔一樣。
鄭：之前影到你同網紅Anjan舉止親密！
姜：其實嗰張相係因為喺巴士站遇到佢，嗰個女仔係之前拍戲嘅時候有傾過兩句，唔係話特別熟，當時無呢個意識，因為我好少同女仔出街，又覺得無做啲咩，純粹搭巴士。
鄭：你想唔想拍拖？抑或你覺得依家拍拖係無可能？
姜：我諗我呢個年紀嘅男仔，其實都想拍拖，拍拖邊個唔想？但拍拖一嚟一定驚影響自己，二嚟驚影響人哋，因為你唔會想個女仔萬一畀人發現，佢以後就畀人話係姜濤嘅前度，我覺得呢個係對女仔唔好嘅傷害，所以都係三思而後行。無可否認一定想拍拖，但會考慮到好多嘢，依家事業緊要過呢啲。
Ian 、Anson Lo表示「歌酬平分都夠使」
另外兩名Mirror隊友Anson Lo（盧瀚霆）與Ian（陳卓賢），亦談到收入及對未來發展的期許。
鄭：入行之前做咩？
A：我教跳舞為主。
鄭：依家收入對比之前教跳舞，有無多咗？
A：都差唔多。
鄭：你入行屋企人有無反對？
A：反對就無，但有擔心，擔心生計同埋行得唔遠。我之前揀做跳舞呢條路，佢哋已經反對過一次，所以今次我再揀一條佢哋認為再危險啲嘅路，危險嘅意思係會唔會再唔穩定啲、變數再多啲。
鄭：對未來有咩展望？
A：想我哋呢團更加多人識，無睇《全民造星》嘅觀眾都可以因為我哋嘅表演或者音樂，而更加鍾意我哋。
鄭：《全民造星》即將開第二輯，有無擔心被遺忘或者分薄資源？
A：唔會，反而好期待新血，可以同我哋crossover。
鄭：Ian入行之前做咩？
I：學生。
鄭：入行後，收入同心態有咩轉變？
I：收入一定多咗，因為我做學生無收入。心境上覺得幸運，因為我唔係好細個就開始玩音樂、唱歌，都係近兩、三年先發掘唱歌呢個興趣，好感恩一畢業就可以做到自己鍾意做嘅嘢，身邊有一班兄弟一齊行，個開始都幾順利，會覺得幾幸運。
鄭：你覺得姜濤攞冠軍係咪實至名歸？
I：我覺得係嘅，我攞第二我都唔會覺得點解唔係我攞第一，我完全唔會咁諗，佢攞冠軍一定有佢嘅原因，可能大家會覺得一個19歲嘅後生仔，畀咗個冠軍同畀咗一百萬佢，可能會對佢嘅成長唔好，但我覺得姜濤自己係有足夠成熟嘅思想，因為佢係好有計劃嘅人，佢知道做一個藝人係要點行，佢對自己人生係好有規劃。
鄭：歌酬係咪12個成員平分？
A：係！
鄭：會唔會唔夠使？
A：唔會，每個成員各自有底薪同埋每個成員各自有自己唔同嘅工作，有拍廣告、有拍drama，所以都唔會有唔夠食嘅情況。
後記：娛圈的將來
看得出姜濤做訪問時是有些緊張的，畢竟受訪時還是19歲小伙子，其實我也擔心會有代溝這回事，幸好過程非常順利如傾偈那樣無所不談，眼前三位就是代表了香港娛樂圈的將來，他們就是有全民做出來的星級引力，很想把自己的經歷傳授給他們，願他們星途燦爛，大放光芒！
●撰文：劉倬延
●攝影：Jacy
●設計：Gary
●髮型：King [email protected] I Salon
●化妝：Jennifer Chan & Giann [email protected] G Chan Makeup Centre
●服裝提供：Boss（姜濤＆Ian），MCM（Anson Lo）