曾江專訪：荷李活唔係特別架勢！冇時間睇香港嘅電視
鄭：鄭紹康 曾：曾江
鄭：恭喜你攞金像獎最佳男配角，原來你第一次攞獎，有咩感受？
曾：喺自己同行裏面受到認同，當然係好高興。
鄭：算唔算遲來的獎項？
曾：有嚟就得啦！有啲人後生已經好醒，我後生嗰時好笨㗎嘛！
鄭：最近（編按2015年）《大時代》重播，好大迴響，你個角色都好搶！
曾：我喺TVB拍好多嘢，好多我都幾有印象，但《大時代》以我本人嚟講，印象唔係咁深，唔知點解，《誓不低頭》、《我本善良》印象仲深少少。《大時代》我聽講大家好受落，冇嘅，比較啫，貨比貨，就知道有高低。嗰個時代，電視有好多好嘢，都算係比較盛事，（監製）韋家輝，啲嘢特別，同人唔同囉！
荷李活唔係特別架勢！
鄭：拍電視未必可以拍電影，但你又得！你覺得拍電影係咪高級啲？
曾：拍電視同拍電影最大分別，係曝光，電影兩個鐘，電視三十集，已經係三十個鐘，電影兩個鐘入面，要俾觀眾感覺嘅嘢，就比三十個鐘難囉！配角喺兩個鐘嘅戲，二、三十分鐘，要俾觀眾留低印象，我覺得就難啲，失一秒，就少一秒，因為唔係好多秒。
鄭：拍電影滿足感係咪大啲？
曾：都唔係，拍嘢開心有好多因素，合作嘅演員可以刺激你，你高興到不得了啦！點解我諗唔到咁嘅做法？佢咁嘅react嘅？我又點樣去搞，咁咪好睇囉！
鄭：聽你咁講，你對演戲仲好有火！
曾：愛上嗰樣嘢吖嘛！唔係以咁嘅年紀，仲做嚟做咩？
鄭：屋企人有冇叫你唔好咁辛苦？
曾：屋企人見我鍾意做，幾幸福啫，佢阻止都冇辦法㗎！問題係睇體力支唔支持到，支持到有咩所謂啫！當然部戲每個鏡頭都有我，我唔敢接㖭啦，我做唔到嘛，我交唔到嘢俾你吖嘛！
鄭：好多電影人想去荷李活，你又係去到！
曾：我好早好早喺嗰度。
鄭：香港拍戲同喺荷李活拍戲，有咩分別？
曾：大家個制度唔同，荷李活expect你exactly知道今日做乜嘢，劇本一個字都唔好改佢，拍呢場戲應該係點，你應該知道晒。香港拍戲佢都會俾你知道，但冇咁着重，電視可以飛紙仔，劇本都未曾有，問佢今日拍咩，會答：「就嚟、就嚟！」大陸又有咁嘅現象，飛紙仔，甚至有時導演同你講：「今場咁樣咁樣！」（意指無劇本）咁就嚟。制度唔同，製作方法唔同，問題係你可唔可以適應。
鄭：好多後輩都係好努力想去荷李活。
曾：荷李活，唔係特別架勢，工作嚟之嘛！睇你點睇，有啲細路一個月唔知搵得幾多錢，但佢唔可以坐巴士，好慘㗎！我哋可以坐巴士，點解唔得？發仔(周潤發)都得啦！佢唔同啲，人哋見到佢梗係嗌影相，人哋見到我都會，但我唔制呀！我唔影㗎，我覺得係我私人時間，少少人，OK，多人影，我要企喺度半個鐘嘞喎！發仔好嘢，我服佢，佢喺荷李活，每一個工作人員嘅名佢都叫得到，我係一個都記唔到㗎！佢同個個人都打招呼，佢唔理喺邊度拍戲，佢都係咁好。
鄭：你喺荷李活有冇唔開心？
曾：全世界都冇公平㗎，問題公平度喺邊度。
進軍荷李活始袓 曾江：唔架勢、工作而已！
冇時間睇香港嘅電視
鄭：訪問前，傾閒偈，你提到國內製作質素好高。
曾：有好多原因，銀紙啦，要有錢先得㗎！有啲地方佢有錢唔肯使，咁有乜辦法，人才啦，劇本、編劇、演員、導演、攝影。大陸樣樣我都拍手，但我最唔鍾意就係佢哋嘅音樂，mixing渣到不得了，加咗音樂仲反而衰咗，我有嗰句講嗰句，會得罪人，不過唔緊要，係善意嘅得罪，我唔係詆毀，係希望佢好。
鄭：點睇香港嘅電視、電影？
曾：老實講，我好少睇香港嘅電視，我睇大陸嘅電視，已經冇時間睇香港嘅電視，我晚晚睇北京衛視，佢啲劇集固然水準好，甚至娛樂節目，最近我睇一個叫《音樂大師課》，16個靚仔靚女，最細3、4歲，4個老師教佢哋唱經典歌曲，嗰啲死人𡃁仔，真係唱到你流眼淚，呢啲節目，又唔使使咁多錢，製作費又低，但係感人又好睇，香港冇，冇腦吖嘛！冇咁嘅創作吖嘛！成日要慳慳慳，慳唔一定曳㗎嘛！
點解會肯拍《四個小生去旅行》？
鄭：點解會肯拍《四個小生去旅行》？
曾：同四哥（謝賢）、修哥（胡楓）係細路哥玩大㗎嘛，邊有機會一齊去一個地方玩，點會約埋去，唔可能，你有你屋企，我有我屋企，你有你嘅嘢做，我有我嘅嘢做，當然太刻薄我唔去啦！
鄭：你識四哥咁多年，佢係咪一向咁不羈？
曾：四哥係明星，修哥係藝員，我係一個演員，四哥出嚟係要戴住黑眼鏡嘅，修哥喺娛樂圈乜都可以做，佢唱歌又得、跳舞又得，佢喺個舞台一個小時可以唔停，你叫我做，我係做唔到，我係有劇本，我加咗自己嘅創作，所以我係一個演員，再加埋Joe Junior，佢係一個歌者，咁4個組合你話幾過癮。平日冇機會嘛，我哋啲朋友兩個機會見面，鞠躬場合，一係仔女結婚，我哋會見到，仲有咩啫？
鄭：你拍幾百部粵語片，係咪嗰時已經賺夠？
曾：夠唔夠係睇個人，你滿足咪夠，唔滿足咪唔夠囉！年年要換架Porsche，要住獨立洋房，咁唔夠囉！
鄭：仲有冇揸電單車？
曾：仲揸得咩？老婆都唔俾啦！撻低咗都拉唔起，咁點呀？我想㗎，我點會唔想，塞車塞到咁，我捐車罅都唔知幾過癮！
鄭：兩年前你拍Salon de Pro染髮霜廣告，係咪對美源髮采播你廣告咁多年無聲抗議？
曾：演員係好被動，冇人搵你，你拍鬼咩？個衰嘢（新廣告商）諗到「你仲係用緊嗰隻染髮？（廣告對白）」我冇話美源唔好，雖然我幾十年斗零都分唔到，我都好谷氣，但反轉頭，睇下後生時都幾靚仔，幾過癮，問題睇你心態之嘛，覺得好蝕底咪唔過癮囉！
【後記】增光和曾江
做訪問又是一次夢想成真，自小已愛看他演戲，想不到真人也如《大時代》的角色龍成邦上身般，中氣十足兼每答一條問題也交足戲。訪問前四出打聽一下他是否一個很有態度的演員，更出奇地是所有回覆也說他是一個非常和藹可親、善良沒架子的前輩。敬業樂業，永不言休的工作態度，固然值得敬佩。其實他在荷李活或其他西片的演出次數更是港星中數一數二，曾江的確是令我們感到驕傲的香港演員殿堂級代表！
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