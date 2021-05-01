七仙羽師傅家居照流出！ 七師傅同你睇3千呎靈氣風水獨立屋
著名風水師七仙羽（Connie）為ViuTV靈探真人騷節目《鬼同妳上位》及《晚吹》擔任嘉賓主持而成名，昨天曾參加Mirror和Error 的遊戲節目《巧有feel》再度成為網民關注！最近七師傅仲做埋KOL親身上陣拍廣告！今次帶大家睇睇七仙羽師傅自置物業嘅家居布陣！七仙羽師傅2011年和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3,000呎獨立屋用作投資及放租，早年前租約期滿，曾經收回來作「度假行宮」，吸取靈氣！
圖文：東方新地
七仙羽師傅早年曾和家人以1,600萬購入馬鞍山獨立屋，該處背山面海視野開揚，4層高面積3,000呎，Connie以其風水專業角度說：「我住喺紅磡，嗰度有利人緣、財運和桃花，呢度就利健康，所以每逢周末都會嚟relax吓。」
雲石水晶 糅合一屋
屋內設計全由Connie一手包辦，當中少不了她喜愛的兩個元素，雲石和水晶。「水晶令間屋唔會變得死氣沉沉，配上柔和燈光襯托，更加閃令令，充滿生氣，雲石地磚易打理，冇木地板咁易發霉，呢度近海關係，比較潮濕。」
屋內風水Connie當然講究，每個方位精心布局，如大門口內外，分別放了一瓶水，「由於出面係樓梯關係，所以要放瓶水引財入屋。」
款待僧侶
間屋用來度假，為了屋盡其用，Connie會借給僧侶來港時暫住，Connie說：「我喺台灣、印度識好多僧侶，有時佢哋嚟香港宏揚佛法，都會嚟呢度暫住，始終環境較酒店清幽，又方便煮齋菜。」
打造英國風
Connie家人在英國做生意，她曾於英國約克讀書居住，屋內擺設也充滿英國風，「好似几上羽毛玫瑰花、水晶燭台、咕都係英國帶返嚟，揀呢度住都係因為太掛住以前喺英國嘅生活，嗰時周末會請大班朋友嚟屋企BBQ。」Connie說這裏最多可同時容納50人來玩，相當墟冚熱鬧。
睡房牆身和客、飯廳一樣，黐上幾何圖形的牆紙，簡潔優雅，床上用品Connie講究以純棉為主，「雖然絲係舒服，不過要殺死好多蠶呢。」床尾電視櫃購自中環，價值2萬元。