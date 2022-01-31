七福星｜七仙羽師傅家居照流出！ 七師傅同你睇3千呎靈氣風水獨立屋

七仙羽七師傅主持《七福星》近日播出，七師傅因為ViuTV靈探真人騷節目《鬼同妳上位》及《晚吹》擔任嘉賓主持而成名，曾參加Mirror和Error 的遊戲節目《巧有feel》再度成為網民關注！最近七師傅仲做埋KOL親身上陣拍廣告！今次帶大家睇睇七仙羽師傅自置物業嘅家居布陣！七仙羽師傅2011年和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3,000呎獨立屋用作投資及放租，早年前租約期滿，曾經收回來作「度假行宮」，吸取靈氣！