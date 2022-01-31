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七福星｜七仙羽師傅家居照流出！ 七師傅同你睇3千呎靈氣風水獨立屋

最強精選
撰文：東方新地

七仙羽七師傅主持《七福星》近日播出，七師傅因為ViuTV靈探真人騷節目《鬼同妳上位》及《晚吹》擔任嘉賓主持而成名，曾參加Mirror和Error 的遊戲節目《巧有feel》再度成為網民關注！最近七師傅仲做埋KOL親身上陣拍廣告！今次帶大家睇睇七仙羽師傅自置物業嘅家居布陣！七仙羽師傅2011年和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3,000呎獨立屋用作投資及放租，早年前租約期滿，曾經收回來作「度假行宮」，吸取靈氣！

圖文：東方新地

七福星｜七師傅同大家過年

七師傅主持的《七福星》近日在ViuTV熱播中，集集不同嘉賓陪觀眾過年﹗七仙羽七師傅早年曾和家人以1,600萬購入馬鞍山獨立屋，該處背山面海視野開揚，4層高面積3,000呎，七師傅以其風水專業角度說：「我住喺紅磡，嗰度有利人緣、財運和桃花，呢度就利健康，所以每逢周末都會嚟relax吓。」

七福星 七師傅 七仙羽
花園雖然與鄰座靠近，但感覺尚算空曠舒適，七師傅愛在這裡看書歎茶消磨時間。（圖片來源：東方新地）

雲石水晶 糅合一屋

屋內設計全由七師傅一手包辦，當中少不了她喜愛的兩個元素，雲石和水晶。「水晶令間屋唔會變得死氣沉沉，配上柔和燈光襯托，更加閃令令，充滿生氣，雲石地磚易打理，冇木地板咁易發霉，呢度近海關係，比較潮濕。」

屋內風水七師傅當然講究，每個方位精心布局，如大門口內外，分別放了一瓶水，「由於出面係樓梯關係，所以要放瓶水引財入屋。」

七福星 七師傅 獨立屋
全屋連花園天台共4層高，以落地玻璃設計，屋内更光猛，爲了「引財入屋」，七師傅於屋内外位置放了兩瓶水。
七福星 七師傅 獨立屋
種了不少植物綠化環境﹗
七福星 七師傅 獨立屋
彩馬七師傅和馬主朋友入馬場時赢得的禮物， 她說：「呢個係桃花位和人緣位，放隻彩馬有助催旺。」
七福星 七師傅 獨立屋
木製鴨是七師傅在倫敦購買。（圖片來源：東方新地）

款待僧侶

間屋用來度假，為了屋盡其用，七師傅會借給僧侶來港時暫住，七師傅說：「我喺台灣、印度識好多僧侶，有時佢哋嚟香港宏揚佛法，都會嚟呢度暫住，始終環境較酒店清幽，又方便煮齋菜。」

七福星 七師傅 獨立屋
為了方便工作，七仙羽偏偏愛住紅磡的酒店式住宅，貪其交通方便，對事業運也能愈趨愈旺，至於馬鞍山千呎豪宅的主要係度假用。（圖片來源：東方新地）
七福星 七師傅 獨立屋
淺灰色雲石地磚，歐洲的L型白色皮梳化，Bond Street字樣巨型掛牆鐘則在國内買，客廳高雅舒適。（圖片來源：東方新地）
雲石几上了放了來自英國的水晶燭台、一盆黃色盆栽和一個瑪瑙壺擺設：「呢個係屋内財位，黃色可催旺，因爲財位要放貴重嘢壓住，但我無可能放條金條喺度，所以放個瑪瑙壺！」瑪瑙壺於十多年前購買，約4,000元。
雲石几上了放了來自英國的水晶燭台、一盆黃色盆栽和一個瑪瑙壺擺設：「呢個係屋内財位，黃色可催旺，因爲財位要放貴重嘢壓住，但我無可能放條金條喺度，所以放個瑪瑙壺！」瑪瑙壺於十多年前購買，約4,000元。

打造英國風

七師傅透過家人在英國做生意，她曾於英國約克讀書居住，屋內擺設也充滿英國風，「好似几上羽毛玫瑰花、水晶燭台、咕都係英國帶返嚟，揀呢度住都係因為太掛住以前喺英國嘅生活，嗰時周末會請大班朋友嚟屋企BBQ。」七師傅說這裏最多可同時容納50人來玩，相當墟冚熱鬧。

睡房牆身和客、飯廳一樣，黐上幾何圖形的牆紙，簡潔優雅，床上用品七師傅講究以純棉為主，「雖然絲係舒服，不過要殺死好多蠶呢。」床尾電視櫃購自中環，價值2萬元。

七福星 七師傅 獨立屋
七師傅將原來儲物室改爲偏廳，閑時在這裡聽聽音樂消磨時間。（圖片來源：東方新地）
七福星 七師傅 獨立屋
床上用品七師傅講究以純棉為主，「雖然絲係舒服，不過要殺死好多蠶呢。」（圖片來源：東方新地）
七福星 七師傅 獨立屋
（圖片來源：東方新地）

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