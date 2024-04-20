人妻丁丁｜遠嫁台灣的31歲港女 IG 回應「粉絲迷思」

來自香港的台灣人妻,平時最大的愛好就是吃東西，到處爬爬走：佢用人妻身份經營IG同pateron仲出埋月曆，佢係點開始呢個工作？台灣對性感嘅接受程度係咪高好多？點解咁多啦啦隊女神？有Youtuber 同佢傾下台灣生活：

