人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt

人妻丁丁｜遠嫁台灣的31歲港女 IG 回應「粉絲迷思」

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來自香港的台灣人妻,平時最大的愛好就是吃東西，到處爬爬走：佢用人妻身份經營IG同pateron仲出埋月曆，佢係點開始呢個工作？台灣對性感嘅接受程度係咪高好多？點解咁多啦啦隊女神？有Youtuber 同佢傾下台灣生活：

人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt 2019年開始夫妻二人掌握流量密碼 （圖片來源christinetinevon）
2019年開始夫妻二人掌握流量密碼 （圖片來源christinetinevon）
人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt 二人相愛十年，在丁丁的IG一直有公開與老公的合照。（圖片來源：christinetinevon）
二人相愛十年，在丁丁的IG一直有公開與老公的合照。（圖片來源：christinetinevon）
人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt 2015年青澀的樣子。（圖片來源：christinetinevon）
2015年青澀的樣子。（圖片來源：christinetinevon）

人妻丁丁23歲結婚嫁到台灣

2023年人妻丁丁 9月30日生日時，分享了31歲生日的照片，公開了老公和孩子的照片，她也有提及丈夫比她大10歲：

人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt 人妻丁丁的老公 「老爺」是他的攝影師。有網民質疑其丈夫怎可以將太太「媚態」寫真出售圖利，男方作出解釋: （1.） 你確定有看到媚態嗎？表示我拍照技巧太好了，她本人女漢子😂（2. ）對我來說就普通平常拍拍照，襯她還沒變老太婆前記錄下來，到她七老八十，還可以跟孫子炫耀一下😆（3.）色胚子性幻想方面，那是你們自身各自的問題跟我無關，也控制不了，什麼樣的腦子就看到什麼東西（4.）又沒有奇怪的照片，最多就隨便去海邊也會看到一堆的泳衣，有那麼多幻想（圖片來源：人妻丁丁）
人妻丁丁的老公 「老爺」是他的攝影師。有網民質疑其丈夫怎可以將太太「媚態」寫真出售圖利，男方作出解釋: （1.） 你確定有看到媚態嗎？表示我拍照技巧太好了，她本人女漢子😂（2. ）對我來說就普通平常拍拍照，襯她還沒變老太婆前記錄下來，到她七老八十，還可以跟孫子炫耀一下😆（3.）色胚子性幻想方面，那是你們自身各自的問題跟我無關，也控制不了，什麼樣的腦子就看到什麼東西（4.）又沒有奇怪的照片，最多就隨便去海邊也會看到一堆的泳衣，有那麼多幻想（圖片來源：人妻丁丁）
人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt 二人早就有兩個小朋友，是幸福的四人家庭。（圖片來源：人妻丁丁）
二人早就有兩個小朋友，是幸福的四人家庭。（圖片來源：人妻丁丁）

破20萬訂閱回應粉絲迷思 ：

移居台灣的人妻丁丁曾在牙科診所當護士 ，她曾對粉絲的迷思作出四點回應：

粉絲都有個迷思(1)如果我是單身⋯⋯

粉絲都說如果我單身的話，一定很多人追。事實是，我還是單身的時候根本沒幾個人追，有的也只是奇奇怪怪的。最後才有我主動岀擊把老爺挾回家的劇情發生

粉絲都有個迷思(2)我不是先到先得！

很常有粉絲說，為什麼那麼不公平，不能讓他們早點認識我。怎麼說得好像早點認識我，我就會跟他們在一起一樣。我想說，我不是先到先得好嘛？

人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt 2016年初在台灣旅遊的照片（圖片來源：人妻丁丁）
2016年初在台灣旅遊的照片（圖片來源：人妻丁丁）
人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt 2016年11月懷孕5個月開心做媽媽（圖片來源：人妻丁丁）
2016年11月懷孕5個月開心做媽媽（圖片來源：人妻丁丁）

粉絲都有個迷思(3)個個私訊都說想認識我

「每天一堆私訊說想認識我，其實你們每天來我的FB跟IG多看看就能知道我多一點啦！我每天都有認真記錄我的生活點滴，想說我經營FB(79k)，IG大小帳號(310k+)，X (40k)，每天我已盡力回覆留言，跟大家多互動；然後私訊我的每天都破百，你們怎麼期待我還有能力可以一個個的單獨聊天？不得不承認，通常我比較積極回應的私訊，只有 業配 跟 匯報假帳號」

人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt （圖片來源：人妻丁丁）
（圖片來源：人妻丁丁）

粉絲都有個迷思(4)老公怎麼會讓你拋頭露臉？

常會看到有人問:「你老公怎麼會讓你拋頭露臉?」
我就奇怪，我到底是生活在阿拉伯還是穆斯林國家？現在連露臉都成問題？
還要老公 ”讓”？ 林祖媽是結婚，不是賣身，我跟老爺是有”共識”，不是”批准” 呢
我：好羨慕其他女生可以po很多美美的照片，感覺很厲害
老爺：是嘛？你也可以啊，只是一直要到處拍照很累呢
我：我可以的
這就是當初”人妻丁丁”的開始

人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt （圖片來源：人妻丁丁）
（圖片來源：人妻丁丁）
人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt （圖片來源：人妻丁丁）
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人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt （圖片來源：人妻丁丁）
（圖片來源：人妻丁丁）
人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt （圖片來源：人妻丁丁）
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人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt （圖片來源：人妻丁丁）
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人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt （圖片來源：人妻丁丁）
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人妻丁丁 台灣 港女 IG pateron plt （圖片來源：人妻丁丁）
（圖片來源：人妻丁丁）

圖片來源：人妻丁丁

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