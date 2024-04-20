人妻丁丁｜遠嫁台灣的31歲港女 IG 回應「粉絲迷思」
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來自香港的台灣人妻,平時最大的愛好就是吃東西，到處爬爬走：佢用人妻身份經營IG同pateron仲出埋月曆，佢係點開始呢個工作？台灣對性感嘅接受程度係咪高好多？點解咁多啦啦隊女神？有Youtuber 同佢傾下台灣生活：
人妻丁丁23歲結婚嫁到台灣
2023年人妻丁丁 9月30日生日時，分享了31歲生日的照片，公開了老公和孩子的照片，她也有提及丈夫比她大10歲：
破20萬訂閱回應粉絲迷思 ：
移居台灣的人妻丁丁曾在牙科診所當護士 ，她曾對粉絲的迷思作出四點回應：
粉絲都有個迷思(1)如果我是單身⋯⋯
粉絲都說如果我單身的話，一定很多人追。事實是，我還是單身的時候根本沒幾個人追，有的也只是奇奇怪怪的。最後才有我主動岀擊把老爺挾回家的劇情發生
粉絲都有個迷思(2)我不是先到先得！
很常有粉絲說，為什麼那麼不公平，不能讓他們早點認識我。怎麼說得好像早點認識我，我就會跟他們在一起一樣。我想說，我不是先到先得好嘛？
粉絲都有個迷思(3)個個私訊都說想認識我
「每天一堆私訊說想認識我，其實你們每天來我的FB跟IG多看看就能知道我多一點啦！我每天都有認真記錄我的生活點滴，想說我經營FB(79k)，IG大小帳號(310k+)，X (40k)，每天我已盡力回覆留言，跟大家多互動；然後私訊我的每天都破百，你們怎麼期待我還有能力可以一個個的單獨聊天？不得不承認，通常我比較積極回應的私訊，只有 業配 跟 匯報假帳號」
粉絲都有個迷思(4)老公怎麼會讓你拋頭露臉？
常會看到有人問:「你老公怎麼會讓你拋頭露臉?」
我就奇怪，我到底是生活在阿拉伯還是穆斯林國家？現在連露臉都成問題？
還要老公 ”讓”？ 林祖媽是結婚，不是賣身，我跟老爺是有”共識”，不是”批准” 呢
我：好羨慕其他女生可以po很多美美的照片，感覺很厲害
老爺：是嘛？你也可以啊，只是一直要到處拍照很累呢
我：我可以的
這就是當初”人妻丁丁”的開始
圖片來源：人妻丁丁