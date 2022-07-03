倪匡逝世｜ 重溫「衛斯理」歷來經典金句
沈西城證實倪匡逝世
作家沈西城今日傍晚facebook證實「倪大哥今午走了！」，消息一出，陶傑都在facebook出post表示「全球華人世界七十年來大腦最清醒的人。」
倪匡逝世｜倪匡07年回港
自從2007年由美國返回香港後，倪匡近年一直與太太在香港過著深居簡出的生活，作為香港開埠以來最高產量的作家，倪匡的作品包括《衛斯理系列》 、《原振俠系列》、《女黑俠木蘭花系列》等，近年為人熟悉的，反而是他對時局的各種看法和預言，每每都擊中要害，被稱為「智慧老人」，以下重溫倪匡歷來最爆金句：
倪匡逝世｜倪匡講移民
近日移民潮再現，「移民」一詞更一度成為搜尋引擎排名的磅首，亦有人重提80年代「買島」的說法，倪匡在1989年ATV的清淡節目《今夜不設防》也講過：
【#名人金句】近日移民潮再現，「移民」一詞更一度成為搜尋引擎排名的磅首，亦有人重提80年代「買島」的說法，倪匡在1989年ATV的清淡節目《今夜不設防》也講過。#倪匡 #今夜不設防 #移民 #經濟一週 #ED_B
Posted by 經濟一週 EDigest on Sunday, May 24, 2020
倪匡逝世｜倪匡談自由
2019年接受香港電台節目《鏗鏘說》的訪問，被主持人、資深大律師石永泰問到，他的小說作品《追龍》寫到，要摧毀一個城市，不必摧毀建築物，只要令這個城市的優點消失，問他覺得香港有甚麼優點消失，會導致它毀滅？倪匡說：「自由。言論自由是一切自由之母，沒有言論自由便沒有任何其他自由。」
【#名人金句】倪匡談自由作家倪匡曾於2019年接受香港電台節目《鏗鏘說》的訪問，被主持人、資深大律師石永泰問到，他的小說作品《追龍》寫到，要摧毀一個城市，不必摧毀建築物，只要令這個城市的優點消失，問他覺得香港有甚麼優點消失，會導致它毀滅？倪匡說：「自由。言論自由是一切自由之母，沒有言論自由便沒有任何其他自由。」#鏗鏘說 #倪匡 #石永泰 #香港電台 #經濟一週 #ED_B
Posted by 經濟一週 EDigest on Saturday, May 23, 2020
倪匡逝世｜倪匡恥笑「扯線公仔講人話」
倪匡先生在2019年接受傳媒訪問時以扯線公仔呢個比喻去評論香港局勢，大家又點睇呢？不過就算放喺職場，如果遇到有啲上司只係大老闆嘅扯線公仔，都真係好難期望佢哋會企喺下屬嗰邊同大老闆爭取訴求⋯⋯
【#名人金句】倪匡先生今日再次接受傳媒訪問時以扯線公仔呢個比喻去評論香港局勢，大家又點睇呢？ 不過就算放喺職場，如果遇到有啲上司只係大老闆嘅扯線公仔，都真係好難期望佢哋會企喺下屬嗰邊同大老闆爭取訴求⋯⋯ #香港 #職場 #倪匡 #逃犯條例 #經濟一週
Posted by 經濟一週 EDigest on Friday, September 13, 2019
倪匡逝世｜倪匡點睇示威衝突
「智慧老人」倪匡近日接受多間傳媒專訪，大談對示威衝突的看法。倪匡形容月前的200萬人和平示威是十分震撼，笑稱這是「世界奇蹟」。但隨著暴力升級，倪匡直言不贊同，認為示威者將機會給當政者去轉移視線，「古語叫『授人以柄』，即把劍給別人刺自己，好不智」。
「智慧老人」倪匡近日接受多間傳媒專訪，大談對示威衝突的看法。倪匡形容月前的200萬人和平示威是十分震撼，笑稱這是「世界奇蹟」。但隨著暴力升級，倪匡直言不贊同，認為示威者將機會給當政者去轉移視線，「古語叫『授人以柄』，即把劍給別人刺自己，好不智」。但無論如何，他表示會站在抗爭者一方。大家又點睇？#倪匡 #逃犯條例 #不合作運動 #示威 #經濟一週
Posted by 經濟一週 EDigest on Monday, August 12, 2019
倪匡逝世｜倪匡話你知「人類點先會進步」：
倪匡果然係博學多才！👏👏——————–【只需身份證即可申請】DBS Loans 一分鐘閃批！p.nmg.com.hk/ackl16請讚好《經濟一週》Linkedin及IG專頁👇👇Linkedin :…
Posted by 經濟一週 EDigest on Tuesday, July 2, 2019
倪匡逝世｜倪匡如何看「面子」：
其實只係你自己諗多咗…🙈——————–【只需身份證即可申請】DBS Loans 一分鐘閃批！p.nmg.com.hk/ackl16請讚好《經濟一週》Linkedin及IG專頁👇👇Linkedin…
Posted by 經濟一週 EDigest on Wednesday, May 15, 2019
倪匡逝世｜倪匡點睇「做壞事」：
好多人都想「神不知、鬼不覺」咁做衰嘢…No good!!🤷♂️🤷♂️——————–【只需身份證即可申請】DBS Loans…
Posted by 經濟一週 EDigest on Thursday, May 2, 2019
倪匡逝世｜倪匡預言「大城市徹底被毁」
《追龍》雖然係1983年嘅作品，不過喺2020年睇返，一啲都唔過時！
倪匡嘅觀點，永遠都一針見血！#香港 #城市 #優點 #倪匡 #金句 #經濟一週
Posted by 經濟一週 EDigest on Monday, August 5, 2019
倪匡逝世｜倪匡講「奴性」
有人認為衛斯理系列科幻小說係「神預言」，大家點睇？
【#名人金句】有人認為衛斯理系列科幻小說係「神預言」，大家點睇？#倪匡 #衛斯理 #闖禍 #經濟一週 #ED_B
Posted by 經濟一週 EDigest on Thursday, April 23, 2020
2020年「新書」——《倪匡老香港日記》
出版社豐林文化的老闆施仁毅去年和倪匡先生閒聊，說起七八十年代每天寫報紙專欄的日子，除了連載小說之外，也幫幾份報紙寫雜文⋯⋯施仁毅忽發其想，建議將這些「日記」找出來，出一本《倪匡老香港日記》，倪匡大呼叫好。據了解，出版社本來打算去中央圖書館找微縮報紙，可惜因疫症關了門，只找好朋友找到些絕版文集，先整理一下，新書預計在今年內出版，也邀請了蔡瀾先生寫序。
常見問題
倪匡早年有什麼經典作品?
倪匡早年以「衛斯理」的筆名，創作了不少為人熟悉的科幻小說包括《衛斯理系列》及…
倪匡早年點睇示威衝突?