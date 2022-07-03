倪匡逝世｜ 重溫「衛斯理」歷來經典金句

倪匡逝世｜沈西城今日證實倪匡逝世。倪匡享年87歲，倪匡生於1935年，原名倪聰，都是作家亦舒的兄長。倪匡以「衛斯理」的筆名，創作了不少為人熟悉的科幻小說包括《衛斯理系列》、《原振俠系列》等。近年，倪匡都較少出席公開活動。