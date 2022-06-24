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先生貴性｜羅嘉良扮女人三度重播 回顧歷年18位男星反串扮相

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東方新地

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《十八年後的終極告白2.0》今晚（6月24日）就大結局，當中陳山聰飾演有易服癖的變態連環殺手，近有網民覺得佢撞樣姚嘉妮。其實TVB久唔久就會再玩反串扮女人呢條橋，正所謂：「橋唔怕舊最緊要受。」除咗陳山聰，近期啲有《愛回家》中的周嘉洛、《反黑路人甲》的張振朗等等，不過要數最經典，一定係曾經重播3次，由羅嘉良做主角的《先生貴性》！咁多年嚟都有不少TVB男星反串扮女人，即刻重溫各個經典造型啦！

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、微博、Instagram、Facebook

1.陳山聰

陳山聰在《十八年後的終極告白2.0》中飾演有易服癖兼心理變態的方志浩，劇中曾以女性打扮連殺譚凱琪、趙希洛、何啟南等人。雖然這身打扮衝觀眾眼球，不過亦有網民讚佢做得好，留言：「唔知點解見到陳山聰扮女人唔想打佢，仲覺得佢幾有味道，下次可以考慮開套陳山聰扮女人嘅劇喎！」亦有網民覺得佢撞樣姚嘉妮。

反串 十八年後的終極告白2 陳山聰 陳山聰就係之前提過桃紅色衫，豹紋鞋嘅「女人」。
陳山聰於劇中有易服癖，而且仲係連環殺手。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》截圖）
反串 十八年後的終極告白2 陳山聰同譚俊彥friend到激咀。
陳山聰同譚俊彥friend到激咀。（圖片來源：[email protected]
反串 有網民覺得陳山聰扮女人撞樣姚嘉妮。
有網民覺得陳山聰扮女人撞樣姚嘉妮。（圖片來源：網上圖片）

2.周嘉洛

周嘉洛在《愛回家》中飾演「廢青安」，劇中唔止一次扮女人，更有「島大女神」的稱號。劇中講佢曾為咗幫林凱恩、葉蒨文捉拿鹹濕醫生扮女人，又試過為咗幫手電影學會拍《我可能真的愛你》做女主角，都好殺食㗎！

反串 周嘉洛扮女學生又真係有料到。
周嘉洛扮女學生又真係有料到。（圖片來源：《愛回家》截圖）
反串 周嘉洛扮女學生幫手捉拿鹹濕醫生。
周嘉洛扮女學生幫手捉拿鹹濕醫生。（圖片來源：《愛回家》截圖）

3.陳展鵬

陳展鵬在《鐵拳英雄》中為了幫唐詩詠江湖救急扮女人跳豔舞。

反串 原來為咗幫唐詩詠。
原來為咗幫唐詩詠。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
反串 陳展鵬扮女人跳豔舞。
陳展鵬扮女人跳豔舞。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）

4.張振朗

張振朗在《反黑路人甲》中扮女人，仲要做純情學生妹！

反串 湯怡 張振朗都唔係第一次扮女人，情深款款，效果依然驚嚇。
張振朗反串純情學生妹。（圖片來源：新傳媒資料庫）
反串 湯怡 王浩信同張振朗捲入謀殺案中，掀起江湖大「笑」風暴，展開奇特有趣經歷。
扮完學生妹扮悄護士。（圖片來源：新傳媒資料庫）

5. 羅嘉良《先生貴性》

戚其義監制的《先生貴性》三度重播，1999年羅嘉良喺《先生貴性》反串扮女人化名Diana，本來係粗魯圍村佬，卻被陳慧珊上身，分成不同階段扮女人，當年網民覺得女性化嘅佢依然不失豪邁感覺，真呢個look都真係經典呀！原來《先生貴性》係由《天與地》監制戚其義操刀，劇集已是1999年作品，睇見羅嘉良扮陳慧珊真係好多觀眾嘅同年回憶。

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

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6. 張彥博 同宋智孝撞臉

張彥博憑《跳躍生命線》中「雄姐」一角而大受觀眾歡迎，早前就上載自己扮女仔嘅相同片，結果就被網民指佢同韓星宋智孝有幾分相似！

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

之前《降魔的2.0》開拍，有份參演嘅張彥博更再次男扮女妝上陣，並留言：「豁出去了，抱歉…讓大家難受」，其實眼大大嘅佢扮女人都幾靚，所以相信應該冇咩人會覺得難受嘅！

反串 張彥博次次戴起長假髮都有種女人味～
張彥博次次戴起長假髮都有種女人味～

7. 袁偉豪

《三個女人一個「因」》有集劇情就講袁偉豪（Benjamin）要扮女人去做人格分裂角色。見Benjamin化晒妝嬌美嘅樣好似「幾養眼」，但亦有網民話：「OMG !! no eye see 」、「我的天啊!受不了!」。

反串 袁偉豪扮女人@三個女人一個因
袁偉豪扮女人@三個女人一個因（圖片來源：TVB）

8. 胡鴻鈞 重口味闊少

《誇世代》中，胡鴻鈞飾演一名賭場大少潘榮亨，表面謙謙君子，實為熱愛玩重口味SM，不過見到佢反串都已經夠晒重口味啦～

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（圖片來源：tvb.com）
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（圖片來源：tvb.com）

9. 陳鍵鋒 @王老虎搶親

近北上發展嘅陳鍵鋒以前喺TVB劇集《王老虎搶親》為咗親近胡定欣，所以男扮女裝。當時，網民就話佢睇起嚟非常嬌俏，仲有網民話佢靚過胡定欣，所以叫佢做美人！

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

眼大大，面同嘴細細嘅陳鍵鋒扮起女人上嚟都真係幾靚嘅，同唔少女藝人都一樣咁靚呀！

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

10. 張敬軒

一向睇落文質彬彬嘅軒仔，其實有一顆扮女心嘅心！年前開演唱會嘅張敬軒就有試過反串虛擬女歌手「火龍果」：

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

唔少軒仔嘅圈中好友都有現身撐軒仔場，仲紛紛喺後台爭住同軒仔合照留念，認真搞笑！

反串 霆鋒同軒仔互相擘脾夾腳。
霆鋒同軒仔互相擘脾夾腳。

不過，另一個演唱會反串造型都唔係軒仔首次嘗試，其實佢以前做舞台臺劇《BENT屈獄情》嗰時已經破格「扮女人」！大家睇下軒仔著起黑絲，條腿咁幼，夠唔夠性感誘人呢？

反串 張敬軒在舞臺劇《BENT屈獄情》破格「扮女人」演出!
張敬軒在舞臺劇《BENT屈獄情》破格「扮女人」演出!

11. 黃宗澤 扮到上晒癮

Bosco曾經喺個人社交網一次過將自己扮女人造型放上網晒冷，仲留言問網民：「上一次問的係軍裝，今次問係女裝！多年來我穿過的女裝，你哋最喜歡哪一套？」，見到套緊身皮衣同粉紅護士裝，都真係幾…索！

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

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除咗長髮，短髮嘅造型又點少得，Bosco同樣扮得幾嬌俏呀～ 回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

仲有兩張扮AV封面嘅電影海報，見到Bosco一臉鬚根，扮到好性感嘅嘴張開，似乎佢對易服一啲都唔抗拒！唔知將來仲有機會睇佢扮女人演出呢？

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

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12. 陳豪 反串逼爆裙

猶記得2012年嘅《萬千星輝賀台慶》，陳豪、郭晉安、謝天華、黎耀祥反串演出《名男望族》。本身就高大嘅阿Mo著住仔裙就好似就嚟逼爆條裙咁，再化埋個妝，阿Mo都幾銷魂！

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

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13. 謝天華 《師奶兵團》扮女人

Man爆嘅laughing 哥大家就見得多，謝天華曾經喺《師奶兵團》扮女人玩cosplay扮日本女僕，當時媚態十足，都好吸睛嫁！
回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

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14. Angelababy細佬反串搶家姐風頭

Angelababy雖然已為人母，但少女心不變，當年為補慶祝30歲生日，就大搞一個以迪士尼為主題嘅cosplay生日派對！Angelababy雖化身成超齡冰雪女王外，當日卻被男扮女裝嘅細佬大搶風頭！

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講到生日派對當中最突出嘅就一定係baby細佬楊帆（Keven）！皆因Keven帶上一頭金色假長曲髮兼著上公主服現身，而且仲要鬚根出晒嚟，反串做長髮公主得嚟非常搶鏡！

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15. 王祖藍慳啲啦Baby

扮女人起家的王祖藍，當藍喺《荃家福祿壽》中扮Handelababy（慳啲啦Baby）著上比基尼、空姐、貓女郎等造型，都非常搶眼，而最代表性嘅一句：「我接受唔到囉」，至今依然言猶在耳！

反串 2021年回巢TVB，《開心大綜藝》一嚟就扮林鄭，得到災難級負評⋯⋯
2021年回巢TVB，《開心大綜藝》一嚟就扮林鄭，得到災難級負評⋯⋯（圖片來源：TVB.com）

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

16 &17. 李思捷、阮兆祥

反串做女人嘅又點止王祖藍一個，其餘兩位《荃家福祿壽》嘅主持李思捷同阮兆祥都有份一齊扮女人。

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

呢3位嘅反串中，唔知大家又覺得邊位扮得最正呢？

回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！

撰文：東方新地圖片來源：節目截圖、新傳媒資料庫

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