先生貴性｜羅嘉良扮女人三度重播 回顧歷年18位男星反串扮相

《十八年後的終極告白2.0》今晚（6月24日）就大結局，當中陳山聰飾演有易服癖的變態連環殺手，近有網民覺得佢撞樣姚嘉妮。其實TVB久唔久就會再玩反串扮女人呢條橋，正所謂：「橋唔怕舊最緊要受。」除咗陳山聰，近期啲有《愛回家》中的周嘉洛、《反黑路人甲》的張振朗等等，不過要數最經典，一定係曾經重播3次，由羅嘉良做主角的《先生貴性》！咁多年嚟都有不少TVB男星反串扮女人，即刻重溫各個經典造型啦！