先生貴性｜羅嘉良扮女人三度重播 回顧歷年18位男星反串扮相
撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、微博、Instagram、Facebook
1.陳山聰
陳山聰在《十八年後的終極告白2.0》中飾演有易服癖兼心理變態的方志浩，劇中曾以女性打扮連殺譚凱琪、趙希洛、何啟南等人。雖然這身打扮衝觀眾眼球，不過亦有網民讚佢做得好，留言：「唔知點解見到陳山聰扮女人唔想打佢，仲覺得佢幾有味道，下次可以考慮開套陳山聰扮女人嘅劇喎！」亦有網民覺得佢撞樣姚嘉妮。
2.周嘉洛
周嘉洛在《愛回家》中飾演「廢青安」，劇中唔止一次扮女人，更有「島大女神」的稱號。劇中講佢曾為咗幫林凱恩、葉蒨文捉拿鹹濕醫生扮女人，又試過為咗幫手電影學會拍《我可能真的愛你》做女主角，都好殺食㗎！
3.陳展鵬
陳展鵬在《鐵拳英雄》中為了幫唐詩詠江湖救急扮女人跳豔舞。
4.張振朗
張振朗在《反黑路人甲》中扮女人，仲要做純情學生妹！
5. 羅嘉良《先生貴性》
戚其義監制的《先生貴性》三度重播，1999年羅嘉良喺《先生貴性》反串扮女人化名Diana，本來係粗魯圍村佬，卻被陳慧珊上身，分成不同階段扮女人，當年網民覺得女性化嘅佢依然不失豪邁感覺，真呢個look都真係經典呀！原來《先生貴性》係由《天與地》監制戚其義操刀，劇集已是1999年作品，睇見羅嘉良扮陳慧珊真係好多觀眾嘅同年回憶。
7. 袁偉豪
《三個女人一個「因」》有集劇情就講袁偉豪（Benjamin）要扮女人去做人格分裂角色。見Benjamin化晒妝嬌美嘅樣好似「幾養眼」，但亦有網民話：「OMG !! no eye see 」、「我的天啊!受不了!」。
8. 胡鴻鈞 重口味闊少
《誇世代》中，胡鴻鈞飾演一名賭場大少潘榮亨，表面謙謙君子，實為熱愛玩重口味SM，不過見到佢反串都已經夠晒重口味啦～
9. 陳鍵鋒 @王老虎搶親
近北上發展嘅陳鍵鋒以前喺TVB劇集《王老虎搶親》為咗親近胡定欣，所以男扮女裝。當時，網民就話佢睇起嚟非常嬌俏，仲有網民話佢靚過胡定欣，所以叫佢做美人！
眼大大，面同嘴細細嘅陳鍵鋒扮起女人上嚟都真係幾靚嘅，同唔少女藝人都一樣咁靚呀！
不過，另一個演唱會反串造型都唔係軒仔首次嘗試，其實佢以前做舞台臺劇《BENT屈獄情》嗰時已經破格「扮女人」！大家睇下軒仔著起黑絲，條腿咁幼，夠唔夠性感誘人呢？
11. 黃宗澤 扮到上晒癮
Bosco曾經喺個人社交網一次過將自己扮女人造型放上網晒冷，仲留言問網民：「上一次問的係軍裝，今次問係女裝！多年來我穿過的女裝，你哋最喜歡哪一套？」，見到套緊身皮衣同粉紅護士裝，都真係幾…索！
14. Angelababy細佬反串搶家姐風頭
Angelababy雖然已為人母，但少女心不變，當年為補慶祝30歲生日，就大搞一個以迪士尼為主題嘅cosplay生日派對！Angelababy雖化身成超齡冰雪女王外，當日卻被男扮女裝嘅細佬大搶風頭！
講到生日派對當中最突出嘅就一定係baby細佬楊帆（Keven）！皆因Keven帶上一頭金色假長曲髮兼著上公主服現身，而且仲要鬚根出晒嚟，反串做長髮公主得嚟非常搶鏡！
15. 王祖藍慳啲啦Baby
扮女人起家的王祖藍，當藍喺《荃家福祿壽》中扮Handelababy（慳啲啦Baby）著上比基尼、空姐、貓女郎等造型，都非常搶眼，而最代表性嘅一句：「我接受唔到囉」，至今依然言猶在耳！