周星馳60大壽！重溫阿星喜劇小演員成影帝之路 錯過最愛抱撼終生

適逢今日（2022年6月22日）是星爺60大壽的日子，近年甚少在香港露面的星爺，對上一次已經係前年因為現身接受代表于文鳳的資深大狀盤問，引起網民熱議！作為觀眾的集體回憶，一齊重溫佢當年點樣由喜劇小演員成影帝之路！