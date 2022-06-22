周星馳60大壽！重溫阿星喜劇小演員成影帝之路 錯過最愛抱撼終生
回顧60歲周星馳成影帝之路
1981年 麗的做特約
81年周星馳喺麗的電視( 亞視前身)做 特約演員入行，處男劇《 IQ成熟時》演壞學生，威迫嚟報讀嘅鍾保羅等男生入會交保護費，演得寸寸貢。
1983年 黑殭屍成名
周星馳83年藝員訓練班畢業後，被安排接替梁朝偉做兒童節目《 430穿梭機 》主持，憑同龍炳基 (右 )合作短劇〈黑白殭屍〉演419歲黑殭屍成名 。
1987年 嫩口花𡃁仔
87年調回戲劇組嘅周星馳，當年25歲非常嫩口，成個花𡃁仔咁，著上牛仔褸同牛仔褲，青春氣息澎湃，女fans 見到會嗌。
1988年 食明珠波餅
已故「 開心少女組 」成員羅明珠88年參演無綫劇集《 鬥氣一族 》，首次同周星馳合作卻並非演情侶，但合照時唔單止成對情侶咁，仲請星爺食波餅。
1988年 奪金馬男配
88年周星馳喺第二部電影《 霹靂先鋒 》 演偷車賊，憑青澀有層次嘅罕見正經演出， 奪《 第25屆台灣金馬獎 》「 最佳男配角 」。
1989年 開創無厘頭
89年周星馳喺劇集《蓋世豪俠》首次擔正，無厘頭搞笑初嘗試大獲成功，口頭禪「坐低，飲啖茶，食個包。」「 你講嘢呀 」等成港人口頭禪，令星爺一劇爆紅並開啟同吳孟達最佳拍檔模式。
1989年 撻著羅慧娟
89年周星馳同羅慧娟拍古裝武俠喜劇《 蓋世豪俠 》時擦出愛火花，兩人雖然冇公開承認戀情，但大家都知佢哋係一對，惜呢對金童玉女92年分手收場。
1991年 劉德華合壁
周星馳同劉德華90年喺電影《賭俠》首次合作票房勁收四千萬，91年2月兩位當時得令紅星碰頭，星爺紅色長衫，華仔就西裝骨骨，相對強烈，呢年兩人再合體演《整蠱專家》。
1992年 贏亞太影帝
92年周星馳喺杜琪峯執導嘅清裝喜劇電影《審死官》演狀王宋世傑， 憑揮灑自如嘅演出，勇奪《第37屆亞 太電影節 》「最佳男主角」，初嘗影帝滋味。
1992年 萬梓良伴郎
89年萬梓良同恬妞合作無綫劇集 《他來自江湖》時撻著，三年後舉行世紀婚禮，同劇嘅周星馳、梅小惠任伴郎伴娘，婚禮過程無綫製作成《萬紫千紅喜迎親》現場直播，轟動全城。
周星馳個樣平平無奇？
最近周星馳頻現身新聞版，觸發網友再度討論星爺嘅成就，然後又有人講到佢個樣：
周星馳的臨時演員生涯
周星馳在成名之前也經常在電影中客串，被不少眼利的粉絲逐一認出了，還表示星爺天生的喜感使他即使是小角色也能發光發亮。其實周星馳在18歲時在當時麗的電視當臨時演員入行，後來經戚美珍介紹成為第11期無綫藝員訓練班的一員，正式開展演藝生涯。
星爺當時不但被安排加入兒童節目《430穿梭機》，更在不少經典之作中參演，雖然只是一些沒有台詞的小角色，但也清楚認出是他本人！一起看看星爺由小演員到大導演的辛酸路！
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《新喜劇之王》翻炒多個經典畫面
19年《新喜劇之王》的官方微博就發佈了一張新年賀圖，圖中星爺和海報中的「白雪公主」一樣，手持十大武器之首的「摺凳」，並在圖上親手寫上「2019年，努力！奮鬥！」，可謂呼應了《戲劇之王》的開場「努力！奮鬥！」。簡單四字，鏗鏘有力，告誡大家在新一年要努力奮鬥！
常見問題
問：周星馳於那年入行成為演員？
答：周星馳於81年以麗的電視（亞視前身）特約演員入行，及後於83年藝員訓練班畢業，被安排接替梁朝偉做…詳情請看。
問：周星馳因那一套戲而與羅慧娟撻著？
答：周星馳與羅慧娟於89年拍劇《蓋世豪俠》時擦出愛火花，當時二人並沒有公開承認，到92年周星馳演電影與XX撻著而…詳情請看。