黃智雯被改奇怪花名、李佳芯、高海寧拍完劇唔捨得分開！圈中隱藏9對閨密大揭露

開戲拍劇動輒三、五個月，成班演員台前幕後日對夜對幾個月，何止混熟直情見得多過屋企人啦，就算拍完戲劇集煞科，都冇話各散東西反而自成一黨變成老死嘅大有人在！好似胡說八道會、少婦聯盟、處女黨等等，隨手可以數出好幾個小圈子出嚟。其實呢行仲有好多好朋友低調得嚟常伴左右互相扶持，friend 過夾band都唔使一定要改埋隊名敲鑼打鼓嘅！

