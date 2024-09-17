黃智雯被改奇怪花名、李佳芯、高海寧拍完劇唔捨得分開！圈中隱藏9對閨密大揭露
黃翠如 連詩雅 陳自瑤
失驚無神，本來牛頭不對馬嘴嘅黃翠如、連詩雅同陳自瑤成為各自社交網絡常客，一齊食一齊玩一齊做運動一齊慶祝大日子，直到《那些我愛過的人》播出，謎底終於解開，其實2018年初開始拍攝，三位就因為年紀相若又啱嘴形而成為好友，劇都拍完年多兩年，仲係老死。
李佳芯 高海寧
又係因為連續開劇成為密友，李佳芯、高海寧合作過《 BB來了 》後再在《 殺手 》遇上對方，本來已經啱傾又玩得，再因為台灣外景日對夜對難捨難離。劇集煞科都未捨得分手，二人拍完劇即時度番個閨密假期，一齊飛咗去巴塞羅納玩餐飽。
唐詩詠 張曦雯
2018年初一齊拍完《 白色強人 》，唐詩詠同張曦雯因此結為好友，原來緣份都未完，煞科未夠兩個月，又落實會喺新劇《 解決師 》繼續合作，連續日見夜見大半年後，唐詩詠、張曦雯感情大躍進，正式升格成為閨密。
蔡思貝 湯洛雯
相隔一年同樣憑港姐選舉入行，一樣備受無綫力捧劇接劇大有機會成為新一代當家花旦，蔡思貝同湯洛雯在公係競爭對手，在私其實感情好過親生姊妹。大時大節一定一齊慶祝，仲會上門開睡衣派對傾通頂！最甜係早前靚湯同前度羅天宇分手，蔡思貝親自送花到靚湯門口，仲求保安保守秘密成功製造驚喜。
黎姿 郭可盈
份屬同代無綫當紅花旦，前後腳淡出幕前然後又在同年加入人母行列，近年黎姿同郭可盈交流聚會比起做花旦年代更多更緊密，黎姿公司活動郭可盈必定支持、可盈有親子活動又必定會預埋黎姿母女，黎姿孖女同可盈女兒Tania份屬同年，早前一齊出海遊船河就黐住一齊玩，同媽咪一樣係好姊妹。
李嘉欣 盧淑儀
一個係88年港姐冠軍、一個係92年港姐冠軍，李嘉欣同盧淑儀喺娛樂圈未有機會深交，反而喺社交圈因為共同朋友愈走愈近，更昇華成為閨中密友。早前盧淑儀慶祝47歲生日，李嘉欣與胞姐仲有另一位閨密邱李茂琪一齊為佢慶祝。而年前李克勤喺紅館開個唱，李嘉欣仲帶埋老公許晉亨捧場，更去後台打招呼。
黃智雯 何遠東 胡鴻鈞
兩輯《 降魔的 》都大受歡迎收視高企，一眾演員亦都因此建立特別感情，唔講唔知，「 石敢當 」胡鴻鈞、「 龍貓 」何遠東，仲有「 芷若 」黃智雯拍完第一輯後成為老死，兩位男士親熱叫黃智雯做「 黃屎屎 」，亦都皇帝唔急太監急，經常催佢快啲嫁。
鄧麗欣 姜麗文
15年套葉念琛年度電影《 紀念日 》係 Stephy 同方力申分手前嘅最後合作，不過亦係 Stephy 同姜麗文友情萌芽嘅溫床。不時成熟穩重一本正經嘅 Stephy，對住姜麗文總會放下包袱盡情玩樂。姜麗文年初公布接受求婚，亦都一早講定會預 Stephy、應采兒做姊妹陪嫁。
郭嘉文 江嘉敏
拍拖四年、地位鞏固、半隻腳都幾乎踏進李家家門，郭嘉文極速上位得到小小超厚愛，其中一個原因就係知慳識儉生活貼地，雖然身家身份今非昔比，依然同無綫小花林凱恩、江嘉敏保持閨密關係。今個月林凱恩生日一班好姊妹秘密籌備驚喜派對，仲有鄺潔楹份㖭！