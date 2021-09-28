大劉千金劉秀盈能歌善舞仲贏埋武術比賽4面金牌！盤點有才又有貌有料千金
文：東方新地｜圖：劉秀盈IG
劉秀盈 多謝阿媽呂麗君
劉秀盈日前在社交網，日前她又透露在一個武術比賽她參與了4個項目，包括五步拳、長拳、南拳和劍，她表示在過去整個暑假中，她除了為香港芭蕾舞劇團的舞蹈表演《愛麗絲夢遊仙境》進行綵排外，又要練習今次比賽的項目，非常忙碌。而今次的武術比賽原本被安排在美國舉行，但因疫情影響，改為在網上進行比賽，其中南拳的項目因為參賽女子人數不足，更變成男女混賽，最終她在4個項目中，都成功取得金牌。劉秀盈直言今次能夠取得4面金牌，除了要多謝她的武術老師外，她最感謝的就是她母親對她大量的支持和愛護。
盤點有才又有貌有料千金
沈月 精通多國語言
I.T集團老闆沈嘉偉與性感女神邱淑貞的20歲大女沈月精通中、英、日、韓等多種語言，現就讀於加拿大名校英屬哥倫比亞大學（UBC），目前因受疫情影響，要留在香港遙距上課，有指其父母早已為她鋪定路，等她大學畢業即準備接手父親的時裝王國。
何超欣 雙學士畢業
22歲何超欣是已故賭王何鴻燊與四太梁安琪所生的孻女，自細已品學兼優，小學就讀灣仔區傳統名校瑪利曼小學，12歲到英國讀書6年，英國會考GCSE考獲9個A*，SAT數學更攞滿分，入讀美國麻省理工大學（MIT），修畢管理學、建築學雙學士學位，現正於北京清華大學攻讀碩士課程，主修中國公共政策。
何鍶珩 最索外孫女
何鴻燊的二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的26歲大女何鍶珩（Beatrice）被封為「賭王最索外孫女」，曾於美國名校普林斯頓大學主修英文，前年畢業後繼續攻讀市場學碩士。
何倩珩 哥倫比亞大學畢業
何鍶珩的24歲細妹何倩珩（Gillian）今年於美國名校哥倫比亞大學畢業，取得文學學士學位，據知她在中學時因為GCSE成績出眾而獲發獎學金，到入讀哥倫比亞大學第一年，亦成功取得校內獎學金，在校內她亦連續多年入Dean’s list，以嘉許其傑出學術成績。
霍詠盈 建築系碩士
28歲霍詠盈（Caroline）是霍英東二房孫女，爸爸是霍文遜，霍詠盈自小學習小提琴，多才多藝，長大後畢業於英國皇家藝術學院建築系碩士，男友是前港姐吳婉芳的兒子胡智略，胡智略畢業於倫敦大學經濟系，相信兩人是在英國讀書時相戀。
林心兒 最索名媛
31歲林心兒（Elly）是寰亞集團老闆林建岳與前妻謝玲玲的女兒，曾在英國修讀時裝設計，2012年初再到美國洛杉磯的Pepperdine University讀心理學，因身材火辣而被稱為「最索名媛」，現時於寰亞娛樂集團擔任助理副總裁。
林愛兒 獲封太平紳士
34歲林愛兒（Eleanor）先後獲得港大工商管理學學士學位，英國BPP法學院以及香港中文大學普通法大學法學碩士學位，之後還完成了博士課程，畢業後加入爺爺林百欣創立的麗新集團工作，去年僅33歲就獲封太平紳士。