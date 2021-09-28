大劉千金劉秀盈能歌善舞仲贏埋武術比賽4面金牌！盤點有才又有貌有料千金

富商劉鑾雄（大劉）與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的女兒劉秀盈（Zoe）下月16日（周六）將滿19歲，已長得亭亭玉立的她自細獲得悉心培養，除了熱愛芭蕾舞外，又經常在社交網用結他自彈自唱，盡展音樂天份，日前她又透露在一個武術比賽的4個項目中，一連取得4個金牌，認真威威！其實除了劉秀盈外，仲有不少豪門千金小姐都有才又有貌，絕對係深藏不露的有料千金！

文：東方新地｜圖：劉秀盈IG