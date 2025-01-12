《奪命金》秘書Helen 叫咩名？35D落選港姐飾演姜皓文秘書成經典

2011年杜琪峯電影《奪命金》飾演秘書Helen的女演員雖然戲份好少，但因為身材高佻出眾每次重溫都成為注目點，當年《奪命金》有不少TVB藝員參演，電影中這位飾演「凸眼龍」（姜皓文飾演）的性感秘書亦係TVB出身嘅藝人，以下為大家考古追溯秘書Helen的入行經過：

