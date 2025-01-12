《奪命金》秘書Helen 叫咩名？35D落選港姐飾演姜皓文秘書成經典
《奪命金》性感秘書Helen原來係35D落選港姐
在2011年電影《奪命金》中段大約55分鐘時間，劉青雲飾演的三腳豹走上「凸眼龍」的Office，由身穿低胸裝的OL秘書Helen接待，Helen出場大約三幕，談吐得體、戲中豐滿上圍令人印象深刻，在串流平台或電視重播時都引起熱搜，呢位原名叫做黃瑩的女演員，係2006年落選港姐，與徐淑敏、陳茵媺同屆，曾是大熱門人選。
黃瑩06年參選港姐 大熱倒灶輸畀徐淑敏、陳茵媺
23歲時就讀科大的黃瑩在2006年參加香港小姐競選，當年可謂「timing唔啱」，撞正同屆多話題佳麗，先有當時22歲的嫩模徐淑敏（Suki）戀上49歲中坑工程師，後又殺出個36E變幻球陳茵媺，令一直Cup數力壓群芳、賽前被捧為大熱門的她最後倒灶，落敗後加入無綫訓練班。
重提落選受負面新聞影響
重提落選一事，她亦嘴扁扁說，「當時啱啱大學畢業，細路女掛住玩，未ready就去選，加上負面新聞多（被揭上男友家過夜）對我好大影響，起初都以為入三甲……不過我都睇好Aimee（陳茵媺），佢真係夠大方上鏡。」
《奪命金》秘書Helen曾與吳卓羲傳緋聞
落選後參加第21期無綫電視藝員訓練班而入行，對被指拍《少年四大名捕》時與吳卓羲一撻即着，黃瑩否認說，「套戲我好少戲咋，（話你為咗見面，由荃灣搬番將軍澳，仲上阿Ron屋企喎？）呢個仲莫名其妙，我搬咗一年幾，嗰次係去探朋友（男定女？）呢個唔好講啦！真係唔熟㗎！……況且除咗佢，都有好多藝人住嗰度㗎。（咁佢有無追你？）女仔實有人追㗎！我依家單身，係有人追。（透露吓追求者身份？）唔得，我好口密！（咁你擇偶條件呢？）要有五大條件，首先係高過我，外型要黑黑實實、有上進心、有音樂才華，例如識唱歌或跳舞，最後係要有少少大男人。（咁吳卓羲符合晒喎！）（甜笑回應）我唔知佢份人大唔大男人喎。（咁你口中講個追求者呢？）有啲符合，有啲又唔啱。（咁即係多過一個追求者？）係，不過我成日覺得同圈中人拍拖信唔過，所以都未有一個開始。（咁吳卓羲有無份呀？）唔答，總之有小生啦。（四大名捕主角之一？）唔講，我唔會中你計。」
雖然答得小心，但言語間似乎又露出馬腳，在08年的訪問中，記者再問她與緋聞男友吳卓羲有無機會發展？她先爽快笑說，「將來嘅嘢，無嘢係100%可能嘅。」但隨即改口風，「我同佢連朋友都稱唔上，唔識嘅，無可能啦！」愈描愈黑，睇怕要有相為證斷正，先可以撬開佢把口。