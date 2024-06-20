姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然High爆激嬲老公

姚嘉妮近日向傳媒自爆已經與林祖輝離婚，18年「模範夫妻」婚姻關係告一段落，並強調沒有第三者介入、兩人關係依然良好，並承諾共同撫養孩子。當年亞視出身的姚嘉妮與林祖輝高調拍拖7年，並於 2006年11月11日在屯門舉行婚禮，交遊廣闊的姚嘉妮，出嫁伴娘姐妹團陣容都好矚目，更因為High爆招呼好友激嬲老公！

