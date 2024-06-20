姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激

姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然High爆激嬲老公

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姚嘉妮近日向傳媒自爆已經與林祖輝離婚，18年「模範夫妻」婚姻關係告一段落，並強調沒有第三者介入、兩人關係依然良好，並承諾共同撫養孩子。當年亞視出身的姚嘉妮與林祖輝高調拍拖7年，並於 2006年11月11日在屯門舉行婚禮，交遊廣闊的姚嘉妮，出嫁伴娘姐妹團陣容都好矚目，更因為High爆招呼好友激嬲老公！
姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 兩人對於離婚原因的回應是「私人理由」，強調沒有第三者的介入，兩人關係依然良好，並會共同撫養孩子。（圖片來源：新傳媒資料庫）
兩人對於離婚原因的回應是「私人理由」，強調沒有第三者的介入，兩人關係依然良好，並會共同撫養孩子。（圖片來源：新傳媒資料庫）
姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 楊洛婷、徐子珊、伍詠薇、黃紀瑩、陳敏之與楊怡為林祖輝與姚嘉妮婚禮做姊妹團（圖片來源：新傳媒資料庫）
楊洛婷、徐子珊、伍詠薇、黃紀瑩、陳敏之與楊怡為林祖輝與姚嘉妮婚禮做姊妹團（圖片來源：新傳媒資料庫）

當年婚禮因1事激嬲老公

婚前大鑼大鼓會大宴親朋的林祖輝與姚嘉妮，於「四條煙」11月11日結束七年愛情長跑，完成世紀掠水婚宴。辦妥註冊手續後，姚嘉妮即撇下老公，突然熊抱戥穿石陳山聰，又不斷咀對方，除令山聰不知所措，更令祖輝嬲到爆！註冊官為二人多年好友，就連到會律師費都慳番，真正至抵精明眼。隨著林祖輝一聲：「非常願意娶姚嘉妮為妻！」兩人正式結為夫婦，禮成後兩夫婦各有各忙「招呼」人客，新娘子姚嘉妮忽然high爆，見男人就攬攬錫錫，攬實老公好兄弟陳山聰咀到唔願停，新郎見此即黑晒面衝上前阻止。

姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 新娘子姚嘉妮忽然high爆，見男人就攬攬錫錫，攬實老公好兄弟陳山聰咀到唔願停，陳山聰不知所措，新郎見此即黑晒面衝上前阻止。（圖片來源：新傳媒資料庫）
新娘子姚嘉妮忽然high爆，見男人就攬攬錫錫，攬實老公好兄弟陳山聰咀到唔願停，陳山聰不知所措，新郎見此即黑晒面衝上前阻止。（圖片來源：新傳媒資料庫）
姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 辦妥注冊手續後，姚嘉妮即撇下老公，突然熊抱戥穿石陳山聰，又不斷咀對方，更令祖輝嬲到爆！（圖片來源：新傳媒資料室）
辦妥注冊手續後，姚嘉妮即撇下老公，突然熊抱戥穿石陳山聰，又不斷咀對方，更令祖輝嬲到爆！（圖片來源：新傳媒資料室）
姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 在「拋花球」環節，楊怡興奮地大叫表示希望接到花球，但當花球真的跌到她身旁時，她卻即時縮開，最後由楊洛婷接得花球，楊洛婷笑道：「好開心呀，我已經接過四次花球！」2014年楊洛婷嫁黃天翱、2016年楊怡嫁羅仲謙，夫妻在生B後改名。（圖片來源：新傳媒資料室）
在「拋花球」環節，楊怡興奮地大叫表示希望接到花球，但當花球真的跌到她身旁時，她卻即時縮開，最後由楊洛婷接得花球，楊洛婷笑道：「好開心呀，我已經接過四次花球！」2014年楊洛婷嫁黃天翱、2016年楊怡嫁羅仲謙，夫妻在生B後改名。（圖片來源：新傳媒資料室）
姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 二人於屯門黃金海岸酒店注冊結婚，接新娘所用的花車隊伍、婚紗、髮型、化妝以至一衆兄弟姊妹團禮服，全部由羅浮宮贊助。兄弟姊妹團則由出名大手筆的練海裳、伍詠薇夫婦帶頭。就連回禮護膚品亦是新娘子姚嘉妮代言，堪稱「一條龍贊助」。（圖片來源：新傳媒資料室）
二人於屯門黃金海岸酒店注冊結婚，接新娘所用的花車隊伍、婚紗、髮型、化妝以至一衆兄弟姊妹團禮服，全部由羅浮宮贊助。兄弟姊妹團則由出名大手筆的練海裳、伍詠薇夫婦帶頭。就連回禮護膚品亦是新娘子姚嘉妮代言，堪稱「一條龍贊助」。（圖片來源：新傳媒資料室）
姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 婚禮上姚嘉妮非常開心，一次又一次熱情招呼賓客。（圖片來源：新傳媒資料室）
婚禮上姚嘉妮非常開心，一次又一次熱情招呼賓客。（圖片來源：新傳媒資料室）
姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 婚戒爲「簡約」的銀戒子。（圖片來源：新傳媒資料室）
婚戒爲「簡約」的銀戒子。（圖片來源：新傳媒資料室）
姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 2006年11月11日結婚，重溫《東方新地》當時現場報導。（圖片來源：東方新地）
2006年11月11日結婚，重溫《東方新地》當時現場報導。（圖片來源：東方新地）

2人相識於亞視 相戀7年結婚18年兩人年齡相差15年

林祖輝和姚嘉妮的愛情故事始於亞視，兩人相戀七年後於2006年11月在酒店註冊結婚。他們的大女兒Kyra於2009年出生，次子Kyros則於2012年加入這個家庭。儘管兩人年齡相差15年，姚嘉妮經常讚賞林祖輝的成熟穩重和良好人品。

姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 兩人於2006年結婚，婚後育有一對子女（圖片來源：weibo＠姚嘉妮ClaireYiu）
兩人於2006年結婚，婚後育有一對子女（圖片來源：weibo＠姚嘉妮ClaireYiu）
姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 2人相識於亞視 相戀7年結婚18年（圖片來源：weibo＠姚嘉妮ClaireYiu）
2人相識於亞視 相戀7年結婚18年（圖片來源：weibo＠姚嘉妮ClaireYiu）

林祖輝同姚嘉妮搞童裝代理公司

除了家庭生活，林祖輝於2012年與姚嘉妮一同創辦了一家童裝代理公司開多間分店，近年更投身珠寶生意。此外，他偶爾在ViuTV的劇集如《IT狗》和《理想國》中客串演出。林祖輝與著名演員黃子華是多年好友，兩人曾與歐陽應霽共同創造「棟篤笑」這一概念，深受觀眾喜愛。

林祖輝10年前年棄影從商，受聘於體操王子李寧旗下的「非凡中國上市公司」任高級副總裁，長駐北京管理一班國寶級運動員，高薪厚職。不過2013年初，祖輝接受本刊訪問時表示已辭工，為了家庭及新生的兒子Kyros，他不得不放棄北京事業，但返港後未有明確方向。2014年，林祖輝已開展新事業，在童裝界大展拳腳，老婆幫手揀貨，仔女做model，一家人齊心協力。祖輝還計劃大力擴充，由現時一個品牌兩間舖，一年內為四個品牌共開五間，之後每年再開多兩至三間，極速建立童裝王國。

姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）
姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 林祖輝於2012年與姚嘉妮一同創辦了一家童裝代理公司開多間分店（圖片來源：weibo＠姚嘉妮ClaireYiu）
林祖輝於2012年與姚嘉妮一同創辦了一家童裝代理公司開多間分店（圖片來源：weibo＠姚嘉妮ClaireYiu）
姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 姚嘉妮KEEP得好好（圖片來源：IG@yiugaga）
姚嘉妮KEEP得好好（圖片來源：IG@yiugaga）
姚嘉妮林祖輝離婚！重溫06年婚禮小風波 忽然high爆激 睇唔出生咗2個！（圖片來源：IG@yiugaga）
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撰文：東方新地圖片來源：東方新地

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