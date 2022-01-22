鐵拳英雄｜41歲姚子羚「表哥」化身索爆打女 重溫《同盟》鍛鍊時裝戰鬥格
41歲姚子羚在《鐵拳英雄》飾演黑幫頭目金龍之孻女金福妹，功夫了得但係際遇可憐，第10集嘅劇情講到角色被落藥迷姦，動作場面搏到盡。現年41歲的姚子羚演出搏老命，其實早在2017年的時裝劇《同盟》，已有亮眼演出，立即重溫當時成功轉型的動作索女：
《鐵拳英雄》姚子羚決戰王君馨：
重溫姚子羚《同盟》性感打女！時裝一樣打得！
《同盟》入面姚子羚（Elaine）飾演的韋以柔Kate日日戰鬥格，窄身性感短裙配上斗零高踭鞋，仲同劇中男友陳山聰激吻過不停，晚晚睇到大家熱血沸騰！子羚體重100磅，擁23吋纖腰仲有豐滿上圍，係唔少女士夢寐以求的魔鬼身材，唔知佢有咩秘訣呢？
預告片中亦有子羚超索打女戲，穿著白色連身裙的Elaine遭脅持上車，她在車廂掙扎，不理走光，一下起飛腳狠踹歹徒，成巧逃脫。子羚話為了《同盟》，打到周身瘀傷，劇中著得少布，無得帶pad保護，下下都要硬食呢！
子羚咁Fit，點都有啲瘦身秘訣，佢經常跑步、行山，又會同胡說八道會一班姊妹做gym，實行健康人生。飲食方面，子羚就話自己堅持每餐只食七成飽，亦奉行少食多餐，宵夜都只食菜。佢仲有一個秘訣，就係臨訓前飲一壺湯，有冇用，睇子羚的身型就知！
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