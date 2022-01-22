鐵拳英雄｜41歲姚子羚「表哥」化身索爆打女 重溫《同盟》鍛鍊時裝戰鬥格

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撰文：CentralEditor_OS

41歲姚子羚在《鐵拳英雄》飾演黑幫頭目金龍之孻女金福妹，功夫了得但係際遇可憐，第10集嘅劇情講到角色被落藥迷姦，動作場面搏到盡。現年41歲的姚子羚演出搏老命，其實早在2017年的時裝劇《同盟》，已有亮眼演出，立即重溫當時成功轉型的動作索女：

《鐵拳英雄》姚子羚決戰王君馨：

重溫姚子羚《同盟》性感打女！時裝一樣打得！

《同盟》入面姚子羚（Elaine）飾演的韋以柔Kate日日戰鬥格，窄身性感短裙配上斗零高踭鞋，仲同劇中男友陳山聰激吻過不停，晚晚睇到大家熱血沸騰！子羚體重100磅，擁23吋纖腰仲有豐滿上圍，係唔少女士夢寐以求的魔鬼身材，唔知佢有咩秘訣呢？

姚子羚 在《同盟》飾演韋以柔一角，表面上是集團公關部主管，幫大姐大鮑姐做事，但其實不時要應付打鬥場面。（圖片來源：TVB.com）
姚子羚 在《同盟》飾演韋以柔一角，表面上是集團公關部主管，幫大姐大鮑姐做事，但其實不時要應付打鬥場面。（圖片來源：TVB.com）
姚子羚
雖然子羚要做打女，穿著卻日日性感艷麗，子羚佢同劇中男友山聰有勁多咀戲！（圖片來源：TVB.com）
姚子羚
日前山聰同子羚宣傳新劇時，大讚子羚好好錫，不知有多少男士想好似山聰咁有艷福呢！（圖片來源：TVB.com）

每次出席宣傳活動，子羚都博到盡晒身材！

鐵拳英雄｜41歲姚子羚表哥化身索爆打女 重溫36歲早已鍛鍊出戰鬥格

鐵拳英雄｜41歲姚子羚表哥化身索爆打女 重溫36歲早已鍛鍊出戰鬥格

姚子羚 陳山聰 瘋狂咀

講番《同盟》， 姚子羚 令人眼前一亮一幕，肯定係早前同山聰在辦工室先耍花槍，繼而激吻！當時子羚身穿紫藍色性感短裙，山聰則西裝骨骨勁型仔，型男索女配，正！

姚子羚

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鐵拳英雄｜41歲姚子羚表哥化身索爆打女 重溫36歲早已鍛鍊出戰鬥格

之後一集 姚子羚 同陳山聰就轉場去到電梯中親熱，兩人捉實對方個頭，錫到嘴都歪埋，當時子羚身穿杏色黑吊帶短裙，離開時仲叫陳山聰幫佢降降火，引死人咩！

鐵拳英雄｜41歲姚子羚表哥化身索爆打女 重溫36歲早已鍛鍊出戰鬥格

姚子羚

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預告片中亦有子羚超索打女戲，穿著白色連身裙的Elaine遭脅持上車，她在車廂掙扎，不理走光，一下起飛腳狠踹歹徒，成巧逃脫。子羚話為了《同盟》，打到周身瘀傷，劇中著得少布，無得帶pad保護，下下都要硬食呢！

姚子羚

姚子羚

《同盟 》這一幕更被無限惡搞：

姚子羚樣貌身材都keep得非常好，體重100磅、上圍豐滿、23吋蜂腰，再加埋白裡透紅肌膚，少女味又有，女人味亦有！佢亦不時在IG甫相派福利，大騷fit爆身材！

鐵拳英雄｜41歲姚子羚表哥化身索爆打女 重溫36歲早已鍛鍊出戰鬥格

姚子羚

姚子羚

姚子羚

姚子羚

姚子羚

子羚咁Fit，點都有啲瘦身秘訣，佢經常跑步、行山，又會同胡說八道會一班姊妹做gym，實行健康人生。飲食方面，子羚就話自己堅持每餐只食七成飽，亦奉行少食多餐，宵夜都只食菜。佢仲有一個秘訣，就係臨訓前飲一壺湯，有冇用，睇子羚的身型就知！

姚子羚
子羚同姐妹胡定欣齊齊做運動。
姚子羚
子羚同姐妹李施嬅、胡蓓蔚一齊跑步放狗。
姚子羚
子羚更會玩越野單車呢！

今次飾演Kate一角咁出位，唔知子羚可唔可以繼2015年《張保仔》的炎貴妃後，再下一城奪得「最佳女配角」呢？

姚子羚

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全文完

圖片來源：新傳媒媒體庫、TVB、姚子羚＠IG

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