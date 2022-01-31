姜麗文扮外傭攞女飛躍！盤點那些年被指似足外傭姐姐的女星們

女星個樣生得似外傭姐姐原來都係一種優勢，早前姜麗文憑在《愛·回家之開心速遞》中扮演菲律賓外傭Liza一角，就成功攞到無綫「飛躍進步女藝員」獎！其實圈中有不少女星，包括吳嘉熙（Cheronna）、何雁詩、蔡思貝等，都曾被指個樣似足外傭！