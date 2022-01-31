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姜麗文扮外傭攞女飛躍！盤點那些年被指似足外傭姐姐的女星們

最強精選
撰文：東方新地

女星個樣生得似外傭姐姐原來都係一種優勢，早前姜麗文憑在《愛·回家之開心速遞》中扮演菲律賓外傭Liza一角，就成功攞到無綫「飛躍進步女藝員」獎！其實圈中有不少女星，包括吳嘉熙（Cheronna）、何雁詩、蔡思貝等，都曾被指個樣似足外傭！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]、無綫娛樂新聞截圖、新傳媒照片庫

姜麗文「東涌羅浩楷」利愛安 齊扮菲律賓外傭

被封為「東涌羅浩楷」的落選港姐利愛安（Kirsten），早前獲無綫安排加入處境劇《愛·回家之開心速遞》劇組，孖住姜麗文一齊扮演外傭姐姐，姜麗文早已開始在劇中飾演菲律賓外傭Liza，而新加入的利愛安就負責飾演她的同鄉，二人的「同鄉」組合令網友都大讚扮得勁神似！

東涌羅浩楷孖姜麗文齊扮外傭！盤點那些年被指似足外傭姐姐的女星們
利愛安以一頭招牌鬈髮加上被塗黑的膚色來扮演菲律賓外傭。（圖片來源：[email protected]
利愛安自己笑言用了一個星期時間去記這次演出的對白，包括有「認得」、「根叔你好」等。（圖片來源：利愛安IG）
利愛安自己笑言用了一個星期時間去記這次演出的對白，包括有「認得」、「根叔你好」等。（圖片來源：[email protected]
「同鄉」姜麗文亦有在社交網晒出兩人與「Mom」甄詠珊的合照。（圖片來源：姜麗文IG）
「同鄉」姜麗文亦有在社交網晒出兩人與「Mom」甄采浠（前名甄詠珊）的合照。（圖片來源：[email protected]
劇情講兩人一齊為甄詠珊慶祝生日。（圖片來源：甄詠珊IG）
劇情講兩人一齊為甄采浠慶祝生日。（圖片來源：[email protected]
姜麗文自前年開始在《愛·回家》客串演外傭，獲網友紛紛大讚入型入格。（圖片來源：姜麗文IG）
姜麗文自前年開始在《愛·回家》客串演外傭，獲網友紛紛大讚入型入格。（圖片來源：[email protected]
網民大讚姜麗文無論外形、神態或口音都同菲律賓人似到十足十！（圖片來源：姜麗文IG）
網民大讚姜麗文在劇中無論外形、神態或口音都同菲律賓人似到十足十！（圖片來源：[email protected]

盤點那些年被指似足外傭姐姐的女星們

吳嘉熙 74%網民投票話似

依家個個都要戴住口罩出街，口罩下係咩樣真係好難認得出，何雁詩到街市買餸時就曾被誤認為賓賓，今次被誤認的對象就輪到何雁詩其中一位好姊妹吳嘉熙（Cheronna），事緣吳嘉熙陪阿媽去街市買整蘿蔔糕的材料，竟然被街坊當咗做工人姐姐。

吳嘉熙陪阿媽落街市買餸被當做外傭
吳嘉熙（前左）同何雁詩（前右）本身係好姊妹，大家同樣擁有一身健康膚色。（圖片來源：[email protected]

吳嘉熙分享事件說：「同媽咪去街市買整蘿蔔糕嘅料，我又冇出聲默默幫手攞嘢，然後D（啲）人同我講英文，因為以為我係工人姐姐。」並貼出一張黑白街市相加一個托頭Sticker，以表達自己無奈的心情。

吳嘉熙陪阿媽落街市買餸被當做外傭
個Sticker表情好無奈。（圖片來源：[email protected]

吳嘉熙更貼出自己一身落街買餸Look畀網民投票，問大家佢「似工人姐姐咩？」結果竟有多達74%網民投票話似。

吳嘉熙陪阿媽落街市買餸被當做外傭
吳嘉熙著住呢一身落街買餸Look幫阿媽手去街市買整蘿蔔糕的材料，真係孝順女。（圖片來源：[email protected]

剩下有26%揀「F*CK NO」，吳嘉熙自嘲說：「有機會係唔識睇中文，以為係評價我呢一身打扮。」

吳嘉熙陪阿媽落街市買餸被當做外傭
有74%網民話吳嘉熙似工人姐姐！（圖片來源：[email protected]
吳嘉熙陪阿媽落街市買餸被當做外傭
其實吳嘉熙一向走型格路線，身形操得勁Fit。（圖片來源：[email protected]
吳嘉熙陪阿媽落街市買餸被當做外傭
一身膚色經過陽光嘅洗禮！（圖片來源：[email protected]

何雁詩街市買餸被誤以為工人姐姐 鄭俊弘喪笑回應激嬲老婆

何雁詩和鄭俊弘婚前婚後都是行孖咇，連在頒獎禮上都被安排孖住上台攞獎，早前兩人被影到拍住拖去買餸，一身街坊裝的何雁詩竟被誤以為是工人姐姐，被問起此事，鄭俊弘竟然笑到停唔到，搞到老婆何雁詩嬲嬲豬咗﹗

何雁詩和鄭俊弘為《慈善星輝仁濟夜》擔任表演嘉賓，爆乳現身的何雁詩，指歌衫有經老公過目，不過鄭俊弘卻表示：「之前試衫明明冇咁勁﹗」
何雁詩和鄭俊弘日前為《慈善星輝仁濟夜》擔任表演嘉賓，爆乳現身的何雁詩，指歌衫有經老公過目，不過鄭俊弘卻表示：「之前試衫明明冇咁勁㗎﹗我冇介意，只係怕佢走光啫﹗」（圖片來源：新傳媒照片庫）

何雁詩和鄭俊弘早前夫妻檔為《慈善星輝仁濟夜》擔任表演嘉賓，由表演到訪問都係黐到實，半步不離大家，當提到之前兩夫婦被影到街市買餸，一身街坊裝束起馬尾的何雁詩，游走菜檔四圍格價，被指似賓賓，何雁詩初時笑笑口話有睇報道，又指兩公婆不時互相取笑大家，何雁詩自爆經常取笑老公似黑人，因為覺得老公跟她的高爾夫球界偶像很似樣。

何雁詩本來一直負責回答問題，娛樂主播突然將遞向鄭俊弘，問佢對老婆被指似賓賓點睇，佢當場呆了幾秒，未識畀反應。
何雁詩本來一直負責回答問題，娛樂主播突然將遞向鄭俊弘，問佢對老婆被指似賓賓點睇，佢當場呆了幾秒，未識畀反應。（圖片來源：無綫娛樂新聞截圖）
點知原來鄭俊弘忍緊笑，更爆笑當場，留意番何雁詩個面口，與其膚色相若。
點知原來鄭俊弘忍緊笑，不足三秒爆笑當場，留意番何雁詩個面口，與其膚色相若。（圖片來源：無綫娛樂新聞截圖）

但當娛樂新聞主播改問鄭俊弘對老婆被指似自己嘅工人姐姐時有何感覺？鄭俊弘來不及反應，當場窒了一窒後爆笑當場，在旁的何雁詩當場黑面，鄭俊弘唔知死繼續講：「但係我覺得呢單嘢幾搞笑﹗」更笑到彎晒腰，何雁詩即出手打老公心口以示不滿，並搶住自辯：「應該咁講，每做一樣嘢應該有適合嘅裝束嘅，我係著番啲合適嘅衫，冇理由去街市著到好似上紅館咁﹗」

鄭俊弘笑到停唔到口，連娛樂主播都指住話佢衰，何雁詩出手還拖以示不滿。
鄭俊弘笑到停唔到口，連娛樂主播都指住話佢衰，何雁詩出手還拖以示不滿。（圖片來源：無綫娛樂新聞截圖）

被問到會否留意番當日老公的衣著，何雁詩搶住話：「佢咪又係咁﹗只不過香港嘅工人姐姐通常係女仔啫﹗」鄭俊弘似乎終於察覺老婆的不滿，補鑊話：「都可以話何雁詩帶住個司機出去做苦力都得嘅﹗」何雁詩表情才稍為寬容番﹗

鄭俊弘後來發現老婆面露不悅，才稍為收歛笑容，並補鑊指自己是何雁詩的司機。
何雁詩搶回發言權去自辯，鄭俊弘仲未知驚，繼續笑唔停，後來鄭俊弘發現老婆面露不悅，才稍為收歛笑容，並補鑊指自己是何雁詩的司機。（圖片來源：無綫娛樂新聞截圖）

蔡思貝出道8年進化之路

13年港姐亞軍蔡思貝現在已貴為視后，原來初出道時的她短頭髮、瘦蜢蜢，十足星期日在皇后像廣場聚會的工人姐姐們。不過現在蔡思貝皮膚已變得白皙，望落成個人亦充滿光彩。

2013年由德國回港參選港姐時，蔡思貝係大熱之一，冠軍賽都係僅僅輸畀陳凱琳咋，不過當選後三個月即被監製睇中拍劇，連續幾個角色都係黑黑實實男仔頭，成個outlook 真係好似工人姐姐。
2013年由德國回港參選港姐時，蔡思貝係大熱之一，冠軍賽都係僅僅輸畀陳凱琳咋，不過當選後三個月即被監製睇中拍劇，連續幾個角色都係黑黑實實男仔頭，成個outlook 真係好似工人姐姐。（圖片來源：新傳媒照片庫）
視后大熱蔡思貝賓妹變天鵝 出道七年十個緋聞男友
2016年為劇集《鐵馬戰車》宣傳時，蔡思貝膚色仍然黝黑。（圖片來源：新傳媒照片庫）
入行七年話題多多，除咗係新一輩小花中最多緋聞嗰個，蔡思貝更被指與game界網紅達哥撞樣，不過當事人就話自己生得似木村拓哉多過似達哥。
入行以來話題多多，除咗係新一輩小花中最多緋聞嗰個，蔡思貝更被指與game界網紅達哥撞樣，不過當事人就話自己生得似木村拓哉多過似達哥。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2014年拍劇、2015年已經擔正劇集《衝線》，並獲提名台慶頒獎禮最佳女主角。之後幾乎年年有提名，蔡思貝終於2017年憑 《踩過界》 嘅趙正妹一角，獲得最受歡迎電視女角色大獎。
2014年拍劇、2015年已經擔正劇集《衝線》，並獲提名台慶頒獎禮最佳女主角。之後幾乎年年有提名，2017年蔡思貝終於憑 《踩過界》癲姐一角獲得「最受歡迎電視女角色」大獎，去年更憑《踩過界II》正式升呢做視后。（圖片來源：新傳媒照片庫）

黃心穎舊樣被指似坐完監

復出無期的黃心穎當年未有「安心出軌」事件時，樣貌已經被指似足蔡一智，而且以前的膚色較黑，遠睇分分鐘以以為係賓賓，更曾有網民將她與鄭融、AGA（江海迦）、鄧穎芝合稱為「娛樂圈四大賓妹」！黎諾懿在活動上見到佢張舊照時，仲笑問心穎參選港姐前係咪坐過監，因為張相好似出冊前出冊後咁！

2012年參選港姐時，黃心穎膚色較黑。（圖片來源：新傳媒圖片）
2012年參選港姐時，黃心穎膚色較為黑沈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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同蔡一智被指似兩兄妹。（圖片來源：新傳媒照片庫）
當年活動上黃心穎晒舊相，被笑似出獄照。（圖片來源：新傳媒圖片）
當年活動上黃心穎晒舊相，被黎諾懿取笑似出獄照。（圖片來源：新傳媒圖片）
黃2
入行後黃心穎已逐漸變得白雪雪。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄭融真名究竟是甚麼？
鄭融亦曾被網民指為「娛樂圈四大賓妹」之一。（圖片來源：新傳媒照片庫）
AGA
仲有AGA（江海迦）。（圖片來源：新傳媒照片庫）
同埋鄧穎芝！（圖片來源：鄧穎芝IG）
同埋鄧穎芝！（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：鄧穎芝IG）
（圖片來源：[email protected]

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