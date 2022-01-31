姜麗文扮外傭攞女飛躍！盤點那些年被指似足外傭姐姐的女星們

女星個樣生得似外傭姐姐原來都係一種優勢，早前姜麗文憑在《愛·回家之開心速遞》中扮演菲律賓外傭Liza一角，就成功攞到無綫「飛躍進步女藝員」獎！其實圈中有不少女星，包括吳嘉熙（Cheronna）、何雁詩、蔡思貝等，都曾被指個樣似足外傭！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、無綫娛樂新聞截圖、新傳媒照片庫
姜麗文「東涌羅浩楷」利愛安 齊扮菲律賓外傭
被封為「東涌羅浩楷」的落選港姐利愛安（Kirsten），早前獲無綫安排加入處境劇《愛·回家之開心速遞》劇組，孖住姜麗文一齊扮演外傭姐姐，姜麗文早已開始在劇中飾演菲律賓外傭Liza，而新加入的利愛安就負責飾演她的同鄉，二人的「同鄉」組合令網友都大讚扮得勁神似！
盤點那些年被指似足外傭姐姐的女星們
吳嘉熙 74%網民投票話似
依家個個都要戴住口罩出街，口罩下係咩樣真係好難認得出，何雁詩到街市買餸時就曾被誤認為賓賓，今次被誤認的對象就輪到何雁詩其中一位好姊妹吳嘉熙（Cheronna），事緣吳嘉熙陪阿媽去街市買整蘿蔔糕的材料，竟然被街坊當咗做工人姐姐。
吳嘉熙分享事件說：「同媽咪去街市買整蘿蔔糕嘅料，我又冇出聲默默幫手攞嘢，然後D（啲）人同我講英文，因為以為我係工人姐姐。」並貼出一張黑白街市相加一個托頭Sticker，以表達自己無奈的心情。
吳嘉熙更貼出自己一身落街買餸Look畀網民投票，問大家佢「似工人姐姐咩？」結果竟有多達74%網民投票話似。
剩下有26%揀「F*CK NO」，吳嘉熙自嘲說：「有機會係唔識睇中文，以為係評價我呢一身打扮。」
何雁詩街市買餸被誤以為工人姐姐 鄭俊弘喪笑回應激嬲老婆
何雁詩和鄭俊弘婚前婚後都是行孖咇，連在頒獎禮上都被安排孖住上台攞獎，早前兩人被影到拍住拖去買餸，一身街坊裝的何雁詩竟被誤以為是工人姐姐，被問起此事，鄭俊弘竟然笑到停唔到，搞到老婆何雁詩嬲嬲豬咗﹗
何雁詩和鄭俊弘早前夫妻檔為《慈善星輝仁濟夜》擔任表演嘉賓，由表演到訪問都係黐到實，半步不離大家，當提到之前兩夫婦被影到街市買餸，一身街坊裝束起馬尾的何雁詩，游走菜檔四圍格價，被指似賓賓，何雁詩初時笑笑口話有睇報道，又指兩公婆不時互相取笑大家，何雁詩自爆經常取笑老公似黑人，因為覺得老公跟她的高爾夫球界偶像很似樣。
但當娛樂新聞主播改問鄭俊弘對老婆被指似自己嘅工人姐姐時有何感覺？鄭俊弘來不及反應，當場窒了一窒後爆笑當場，在旁的何雁詩當場黑面，鄭俊弘唔知死繼續講：「但係我覺得呢單嘢幾搞笑﹗」更笑到彎晒腰，何雁詩即出手打老公心口以示不滿，並搶住自辯：「應該咁講，每做一樣嘢應該有適合嘅裝束嘅，我係著番啲合適嘅衫，冇理由去街市著到好似上紅館咁﹗」
被問到會否留意番當日老公的衣著，何雁詩搶住話：「佢咪又係咁﹗只不過香港嘅工人姐姐通常係女仔啫﹗」鄭俊弘似乎終於察覺老婆的不滿，補鑊話：「都可以話何雁詩帶住個司機出去做苦力都得嘅﹗」何雁詩表情才稍為寬容番﹗
蔡思貝出道8年進化之路
13年港姐亞軍蔡思貝現在已貴為視后，原來初出道時的她短頭髮、瘦蜢蜢，十足星期日在皇后像廣場聚會的工人姐姐們。不過現在蔡思貝皮膚已變得白皙，望落成個人亦充滿光彩。
黃心穎舊樣被指似坐完監
復出無期的黃心穎當年未有「安心出軌」事件時，樣貌已經被指似足蔡一智，而且以前的膚色較黑，遠睇分分鐘以以為係賓賓，更曾有網民將她與鄭融、AGA（江海迦）、鄧穎芝合稱為「娛樂圈四大賓妹」！黎諾懿在活動上見到佢張舊照時，仲笑問心穎參選港姐前係咪坐過監，因為張相好似出冊前出冊後咁！