今年4月6日是宮澤理惠的48歲生日，提起宮澤理惠、綾瀨遙、深田恭子等日本女星，你又會想起甚麼？其實她們除了是知名女藝人，也在不同時期成為日本健康飲品「寶礦力」廣告代言人。到底，歷年港日韓三地寶礦力女郎，你最愛又是哪位呢？

文：東方新地丨圖：大塚製藥、Youtube影片截圖