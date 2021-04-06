宮澤理惠48歲生日！重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？
文：東方新地丨圖：大塚製藥、Youtube影片截圖
港日韓大比拼！歷代寶礦力女神你識幾多個？
日本大塚藥業推出的能量飲品「寶礦力水特」，有著一個非常神奇的「都市傳說」，就是──「只要被這家公司看上成為代言人，就會變得星途無限」！其實因由也是可以理解的，因為寶礦力水特找的廣告代言人向來都以清新、可愛為主，對初出茅爐的年青新人非常吃香。加上每次寶礦力廣告所帶的意念創新性，都令觀眾眼前為之一亮，人氣隨為大爆發。以下就為大家重溫一下，到底港日韓歷代「寶礦力女神」有哪幾位！
日本代表
宮澤理惠
替寶礦力水特拍第一支廣告時，宮澤理惠才15歲。她亦因此廣告而成為許多男學生心目中的女神。而且由88年一直拍到90年，大家在廣告中看著宮澤理惠由清純稚氣漸漸長大成健康性感。
一色紗英
雖然年青一代未必聽過她的名字，不過一色紗英絕對是90年代日本玉女偶像代表之一。濃眉大眼、長長頭髮、帶點西方味的輪廓，這種長相可謂當時最讓人受落的日本少女，就連木村拓哉也在27年前曾向當時16歲未成年的一色紗英求過婚。
深田恭子
不少70、80後的女神深田恭子，不只拍劇、唱歌樣樣精，在2013年接拍的寶礦力廣告的美人魚Look造型更是讓人眼前一亮。性 感迷人的人魚跟魚兒戲水，連潛水員也對她一見鍾情，單看海報也Feel到那份清涼感！
綾瀨遙
當年在日劇版《在世界中心呼喚愛》開播後，綾瀨遙即時就獲採用成為寶礦力廣告代言人。凹凸有致完美身材的她，無論穿上學生裝或白色比基尼，都極具清涼暢快感，深受一眾男士喜愛，更有人表示「看到瀨遙就口渴了」。
川口春奈
模特兒出身的川口春奈，拍寶礦力廣告時候才14歲，超嫩超可愛。蔚藍天空與白淨沙灘，將川口的青春活力襯托得更加耀眼！這支廣告後開始被更多人認識，因此有更多日劇演出機會，如在《金田一少年之事件簿》飾演七瀨美雪。
TWICE
韓國女團TWICE雖然出道只有幾年，不過在全球各地都累積不少人氣。她們亦打破寶礦力30年來不用女團代言的紀錄，由2017年至連續3年成為寶礦力廣告代言人的代言人。沒有水著look，但9位青春活潑成員在海邊嬉戲經已滿滿的夏日清涼感覺。