尚氣｜主角32歲劉思慕4年前訪問被指「辱華」 氣勢不敵梁朝偉

梁朝偉有份主演的《尚氣與十環幫傳奇》正式上畫！作為 Marvel 宇宙首部亞洲超級英雄電影，香港觀眾當然要睇睇梁朝偉飾演大奸角嘅造型同演技，不過31歲主角劉思慕就因為一樁舊訪問「出土」而被指「辱華」⋯⋯

撰文、圖片：東方新地