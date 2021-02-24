張繼聰剃鬚兼減磅再與木村拓哉撞樣！娛樂圈19對撞樣藝人大公開
文：東方新地 | 圖：新傳媒圖片庫、IG、微博圖片、劇照、電視及YouTube截圖
張繼聰：唔准侮辱我偶像
張繼聰近日為新戲跑步減磅，面形回復尖瘦，日前他在社交網大晒三七角度兼半遮嘴的自拍照，大呻特別為女兒張靖（Karina）剃鬚，卻慘遭冷待。
不過網民卻激讚剃鬚後的張繼聰勁似日本男神木村拓哉，連圈中人包括當奴、傅珮嘉等都紛紛贊同。
連同張繼聰一齊行街的森美都話佢好似，忍唔住偷拍佢，仲封埋佢做「木村聰」，好都網友都話堅似！
盤點娛樂圈21對撞樣藝人
1）陳庭欣 吳若希
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與吳若希（Jinny）同於2010年出道，二人多年來都被指撞樣。Toby早前曾在個人社交網上載自己同表弟嘅合照，並留言：「有心唔怕遲！前晚先食開年飯#表姊弟#帥氣」，點知有網友就即刻留言話以為係吳若希同佢老公Alex！事後，Toby再次留言：「我同我表弟似，我明呀，因為我哋係一家人！我同Jinny似，我都明呀，因為Facebook都認錯過！我表弟同Jinny老公似，我唔明噃？典（點）解嘅？」，連語氣都學足Jinny，唔通Toby真係想百分百似Jinny？
2）王頌茵 姜濤
王頌茵（Kathy仔）畢業於IVE的珠寶設計及科技高級文憑課程，自前年開始拍ViuTV節目出道，近日參加ViuTV節目《家務戰場》令她人氣急升，不過早前她剪短頭髮後，被指與MIRROR成員姜濤「撞樣」，更被封為 「女版姜濤」 ，她直言覺得好尷 尬： 「我試過同姜濤合作拍廣告，佢竟然開口叫我做佢家姐，嚇到我呆一呆！跟住我就同佢講我唔係大你好多喎，之後佢就再冇提呢件事啦。」
3）陳嘉桓 余香凝 王敏奕
陳嘉桓（Rose）、余香凝和王敏奕一直都被指撞樣，尤其是陳嘉桓和余香凝，事實上陳嘉桓比余香凝大一年，二人無論樣貌、身形及高度都極度相撞，每次合照都似足孖公仔。
4）毛舜筠 胡定欣
前年《第38屆香港電影金像獎》頒獎典禮上，毛姐毛舜筠一頭長髮馬尾造型，加上一身低胸銀色西裝罕有性感打扮，大為吸睛之餘，一身造型更目測至少減齡十年，令大眾對毛姐刮目相看！最搞笑嘅係，逆齡造型嘅毛姐反被網民認錯做胡定欣，笑稱「胡定欣好正」！之後，網民更不斷留言，仲話毛姐「扮胡定欣又幾似」，大家又點睇？
5）張曦雯 鄭裕玲
近年有網民發現張曦雯同Do姐鄭裕玲愈來愈似樣，事關二人都面瘦瘦，下巴尖尖，鼻高高，而且連笑起上來都一樣樣。不過就有網民話張曦雯「個樣唔同晒」、「鼻同下巴假得好離譜」，但呢啲嘢就見仁見智啦！
6）糖妹 陳慧嫻
糖妹自出道以來，就一直被指外貌酷似陳慧嫻，而她亦常常演唱陳慧嫻的歌曲。外貌甜美的糖妹，的確樣子與陳慧嫻十分相似，甚至陳慧嫻本人都曾表示，糖妹有她年輕時候的影子。
7）蔡思貝 達哥
如果要數最多人關注的撞樣組合，就一定要數蔡思貝同Game界網紅達哥（林慧韡），事關前者更因此獲得「蔡思達」的稱號。雖然以往蔡思貝提起此事都會黑面，不過近年佢好似已睇開了。
8）鍾嘉欣 吳尊
講起撞樣明星，當然不得不提吳尊同嘉欣BB呢對經典組合啦！真係隔幾多年睇都覺得好似樣，成對親生兄妹咁啊！
9）湯洛雯 倪晨曦
叫得女神有幾靚就唔需要多講，但原來女神都可以打孖來你又有冇諗過，湯洛雯同倪晨曦呢對孖公仔就在愚人節在IG用對方的照片出post整蠱粉絲，連上節目時即場換樣，都可以毫無違和感！
10）盧覓雪 阮兆祥
盧覓雪（Michelle）同阮兆祥臉型同身形都好相近，最緊要都有標誌性的厚嘴唇，話係兩兄妹都有大把人信。而阮兆祥更試過和Michelle在綜藝節目扮姊妹合唱〈風箏與風〉，節目中二人真係一樣樣，但唔知Michelle女扮男裝又點呢？
11）黃心穎 蔡一智
曾經有網民指黃心穎和蔡一智是「妝前和妝後」的分別，其後黃心穎就在社交平台大方留言話：「哈哈！竟然俾人識穿我哋『兄妹』嘅身份！」而「哥哥」蔡一智亦搞笑回應：「阿妹你好！」
12）阿嬌 何超蓮
阿嬌（鍾欣潼）同何超蓮唔單止係公認嘅兩大靚女，仲要係好姊妹，連個樣都有啲似！連超蓮都喺阿嬌IG個Post度留言，叫阿嬌做失散家姐添！
13）張智霖 張振朗
驟眼睇張振朗同張智霖外表的確有幾分相似，當張振朗著起飛機師制服時十足十《衝上雲宵2》入面嘅「Cool魔」張智霖，不過最似嘅係都佢把聲，連戲中拍檔陳法拉都被張振朗呃到！
14）森美 Otto 王大陸 小肥
起初大家都只會話森美同Otto似樣，但後來網民就發現事情並不是如此簡單，原來森美、Otto、王大陸、小肥四人都一樣樣，唔講仲以為係四兄弟！
15）曹永廉 張衛健
可能經歷歲月洗禮，曹永廉和張衛健的臉型都有所變化，現在看上去可能不太像，但只要找回20歲的曹永廉和1993年電影《超級學校霸王》時期的張衛健一對比，你就會發覺，根本係同一個人呢！
16）方力申 石修
方力申同石修經常畀人認錯係父子，但其實方力申喺運動員時期就有「少年石修」之稱！
17）王祖藍 黃光亮
王祖藍同黃光亮兩個都有濃眉大鼻，難怪早些年有人曾傳出王祖藍是黃光亮的私生子，不過在劇集《老表，你好嘢！》中二人的確有過一段父子緣。
18）劉嘉玲 那英
劉嘉玲和那英年輕時看起來還不太像，不過隨著年齡增長，劉嘉玲臉開始變得修長，現在看到二人的確又幾分神似，二人私底下交情也很好。
19）劉亦菲 劉詩詩
劉詩詩剛出道時一直有「小劉亦菲」之稱，畢竟當時劉亦菲先走紅，不過現在看來劉亦菲是靈動美麗，劉詩詩則是端莊大方，還是有所不同的。