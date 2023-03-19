張繼聰 MV 彈弓手 plt

經典重溫！張繼聰初出道《彈弓手》MV 一鏡直落拍攝攬女見頭暈

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東方新地

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2005年做樂壇新人是什麼一個概念？當年叱咤樂壇至尊歌曲大獎係陳奕迅嘅《夕陽無限好》，我最喜愛男女歌手分別係陳奕迅同楊千嬅，這一年姜濤只係6歲，而叱咤生力軍男歌手金銀銅分別就係側田、方大同及張繼聰⋯⋯

張繼聰05年與王浩信同期出道

05年樂壇新人張繼聰與王浩信同期出道，當年6月推出首張大碟《To Be Or Not To Be》，仲搵朋友為自己首新歌〈彈弓手〉拍了一個風格獨特嘅MV，全程一鏡直落，今日睇返都十分有特色！

張繼聰 MV 彈弓手 plt 《彈弓手》曲詞都由張繼聰包辦，講嘅係好好分手 。
《彈弓手》曲詞都由張繼聰包辦，講嘅係好好分手 。（圖片來源：MV 彈弓手 ）
張繼聰 MV 彈弓手 plt 呢個MV係張繼聰自己搵朋友幫手拍攝，實驗意味都幾強。
呢個MV係張繼聰自己搵朋友幫手拍攝，實驗意味都幾強。（圖片來源：MV 彈弓手 ）
張繼聰 MV 彈弓手 plt 仲同女主角有親密互動。
仲同女主角有親密互動。（圖片來源：MV 彈弓手 ）

一鏡直落 攝影機纏腰兩小時

張繼聰：「嗰日喺南生圍拍MV嘅時候，天氣真係好熱，拍到出晒汗，難得個女主角唔理我周身大汗，照樣攬實我拍。而呢個女仔喺〈Mad You So〉MV裡面都合作過，所以唔會尷尬。不過最辛苦都係要我紮住部錄影機喺腰度，然後1 take過咁拍晒1個成10分鐘嘅MV，為咗呢個1 take過嘅構思，彩排加埋正式拍攝，我足足綁住部攝錄機成2個鐘頭咁耐，而且期間又要不斷企起身同踎低拍，所以拍完MV後，我真係手軟腳軟到連行樓梯都冇力。」

張繼聰 MV 彈弓手 plt 為咗拍攝主觀鏡一Take直落，要紮住部錄影機喺腰度演戲。
為咗拍攝主觀鏡一Take直落，要紮住部錄影機喺腰度演戲。（圖片來源：東方新地）
張繼聰 MV 彈弓手 plt 最尾一個鏡頭，二人依偎瞓地。
最尾一個鏡頭，二人依偎瞓地。（圖片來源：東方新地）
張繼聰 MV 彈弓手 plt 女主角Winkie Chan 喺〈Mad You So〉MV裡面都合作過，所以唔尷尬。
女主角Winkie Chan 喺〈Mad You So〉MV裡面都合作過，所以唔尷尬。（圖片來源：東方新地）

朋友幫手險失明？！

不過，原來張繼聰為拍MV搞到踎低起身見頭暈都未算慘！「我個friend喺MV度幫手拉我起身，點知佢唔小心將隻掂到泥嘅污糟手抹眼，搞到有細菌入眼，要入院睇醫生，重要住成2日醫院，好彩佢最後都好番咋！個friend重講笑咁話，如果佢盲咗嘅話，實叫我以身相許。」

張繼聰 MV 彈弓手 plt MV第一幕扮瞓醒，其實係要由助手拉起阿聰。
MV第一幕扮瞓醒，其實係要由助手拉起阿聰。（圖片來源：東方新地 ）
張繼聰 MV 彈弓手 plt 小背心加食神太陽眼鏡，係張繼聰初出道嘅招牌造型 。
小背心加食神太陽眼鏡，係張繼聰初出道嘅招牌造型 。（圖片來源：東方新地 ）

查實張繼聰呢個1 take過簕MV拍攝手法，曾經喺Juno、Yan拍嘅雙生MV〈耿耿於懷〉、〈扯線風箏〉度試過。多年後姜濤親自執導《孤獨病》MV，亦有嘗試挑戰高難度一鏡過拍攝，不過張繼聰呢種一鏡直落嘅「主觀視覺」拍法又真係與眾不同，立即重溫呢個MV呢片段：

張繼聰去年底曾開演唱會｜5歲細女上台唱歌搶風頭

放下歌手身份多時的張繼聰，去年底於麥花臣場館舉行「Welcome to route 37」演唱會」，雖然早前張繼聰確診新冠肺炎押後舉行，但無阻觀眾的熱情全場爆滿。張繼聰5歲女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》，太太謝安琪及15歲兒子舉起燈牌，為妹妹打氣。

張繼聰 MV 彈弓手 plt 張繼聰 演唱會 早前張繼聰確診新冠肺炎押後至昨晚舉行，但無阻觀眾的熱情全場爆滿。
早前張繼聰確診新冠肺炎押後舉行，但無阻觀眾的熱情全場爆滿。（圖片來源：大會提供）

張繼聰細女唱《Somewhere out there》

張繼聰模仿昔日「唱K」情節相當搞笑，唱出多首金曲，包括《OH！夜》、《非走不可》等等，張繼聰女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》，太太謝安琪及兒子舉起燈牌，為妹妹打氣。張繼聰演唱一連串快歌，將氣氛推到高潮，Kay、Mirror四子亦跳舞助興。

張繼聰 MV 彈弓手 plt 張繼聰 演唱會 張繼聰5歲女兒Karina唱歌好淡定。
張繼聰5歲女兒Karina唱歌好淡定。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 MV 彈弓手 plt 張繼聰 演唱會 左起Jeremy、Edan、Jer、Stanley齊齊站起來投入睇騷。
左起Jeremy、Edan、Jer、Stanley齊齊站起來投入睇騷。（圖片來源：大會提供）

謝安琪偕子女台下打氣

除有老婆謝安琪、女兒Kakaball、兒子James之外，到場嘉賓包括MIRROR成員Jeremy、Jer、Edan、Stanley、森美、林明禎、方力申、周勵淇、Bob林盛斌 、周秀娜、袁澧林和唐詩詠等。開場時全場觀眾尖叫，張繼聰一身牛仔Look亮相，唱出Beatles金曲《Get Back》、《半江紅》、《超新星》等歌曲，令現場血脈沸騰。

張繼聰 MV 彈弓手 plt 張繼聰 演唱會 張繼聰一身牛仔Look亮相，唱出Beatles金曲《Get Back》。
張繼聰一身牛仔Look亮相，唱出Beatles金曲《Get Back》。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 MV 彈弓手 plt 張繼聰 演唱會 現場播放謝安琪和女兒的片段，溫情滿載。
現場播放謝安琪和女兒的片段，溫情滿載。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 MV 彈弓手 plt 張繼聰 演唱會 張繼聰感觸落淚。
張繼聰感觸落淚。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 MV 彈弓手 plt 張繼聰 演唱會 謝安琪與子女在台下睇騷，歌迷舉牌支持。
謝安琪與子女在台下睇騷，歌迷舉牌支持。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 MV 彈弓手 plt 張繼聰 演唱會 昨晚演唱會全場爆滿，氣氛熱烈。
演唱會全場爆滿，氣氛熱烈。（圖片來源：大會提供）

張繼聰為女兒演出緊張：或開Part 2

完騷後，張繼聰表示滿意演出，亦透露2023年或開Part 2：「因為啲老闆都講，話下次搵個大啲嘅場再搞，我呢刻都係鍾情電影嘅。我有歌癮但唔等於可以開到騷，因為擔心有冇人買飛支持自己。」提到囡囡上台淡定演出，張繼聰笑言好欣慰，並指當時百感交集：「我又怕佢會緊張，又覺得佢咁大個可以上台唱歌，真係好開心。」

張繼聰 MV 彈弓手 plt 張繼聰 演唱會 細女綵排時，張繼聰錫錫鼓勵。
細女綵排時，張繼聰錫錫鼓勵。（圖片來源：大會提供）
張繼聰 MV 彈弓手 plt 張繼聰 演唱會 現場展出張繼聰的珍藏電單車。
現場展出張繼聰的珍藏電單車。（圖片來源：大會提供）

謝安琪IG長文支持老公

謝安琪在演出後於IG撰長文，感謝老公：「同為同一年的新人，由入行開始，我從這個角度觀看你，總是看到別人未必看得到的艱辛。我常常跟你說，路難行不要緊，最緊要有人陪你行，這句說話聽着很撫慰心靈。隨着年月消逝，隨着世事變改，誰敢說會有那些人會一直伴着你走下去。在台上你說你很珍惜你的歌迷，因為你的歌迷就只有那幾個，但是你很仍然很珍惜，你覺得你不是想要得到所有，「然而對於你來說他們就是你的所有」，聽着這句說話我心裏很受觸動，是因為我知道你是真心的，也是因為這句說話很真確。」

張繼聰 MV 彈弓手 plt 張繼聰 演唱會 謝安琪在IG上載老公張繼聰的背影照片，很享受做他背後的女人！
謝安琪在IG上載老公張繼聰的背影照片，很享受做他背後的女人！（圖片來源：[email protected]

謝安琪自認張繼聰狂迷

謝安琪勁讚老公：「你分享了一些你遇過的困難和挑戰，站在我的角度可以中肯的說句，你遇過的困難可真的不算少，每次被打擊你總會找辦法沉澱經歷，其實我也很驚訝你是怎樣做到的。有時人們總是妙想天開，遇到困難最想有別人甚至超級英雄打救，卻忘了做好自己其實是最偉大的自救，做好自己聽起來很簡單，其實不容易，做起來不容易但卻很足夠，遇到困難仍然堅持默默地做好自己，是很值得尊重的本事。」

謝安琪自認是張繼聰的狂迷：「你上一次演唱會是七年前，每次做完演唱會你總會說下次不搞了，今次你卻大大聲聲在台上說下次Part 2見，是什麼時候兌現都不要緊，就算70歲的時候我還是會站起揈頭髮的，大家比油，金髮狂迷上！」

張繼聰 MV 彈弓手 plt 張繼聰 演唱會 謝安琪鏡頭下的型爆老公！
謝安琪鏡頭下的型爆老公！（圖片來源：[email protected]

圖片來源：東方新地

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