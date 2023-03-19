經典重溫！張繼聰初出道《彈弓手》MV 一鏡直落拍攝攬女見頭暈
張繼聰05年與王浩信同期出道
05年樂壇新人張繼聰與王浩信同期出道，當年6月推出首張大碟《To Be Or Not To Be》，仲搵朋友為自己首新歌〈彈弓手〉拍了一個風格獨特嘅MV，全程一鏡直落，今日睇返都十分有特色！
一鏡直落 攝影機纏腰兩小時
張繼聰：「嗰日喺南生圍拍MV嘅時候，天氣真係好熱，拍到出晒汗，難得個女主角唔理我周身大汗，照樣攬實我拍。而呢個女仔喺〈Mad You So〉MV裡面都合作過，所以唔會尷尬。不過最辛苦都係要我紮住部錄影機喺腰度，然後1 take過咁拍晒1個成10分鐘嘅MV，為咗呢個1 take過嘅構思，彩排加埋正式拍攝，我足足綁住部攝錄機成2個鐘頭咁耐，而且期間又要不斷企起身同踎低拍，所以拍完MV後，我真係手軟腳軟到連行樓梯都冇力。」
朋友幫手險失明？！
不過，原來張繼聰為拍MV搞到踎低起身見頭暈都未算慘！「我個friend喺MV度幫手拉我起身，點知佢唔小心將隻掂到泥嘅污糟手抹眼，搞到有細菌入眼，要入院睇醫生，重要住成2日醫院，好彩佢最後都好番咋！個friend重講笑咁話，如果佢盲咗嘅話，實叫我以身相許。」
查實張繼聰呢個1 take過簕MV拍攝手法，曾經喺Juno、Yan拍嘅雙生MV〈耿耿於懷〉、〈扯線風箏〉度試過。多年後姜濤親自執導《孤獨病》MV，亦有嘗試挑戰高難度一鏡過拍攝，不過張繼聰呢種一鏡直落嘅「主觀視覺」拍法又真係與眾不同，立即重溫呢個MV呢片段：
張繼聰去年底曾開演唱會｜5歲細女上台唱歌搶風頭
放下歌手身份多時的張繼聰，去年底於麥花臣場館舉行「Welcome to route 37」演唱會」，雖然早前張繼聰確診新冠肺炎押後舉行，但無阻觀眾的熱情全場爆滿。張繼聰5歲女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》，太太謝安琪及15歲兒子舉起燈牌，為妹妹打氣。
張繼聰細女唱《Somewhere out there》
張繼聰模仿昔日「唱K」情節相當搞笑，唱出多首金曲，包括《OH！夜》、《非走不可》等等，張繼聰女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》，太太謝安琪及兒子舉起燈牌，為妹妹打氣。張繼聰演唱一連串快歌，將氣氛推到高潮，Kay、Mirror四子亦跳舞助興。
謝安琪偕子女台下打氣
除有老婆謝安琪、女兒Kakaball、兒子James之外，到場嘉賓包括MIRROR成員Jeremy、Jer、Edan、Stanley、森美、林明禎、方力申、周勵淇、Bob林盛斌 、周秀娜、袁澧林和唐詩詠等。開場時全場觀眾尖叫，張繼聰一身牛仔Look亮相，唱出Beatles金曲《Get Back》、《半江紅》、《超新星》等歌曲，令現場血脈沸騰。
張繼聰為女兒演出緊張：或開Part 2
完騷後，張繼聰表示滿意演出，亦透露2023年或開Part 2：「因為啲老闆都講，話下次搵個大啲嘅場再搞，我呢刻都係鍾情電影嘅。我有歌癮但唔等於可以開到騷，因為擔心有冇人買飛支持自己。」提到囡囡上台淡定演出，張繼聰笑言好欣慰，並指當時百感交集：「我又怕佢會緊張，又覺得佢咁大個可以上台唱歌，真係好開心。」
謝安琪IG長文支持老公
謝安琪在演出後於IG撰長文，感謝老公：「同為同一年的新人，由入行開始，我從這個角度觀看你，總是看到別人未必看得到的艱辛。我常常跟你說，路難行不要緊，最緊要有人陪你行，這句說話聽着很撫慰心靈。隨着年月消逝，隨着世事變改，誰敢說會有那些人會一直伴着你走下去。在台上你說你很珍惜你的歌迷，因為你的歌迷就只有那幾個，但是你很仍然很珍惜，你覺得你不是想要得到所有，「然而對於你來說他們就是你的所有」，聽着這句說話我心裏很受觸動，是因為我知道你是真心的，也是因為這句說話很真確。」
謝安琪自認張繼聰狂迷
謝安琪勁讚老公：「你分享了一些你遇過的困難和挑戰，站在我的角度可以中肯的說句，你遇過的困難可真的不算少，每次被打擊你總會找辦法沉澱經歷，其實我也很驚訝你是怎樣做到的。有時人們總是妙想天開，遇到困難最想有別人甚至超級英雄打救，卻忘了做好自己其實是最偉大的自救，做好自己聽起來很簡單，其實不容易，做起來不容易但卻很足夠，遇到困難仍然堅持默默地做好自己，是很值得尊重的本事。」
謝安琪自認是張繼聰的狂迷：「你上一次演唱會是七年前，每次做完演唱會你總會說下次不搞了，今次你卻大大聲聲在台上說下次Part 2見，是什麼時候兌現都不要緊，就算70歲的時候我還是會站起揈頭髮的，大家比油，金髮狂迷上！」