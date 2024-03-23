盤點十套經典律師電視劇
1.《壹號皇庭》系列（1992、1993、1994、1995和1997）
講到律政劇，怎可以不提《壹號皇庭》？那首經典主題曲馬上在腦海中徐徐奏起……
首部《壹號皇庭》在1992年首播，此劇在當時開創了專業劇的先河，令無線在此劇成功後陸續開拍了不同類型的專業劇，及後也陸續開拍《壹號皇庭》續集。
除了劇種新鮮外，也令當時長期在無線半紅不黑的歐陽震華、陶大宇、林保怡和蘇永康等人變得受歡迎，使他們日後成為無線的一線小生、一線歌手。
此外鄭秀文、王菲和蘇永康都參與其中重要角色的演出，並演唱主題曲或插曲，也使此劇成為經典。
2.《男親女愛》（2000）
說起《男親女愛》，大家可能只記得是Do姐和黃子華的搞笑處境劇，但大家別忘記，Miss Mo可是毛余律師樓的合夥人呢，惡搞法律又令人看得開心，相信只有Do姐和黃子華才可以！
《男親女愛》對年青人的影響很大！在2002年的「青少年法律知多少」調查中，選出一批曾經飾演過律師的藝人，讓11至25歲青少年選1個當他佢出庭代表律師。結果《男親女愛》中飾演 Miss Mo鄭裕玲勝出。1000名受訪者中，有3成選擇 Miss Mo，鄭裕玲認為她自己受年輕人歡迎，主要因為她有話直說、不說大話。
3. 《法網伊人》（2002）
2002年，李克勤除了獲選為香港「最受歡迎男歌星」外，更憑劇集《法網伊人》，成為唯一一位獲得TVB台慶「我最喜愛的電視角色」的歌星。
雖然李克勤和郭可盈均憑這部劇集得獎，但不少網友均說，更愛看哨牙仔鄭天華和吳綺莉搞笑的這pair！
4.《律政新人王》（2003）
《律政新人王》由林峯、胡杏兒、陳鍵鋒及廖碧兒領銜主演，有無線「親生仔」之稱的林峯，就是在2003年憑《律政新人王》奪「飛躍進步男藝員」而開始上位，雖然林峯已離巢，但回味一下當年的青澀樣子也不錯！
此外，《律》另外也有段小插曲，這部劇集是麥浚龍Juno唯一有份參演的電視劇，當富二代歌手Juno，遇上國內富二代林峯，兩人可謂棋逢敵手。當時，麥浚龍已是現役歌手，而林峯則還未進軍樂壇，有傳二人爭唱此劇主題曲《忘記傷害》，最終當然是親生仔林峯跑出。
因為反應良好，TVB在2007播出《律政新人王II》，雖說是續集，但大部分主角都沒有留低，上集主角只剩下陳鍵鋒，並新加入了馬國明、官恩娜和李詩韻。
5.《識法代言人》（2005）
在劇中，孫敏儀（汪明荃）是1名司法界負盛名的殿堂級大狀，她以自己的名字開設了1間律師事務所。
敏儀的幼女沈一言（胡杏兒）亦在事務所任職法律行政人員，並與的年輕律師陳鍵鋒互生愛意，令一向情理分明的敏儀，毅然阻止二人交往。
6.《潮爆大狀》（2005）
鄭少秋演的蔣文滔，是香港著名資深大律師，他滔能言善辯，說話尖酸刻薄。他喜歡擠身上流社會，結識權貴。最擅長就是幫有錢人打官司，最不擅長就是鋤強扶弱，樂善好施。
貴為社會上典型的成功人士，蔣文滔竟然願意接法援的案件，原來是因為女兒蔣思庭（唐寧）在法援處工作。
他希望藉此接近女兒，修補父女關係。當時播映期間，《潮爆大狀》平均有34點收視，成績不錯！
7.《怒火街頭》（2011）
相比起其他律政劇，律師或一般專業人士都令人有高高在上的感覺，《怒火街頭》則不同，Law霸（鄭嘉穎）在深水埗成立民間法律資詢中心，奔走於草根及夾心階層，為民請命、抱打不平，成為成了深水埗的人民英雄。
《怒火街頭》的主角還有胡杏兒、李璨琛、林子善、滕麗名及陳敏之等。
胡杏兒可算是TVB律政劇的鐵腳，多部作品都有她的踪影！
8.《法網狙擊》（2012）
這是謝天華繼《學警狙擊》及《潛行狙擊》後第三部以「狙擊」為名的擔崗劇集，劇集由謝天華、楊怡、森美及陳敏之領銜主演。
甘祖贊（謝天華飾）是一名能幹的大律師，在法律界頗有名氣，他外表不羈，其實用情專一。祖贊有一個兄弟波地（森美飾），是一名英勇衝動的重案組CID，樂於助人，兩人情同手足。
祖贊為一宗情殺案擔任辯方大律師，況天藍（楊怡）則擔當檢控官，二人在庭上各不相讓，在庭外卻牽手午飯，原來他們是一對同居情侶。
9.《踩過界》（2017）
《踩過界》是一齣關注弱勢人士的劇集，幾位主角各有缺陷，而案件的主角也多是弱勢人士，例如失明、跨性別等等。並且也會探討一些敏感議題，如行為藝術、跨性別人士權利、安樂死，在保守的港劇中可謂前衛。
劇中演員的發揮也是令人眼前一亮，王浩信在飾演失明律師時可謂入木三分，行為舉止的細節都與失明人士無異，可見他有下過苦功揣摩角色。
蔡思貝飾演有情有義的「癲姐」亦脫胎換骨，不介意把自己的醜貌展示在螢幕前，演技自然流暢。
其中值得一提的是由李佳芯飾演的女法官「Never」，本身在角色設計上已經甚為嶄新，法庭上嚴肅不苟言笑的法官，一到晚上就化身成為性感女神，李佳芯的演繹亦恰如其分。
10.《是咁的，法官閣下》（2018）
《是咁的，法官閣下》主要透過范小宇（黃智賢飾）和饒力宏（關禮傑飾）這對冤家律師的互動之下，帶領觀眾游走多個改編自近年真實案件的法庭故事，極具真實性。
其中，夏心寧由曾修讀法律的麥明詩擔任，已具備律師資格的麥明詩在飾演時有型有格，十足大狀！
而被戲稱為的「御用敗訴王」李國麟，今套劇終於打贏官司，終於可以洗甩「御用敗訴王」之名！