愛美麗狂想曲│陳豪被彈演技冇變化 盤點入行27年經典角色與造型

陳豪94年憑電影《晚9朝5》入行，當年23歲小鮮肉由模特兒變成演員，至今拍過40部電影，00年簽無綫後亦拍過近50套劇集，已成視帝的陳豪近年多套劇集都被彈演技零進步，今年的《陀槍師姐2021》及正播出的《愛美麗狂想曲》，都被指一味高音、走音夾雜講英文，完全冇突破。其實陳豪過去忠、奸角色都演過，不少造型與演出都令人留下深刻印象……

撰文：東方新地 圖片：電影及劇集劇照、電視載圖