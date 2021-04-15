愛美麗狂想曲│陳豪被彈演技冇變化 盤點入行27年經典角色與造型
撰文：東方新地 圖片：電影及劇集劇照、電視載圖
《愛美麗想曲》與《陀槍師姐2021》同一演繹方式
在《愛美麗狂想曲》中飾演公關公司CEO Matt少的陳豪，是一位事業有成的型男，不時飆高音，說話中英夾雜。其實陳豪近年經常以「高音英文」的方式演出，包括年初播畢的《陀槍師姐2021》，雖然這種表演方式已經成為他的特色，但連續幾套劇都是同一種腔調，難免令觀眾看得厭倦。其實入行27年的陳豪，過去有不少角色與造型都很出色，就讓我們盤點一下。
1.電影《晚9朝5》(1994年)
1994年的陳豪只有23歲勁嫩口，接拍了首部三級片電影《朝9晚5》。當時因聲帶有問題導致聲音沙啞的陳豪，反而令他更有特色，在《晚9朝5》中有不少裸露畫面，更有露股，他笑言：「成部戲有得震冇得瞓，新人冇計，你第一次做戲又唔知做乜。導演叫你做咩咪做咩，相信係入行以來最激烈的一部戲！」。
2.《金枝玉葉2》(1996年)
在電影《金枝玉葉2》中，陳豪飾演走音gay男，戲份雖然唔多，要完全走音地唱〈紅日〉然後落選，臨走仲要去電曾志偉，陳豪無論是唱歌笑位、肢體語言還是表情，一舉手一投足都充滿喜感。
3.《賭神3之少年賭神》(1996年)
陳豪在《賭神3之少年賭神》中飾演小奸角「印尼賭王」蘇圖，其角色設定是每一句說話都超級喜歡押韻，配上他「聲沙沙」又「寸寸哋」的演繹，雖然是奸角，但一樣惹笑！另外最令人深刻的是陳豪與黎明決戰時，袁詠儀在旁吶喊助威：「蘇圖蘇圖輸淨執毛！」
4.《算死草》(1997年)
《算死草》絕對是陳豪歷年喜劇造型的漏網之魚，原來他也演過星爺的戲，雖然戲份與對白不多，他飾演與林保怡所飾演的何中一同謀家產的何春，不過這奸角最終被何中設計所殺，死都死得搞笑過人！
5.《特警新人類》(1999年)
在《特警新人類》中，陳豪留了一把中長頭髮，飾演壞警察，角色入型入格，超級乞人憎。
6.《烈火戰車之極速傳說》(1999年)
陳豪在《烈火戰車之極速傳說》飾演對男主角Sky鄭伊健極其不滿的「喪偈」，聽個名就知道角色性格好喪，戲中他和鄭伊健決一死戰，結果陳豪戰敗，賭注是被鄭伊健打斷腿骨。估唔到陳豪演這類角色都好出色，造型亦夠特別，原來陳豪都可以做蠱惑仔。
7.《溏心風暴》(2007年)
00年加入無綫的陳豪，經過多年的浸淫演技有番咁上下，於《溏心風暴》中飾演唐至安(得得地、細鮑)，這角色令他變得更爐火純青，勇奪「萬千星輝頒獎典禮」「最佳男主角」及「我最喜愛的電視男角色」，成為雙料視帝。
8.《溏心風暴之家好月圓》(2008年)
《溏心風暴之家好月圓》陳豪再度飾演大仔角色甘永家(阿卡)，令他人氣持續上升，印象正面的他被指非常適合演這類忠忠直直的角色。
9.《天與地》(2011年)
陳豪飾演的證券公司經紀宋以朗個性複雜，自大又自卑，他為了令自己好過，相信人性本惡。有指陳豪的演技在《天與地》中得到了最大的釋放，在劇中他一改過去傻更更形象，留起了鬍鬚，滿身紋身，最大的愛好是打拳。在雪山上吃人的問題上，他持最強烈反對意見，但在生活中卻最為粗魯與殘暴。
10.《心戰》(2012年)
《 心戰》中陳豪有不少內心戲要演，劇中的他是雙面人，更是一個冷酷無情的殺人兇手，陳豪飾演的魔術師從頭殺到尾，肢解、磨骨粉等血腥手段層出不窮，不過可能這次的角色太深層次並不討好，觀眾不太受落。
11.「得果定」廣告 (2013年)
陳豪唔止拍戲拍劇受歡迎，形象健康的他更是廣告商寵兒，當年在一個喉糖廣告中飾演律師，正當觀眾以為陳豪氣語軒昂高呼「法官大人」的時候，他竟然起痰發不出聲「法官大人⋯⋯咳咳」。這個廣告相信大家都不陌生，時至今日依然記憶猶新。
12.《使徒行者2》(2017年)
《使徒行者2》中陳豪飾演的魏德信（Victor） 是犯罪集團亞洲區首領，長興的坐館，曾在外國讀軍校，做過美國海軍陸戰隊隊員，表面上温文爾雅，文質彬彬，做起事卻心狠手辣、不留情面，這次觀眾主力批評陳豪在劇中的髮型不好看，演技冇問題但個頭出晒事。
13.《殺手》(2020年)
陳豪飾演的一級殺手Zero，工作時果斷認真，工作以外輕鬆又帶點搞笑，劇中的他演技大爆發，後段講他要向兩大奸人佛爺及紅姐復仇，令觀眾大快人心，亦充分演繹出殺手之王的霸氣。