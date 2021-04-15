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愛美麗狂想曲│陳豪被彈演技冇變化 盤點入行27年經典角色與造型

東方新地

陳豪94年憑電影《晚9朝5》入行，當年23歲小鮮肉由模特兒變成演員，至今拍過40部電影，00年簽無綫後亦拍過近50套劇集，已成視帝的陳豪近年多套劇集都被彈演技零進步，今年的《陀槍師姐2021》及正播出的《愛美麗狂想曲》，都被指一味高音、走音夾雜講英文，完全冇突破。其實陳豪過去忠、奸角色都演過，不少造型與演出都令人留下深刻印象……

撰文：東方新地 圖片：電影及劇集劇照、電視載圖

 

愛美麗狂想曲
陳豪與李佳芯(Ali)這對視帝視后的組合一向好受歡迎，繼劇集《誇世代》、《殺手》後，第三度在《愛美麗狂想曲》合演情侶。

《愛美麗想曲》與《陀槍師姐2021》同一演繹方式

在《愛美麗狂想曲》中飾演公關公司CEO Matt少的陳豪，是一位事業有成的型男，不時飆高音，說話中英夾雜。其實陳豪近年經常以「高音英文」的方式演出，包括年初播畢的《陀槍師姐2021》，雖然這種表演方式已經成為他的特色，但連續幾套劇都是同一種腔調，難免令觀眾看得厭倦。其實入行27年的陳豪，過去有不少角色與造型都很出色，就讓我們盤點一下。

愛美麗狂想曲
早前在《陀槍師姐2021》中演警隊高層檬Sir的陳豪，被指演技大倒退。

1.電影《晚9朝5》(1994年)

1994年的陳豪只有23歲勁嫩口，接拍了首部三級片電影《朝9晚5》。當時因聲帶有問題導致聲音沙啞的陳豪，反而令他更有特色，在《晚9朝5》中有不少裸露畫面，更有露股，他笑言：「成部戲有得震冇得瞓，新人冇計，你第一次做戲又唔知做乜。導演叫你做咩咪做咩，相信係入行以來最激烈的一部戲！」。

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當年23歲的陳豪誤接三級片《晚9朝5》三級片，只能夠硬住頭皮去拍，不過導演都有嫌他不夠放，會在後面用手推自己，幫他完成想要拍出來的畫面。
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陳豪早年曾提及他在戲中要露股，被誤以為是他接受的尺度時激動說：「唔係！露股我接受唔到！哈哈，我係嗰啲表面開放，內裡保守。」

2.《金枝玉葉2》(1996年)

在電影《金枝玉葉2》中，陳豪飾演走音gay男，戲份雖然唔多，要完全走音地唱〈紅日〉然後落選，臨走仲要去電曾志偉，陳豪無論是唱歌笑位、肢體語言還是表情，一舉手一投足都充滿喜感。

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當年的陳豪曾演走音Gay男。
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唱歌走音落選後更向曾志偉拋媚眼。

3.《賭神3之少年賭神》(1996年)

陳豪在《賭神3之少年賭神》中飾演小奸角「印尼賭王」蘇圖，其角色設定是每一句說話都超級喜歡押韻，配上他「聲沙沙」又「寸寸哋」的演繹，雖然是奸角，但一樣惹笑！另外最令人深刻的是陳豪與黎明決戰時，袁詠儀在旁吶喊助威：「蘇圖蘇圖輸淨執毛！」

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陳豪偷雞嗰下，反應完全唔浮誇，表現出想死撐的自信樣。

4.《算死草》(1997年)

《算死草》絕對是陳豪歷年喜劇造型的漏網之魚，原來他也演過星爺的戲，雖然戲份與對白不多，他飾演與林保怡所飾演的何中一同謀家產的何春，不過這奸角最終被何中設計所殺，死都死得搞笑過人！

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陳豪在《算死草》中飾演的何春，招牌動作是用雙手擸頭。

5.《特警新人類》(1999年)

在《特警新人類》中，陳豪留了一把中長頭髮，飾演壞警察，角色入型入格，超級乞人憎。

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當年飾演壞警察的陳豪，眼神充滿邪氣。

6.《烈火戰車之極速傳說》(1999年)

陳豪在《烈火戰車之極速傳說》飾演對男主角Sky鄭伊健極其不滿的「喪偈」，聽個名就知道角色性格好喪，戲中他和鄭伊健決一死戰，結果陳豪戰敗，賭注是被鄭伊健打斷腿骨。估唔到陳豪演這類角色都好出色，造型亦夠特別，原來陳豪都可以做蠱惑仔。

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陳豪在戲中剷青染金毛，造型夠晒特別。
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陳豪當年演奸角非常乞人憎，不過亦受盡讚賞。

7.《溏心風暴》(2007年)

00年加入無綫的陳豪，經過多年的浸淫演技有番咁上下，於《溏心風暴》中飾演唐至安(得得地、細鮑)，這角色令他變得更爐火純青，勇奪「萬千星輝頒獎典禮」「最佳男主角」及「我最喜愛的電視男角色」，成為雙料視帝。

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陳豪演的得得地角色為人正直，極度入屋。

8.《溏心風暴之家好月圓》(2008年)

《溏心風暴之家好月圓》陳豪再度飾演大仔角色甘永家(阿卡)，令他人氣持續上升，印象正面的他被指非常適合演這類忠忠直直的角色。

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陳豪演慣乖乖仔角色，觀眾亦好受落。

9.《天與地》(2011年)

陳豪飾演的證券公司經紀宋以朗個性複雜，自大又自卑，他為了令自己好過，相信人性本惡。有指陳豪的演技在《天與地》中得到了最大的釋放，在劇中他一改過去傻更更形象，留起了鬍鬚，滿身紋身，最大的愛好是打拳。在雪山上吃人的問題上，他持最強烈反對意見，但在生活中卻最為粗魯與殘暴。

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《天與地》中的陳豪被指有新突破，形象亦轉man。

10.《心戰》(2012年)

《 心戰》中陳豪有不少內心戲要演，劇中的他是雙面人，更是一個冷酷無情的殺人兇手，陳豪飾演的魔術師從頭殺到尾，肢解、磨骨粉等血腥手段層出不窮，不過可能這次的角色太深層次並不討好，觀眾不太受落。

愛美麗狂想曲│陳豪被彈演技冇變化 盤點入行27年經典角色與造型
陳豪早年所演的角色都有觀衆緣，且多是正派人物。不過《心戰》中的角色太變態，不能說阿Mo演技差，只是角色不討好。
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《心戰》是陳豪與陳茵媺的定情劇，同年三月便被揭發拍拖。

11.「得果定」廣告 (2013年)

陳豪唔止拍戲拍劇受歡迎，形象健康的他更是廣告商寵兒，當年在一個喉糖廣告中飾演律師，正當觀眾以為陳豪氣語軒昂高呼「法官大人」的時候，他竟然起痰發不出聲「法官大人⋯⋯咳咳」。這個廣告相信大家都不陌生，時至今日依然記憶猶新。

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以陳豪高大的外型，加上以往拍劇都演過律師，穿上律師袍自然入型入格。
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陳豪痰上頸，身邊的助理馬上拿出喉糖，陳豪吞了一粒喉糖後馬上見效，字字有力講出「法官大人」。

12.《使徒行者2》(2017年)

《使徒行者2》中陳豪飾演的魏德信（Victor） 是犯罪集團亞洲區首領，長興的坐館，曾在外國讀軍校，做過美國海軍陸戰隊隊員，表面上温文爾雅，文質彬彬，做起事卻心狠手辣、不留情面，這次觀眾主力批評陳豪在劇中的髮型不好看，演技冇問題但個頭出晒事。

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演智慧型黑幫，陳豪演技無問題，不過個髮型就……

13.《殺手》(2020年)

陳豪飾演的一級殺手Zero，工作時果斷認真，工作以外輕鬆又帶點搞笑，劇中的他演技大爆發，後段講他要向兩大奸人佛爺及紅姐復仇，令觀眾大快人心，亦充分演繹出殺手之王的霸氣。

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首次演全職殺手的陳豪，表示是入行以來難得遇到的好角色，他會一路嘗試、失敗、再改進。

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