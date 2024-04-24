張繼聰

娛樂圈 21 對撞樣藝人大公開！張繼聰剃鬚兼減磅再與木村拓哉撞樣

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娛樂圈中有唔少藝人個樣都好相似，有啲簡直一模一樣！除咗張繼聰和木村，仲有唔少藝人個樣好相似，直頭撞晒樣！

張繼聰被指撞樣木村：「唔准侮辱我偶像」

張繼聰近日為新戲跑步減磅，面形回復尖瘦，日前他在社交網大晒三七角度兼半遮嘴的自拍照，大呻特別為女兒張靖（Karina）剃鬚，卻慘遭冷待。

張繼聰 剃鬚兼減磅後的張繼聰，以三七面和半遮嘴的角度上鏡，的確幾似萬人迷木村。（張繼聰IG圖片）
剃鬚兼減磅後的張繼聰，以三七面和半遮嘴的角度上鏡，的確幾似萬人迷木村。（張繼聰IG圖片）
張繼聰 呢個係真・木村拓哉。（木村拓哉IG圖片）
呢個係真・木村拓哉。（木村拓哉IG圖片）

不過網民卻激讚剃鬚後的張繼聰勁似日本男神木村拓哉，連圈中人包括當奴、傅珮嘉等都紛紛贊同。

張繼聰 DJ當奴直接叫張繼聰做木村，但張繼聰回應自己係「林村」，叫當奴經開大埔搵佢。（張繼聰IG圖片）
DJ當奴直接叫張繼聰做木村，但張繼聰回應自己係「林村」，叫當奴經開大埔搵佢。（張繼聰IG圖片）

連同張繼聰一齊行街的森美都話佢好似，忍唔住偷拍佢，仲封埋佢做「木村聰」，好都網友都話堅似！

盤點娛樂圈21對撞樣藝人

1）陳庭欣 吳若希

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與吳若希（Jinny）同於2010年出道，二人多年來都被指撞樣。Toby早前曾在個人社交網上載自己同表弟嘅合照，並留言：「有心唔怕遲！前晚先食開年飯#表姊弟#帥氣」，點知有網友就即刻留言話以為係吳若希同佢老公Alex！事後，Toby再次留言：「我同我表弟似，我明呀，因為我哋係一家人！我同Jinny似，我都明呀，因為Facebook都認錯過！我表弟同Jinny老公似，我唔明噃？典（點）解嘅？」，連語氣都學足Jinny，唔通Toby真係想百分百似Jinny？

張繼聰 有網民把陳庭欣與表弟的合照放上討論區，不過就指相中人是吳若希與老公Alex，陳庭欣得知後發文表示：「電腦都總有出錯嘅時候，我不是吳若希，吳若希不是我，自動辦認臉孔功能失敗，電腦都認錯唔怪得好多人都認錯，有人試過爭我錢不過還畀吳若希，有時我自己都認錯，幾時可以同吳若希演孖女或失散多年嘅姊妹。」（陳庭欣IG圖片）
有網民把陳庭欣與表弟的合照放上討論區，不過就指相中人是吳若希與老公Alex，陳庭欣得知後發文表示：「電腦都總有出錯嘅時候，我不是吳若希，吳若希不是我，自動辦認臉孔功能失敗，電腦都認錯唔怪得好多人都認錯，有人試過爭我錢不過還畀吳若希，有時我自己都認錯，幾時可以同吳若希演孖女或失散多年嘅姊妹。」（陳庭欣IG圖片）
張繼聰 呢對係真・吳若希同佢老公Alex！（吳若希IG圖片）
呢對係真・吳若希同佢老公Alex！（吳若希IG圖片）

2）王頌茵 姜濤

王頌茵（Kathy仔）畢業於IVE的珠寶設計及科技高級文憑課程，自前年開始拍ViuTV節目出道，近日參加ViuTV節目《家務戰場》令她人氣急升，不過早前她剪短頭髮後，被指與MIRROR成員姜濤「撞樣」，更被封為 「女版姜濤」 ，她直言覺得好尷 尬： 「我試過同姜濤合作拍廣告，佢竟然開口叫我做佢家姐，嚇到我呆一呆！跟住我就同佢講我唔係大你好多喎，之後佢就再冇提呢件事啦。」

張繼聰 Kathy仔早前曾為了不再與姜濤撞樣而努力留長頭髮，她說：「希望我頭髮留長番少少之後同姜濤冇咁似樣啦，我驚佢啲粉絲打我呀！」（王頌茵IG圖片）
Kathy仔早前曾為了不再與姜濤撞樣而努力留長頭髮，她說：「希望我頭髮留長番少少之後同姜濤冇咁似樣啦，我驚佢啲粉絲打我呀！」（王頌茵IG圖片）
張繼聰 不過姜濤出席王頌茵有份主持的節目時，亦有被笑過係「女版王頌茵」，大家又覺得佢哋似唔似樣呢？（姜濤IG圖片）
不過姜濤出席王頌茵有份主持的節目時，亦有被笑過係「女版王頌茵」，大家又覺得佢哋似唔似樣呢？（姜濤IG圖片）

3）陳嘉桓 余香凝 王敏奕

陳嘉桓（Rose）、余香凝和王敏奕一直都被指撞樣，尤其是陳嘉桓和余香凝，事實上陳嘉桓比余香凝大一年，二人無論樣貌、身形及高度都極度相撞，每次合照都似足孖公仔。

張繼聰 余香凝（左）亦承認過和陳嘉桓（中）相貌相似。（陳嘉桓IG圖片）
余香凝（左）亦承認過和陳嘉桓（中）相貌相似。（陳嘉桓IG圖片）
張繼聰 唔笑嘅話大家又覺得似唔似呢？（陳嘉桓IG圖片）
唔笑嘅話大家又覺得似唔似呢？（陳嘉桓IG圖片）

4）毛舜筠 胡定欣

前年《第38屆香港電影金像獎》頒獎典禮上，毛姐毛舜筠一頭長髮馬尾造型，加上一身低胸銀色西裝罕有性感打扮，大為吸睛之餘，一身造型更目測至少減齡十年，令大眾對毛姐刮目相看！最搞笑嘅係，逆齡造型嘅毛姐反被網民認錯做胡定欣，笑稱「胡定欣好正」！之後，網民更不斷留言，仲話毛姐「扮胡定欣又幾似」，大家又點睇？

張繼聰 紮係馬尾嘅毛姐被指年輕起碼十年，更與胡定欣撞樣。（電視畫面截圖）
紮係馬尾嘅毛姐被指年輕起碼十年，更與胡定欣撞樣。（電視畫面截圖）
張繼聰 二人曾經一同為健康品牌拍攝靈芝廣告，唔知係咪大家都食得靈芝多，食到個樣愈嚟愈似呢？（YouTube畫面截圖）
二人曾經一同為健康品牌拍攝靈芝廣告，唔知係咪大家都食得靈芝多，食到個樣愈嚟愈似呢？（YouTube畫面截圖）
張繼聰 其實兩個都一樣咁靚女！（YouTube畫面截圖）
其實兩個都一樣咁靚女！（YouTube畫面截圖）

5）張曦雯 鄭裕玲

近年有網民發現張曦雯同Do姐鄭裕玲愈來愈似樣，事關二人都面瘦瘦，下巴尖尖，鼻高高，而且連笑起上來都一樣樣。不過就有網民話張曦雯「個樣唔同晒」、「鼻同下巴假得好離譜」，但呢啲嘢就見仁見智啦！

張繼聰 張曦雯被指與Do姐鄭裕玲愈來愈似樣。（張曦雯IG圖片）
張曦雯被指與Do姐鄭裕玲愈來愈似樣。（張曦雯IG圖片）
張繼聰 事關兩人都下巴尖尖、鼻高高！（鄭裕玲IG圖片）
事關兩人都下巴尖尖、鼻高高！（鄭裕玲IG圖片）

6）糖妹 陳慧嫻

糖妹自出道以來，就一直被指外貌酷似陳慧嫻，而她亦常常演唱陳慧嫻的歌曲。外貌甜美的糖妹，的確樣子與陳慧嫻十分相似，甚至陳慧嫻本人都曾表示，糖妹有她年輕時候的影子。

張繼聰 如果陳慧嫻與糖妹一起走在外國街頭上，分分鐘被人認錯是母女亦不意外。（糖妹IG圖片）
如果陳慧嫻與糖妹一起走在外國街頭上，分分鐘被人認錯是母女亦不意外。（糖妹IG圖片）
張繼聰 雖然陳慧嫻近年經常留住短髮造型，但個樣仍Keep住Young。（陳慧嫻IG圖片）
雖然陳慧嫻近年經常留住短髮造型，但個樣仍Keep住Young。（陳慧嫻IG圖片）

7）蔡思貝 達哥

如果要數最多人關注的撞樣組合，就一定要數蔡思貝同Game界網紅達哥（林慧韡），事關前者更因此獲得「蔡思達」的稱號。雖然以往蔡思貝提起此事都會黑面，不過近年佢好似已睇開了。

張繼聰 蔡思貝曾與達哥在公開場合碰面合照，當時蔡思貝表情好尷尬。（新傳媒圖片）
蔡思貝曾與達哥在公開場合碰面合照，當時蔡思貝表情好尷尬。（新傳媒圖片）
張繼聰 同達哥似樣，咁肯定同木村都似樣，就連杜汶澤都認同。（杜汶澤FB圖片）
同達哥似樣，咁肯定同木村都似樣，就連杜汶澤都認同。（杜汶澤FB圖片）

8）鍾嘉欣 吳尊

講起撞樣明星，當然不得不提吳尊同嘉欣BB呢對經典組合啦！真係隔幾多年睇都覺得好似樣，成對親生兄妹咁啊！

張繼聰 真係好似孖公仔啊！（新傳媒圖片）
真係好似孖公仔啊！（新傳媒圖片）

9）湯洛雯 倪晨曦

叫得女神有幾靚就唔需要多講，但原來女神都可以打孖來你又有冇諗過，湯洛雯同倪晨曦呢對孖公仔就在愚人節在IG用對方的照片出post整蠱粉絲，連上節目時即場換樣，都可以毫無違和感！

張繼聰 兩個樣併埋真係好似Twins一樣！（電視畫面截圖）
兩個樣併埋真係好似Twins一樣！（電視畫面截圖）
張繼聰 粉絲都分唔出佢哋邊個打邊個！（湯洛雯IG圖片）
粉絲都分唔出佢哋邊個打邊個！（湯洛雯IG圖片）

10）盧覓雪 阮兆祥

盧覓雪（Michelle）同阮兆祥臉型同身形都好相近，最緊要都有標誌性的厚嘴唇，話係兩兄妹都有大把人信。而阮兆祥更試過和Michelle在綜藝節目扮姊妹合唱〈風箏與風〉，節目中二人真係一樣樣，但唔知Michelle女扮男裝又點呢？

張繼聰 阮兆祥試過反串扮女裝同盧覓雪合唱〈風箏與風〉。（電視畫面截圖）
阮兆祥試過反串扮女裝同盧覓雪合唱〈風箏與風〉。（電視畫面截圖）
張繼聰 仲似樣過正版Twins！（電視畫面截圖）
仲似樣過正版Twins！（電視畫面截圖）

11）黃心穎 蔡一智

曾經有網民指黃心穎和蔡一智是「妝前和妝後」的分別，其後黃心穎就在社交平台大方留言話：「哈哈！竟然俾人識穿我哋『兄妹』嘅身份！」而「哥哥」蔡一智亦搞笑回應：「阿妹你好！」

張繼聰 黃心穎被指似女版蔡一智，二人更曾一併受邀合作拍廣告！（蔡一智微博圖片）
黃心穎被指似女版蔡一智，二人更曾一併受邀合作拍廣告！（蔡一智微博圖片）

12）阿嬌 何超蓮

阿嬌（鍾欣潼）同何超蓮唔單止係公認嘅兩大靚女，仲要係好姊妹，連個樣都有啲似！連超蓮都喺阿嬌IG個Post度留言，叫阿嬌做失散家姐添！

張繼聰 連網民都留言話似！（阿嬌IG圖片）
連網民都留言話似！（阿嬌IG圖片）
張繼聰 早前佢地仲一齊作客謝霆鋒Chef Lemon嘅節目添！（節目畫面截圖）
早前佢地仲一齊作客謝霆鋒Chef Lemon嘅節目添！（節目畫面截圖）

13）張智霖 張振朗

驟眼睇張振朗同張智霖外表的確有幾分相似，當張振朗著起飛機師制服時十足十《衝上雲宵2》入面嘅「Cool魔」張智霖，不過最似嘅係都佢把聲，連戲中拍檔陳法拉都被張振朗呃到！

張繼聰 張振朗同「Cool魔」張智霖最似嘅係把聲。（電視畫面截圖）
張振朗同「Cool魔」張智霖最似嘅係把聲。（電視畫面截圖）
張繼聰 有次活動張振朗就攞正牌做「翻版Chilam」。拼埋落真．Chilam度，大家覺得佢地似唔似呢？（新傳媒圖片）
有次活動張振朗就攞正牌做「翻版Chilam」。拼埋落真．Chilam度，大家覺得佢地似唔似呢？（新傳媒圖片）

14）森美 Otto 王大陸 小肥

起初大家都只會話森美同Otto似樣，但後來網民就發現事情並不是如此簡單，原來森美、Otto、王大陸、小肥四人都一樣樣，唔講仲以為係四兄弟！

張繼聰 森美同Otto眉眼上原本就好似樣。（Otto微博圖片）
森美同Otto眉眼上原本就好似樣。（Otto微博圖片）
張繼聰 王大陸（王大陸IG圖片）
王大陸（王大陸IG圖片）
張繼聰 小肥（小肥G圖片）
小肥（小肥G圖片）

15）曹永廉 張衛健

可能經歷歲月洗禮，曹永廉和張衛健的臉型都有所變化，現在看上去可能不太像，但只要找回20歲的曹永廉和1993年電影《超級學校霸王》時期的張衛健一對比，你就會發覺，根本係同一個人呢！

張繼聰 曹永廉（新傳媒圖片）
曹永廉（新傳媒圖片）
張繼聰 張衛健（電視畫面截圖）
張衛健（電視畫面截圖）

16）方力申 石修

方力申同石修經常畀人認錯係父子，但其實方力申喺運動員時期就有「少年石修」之稱！

張繼聰 方力申同石修曾多次合作拍廣告。（方力申IG圖片）
方力申同石修曾多次合作拍廣告。（方力申IG圖片）
張繼聰 最右邊嗰個係石修個仔陳宇琛，唔知大家覺得佢同方力申邊個似石修多啲呢？
最右邊嗰個係石修個仔陳宇琛，唔知大家覺得佢同方力申邊個似石修多啲呢？

17）王祖藍 黃光亮

王祖藍同黃光亮兩個都有濃眉大鼻，難怪早些年有人曾傳出王祖藍是黃光亮的私生子，不過在劇集《老表，你好嘢！》中二人的確有過一段父子緣。

張繼聰 王祖藍（TVB劇照）
王祖藍（TVB劇照）
張繼聰 黃光亮（TVB劇照）
黃光亮（TVB劇照）

18）劉嘉玲 那英

劉嘉玲和那英年輕時看起來還不太像，不過隨著年齡增長，劉嘉玲臉開始變得修長，現在看到二人的確又幾分神似，二人私底下交情也很好。

張繼聰 那英（電視畫面截圖）
那英（電視畫面截圖）
張繼聰 劉嘉玲（劉嘉玲微博圖片）
劉嘉玲（劉嘉玲微博圖片）

19）劉亦菲 劉詩詩

劉詩詩剛出道時一直有「小劉亦菲」之稱，畢竟當時劉亦菲先走紅，不過現在看來劉亦菲是靈動美麗，劉詩詩則是端莊大方，還是有所不同的。

張繼聰 劉詩詩（劉詩詩微博圖片）
劉詩詩（劉詩詩微博圖片）
張繼聰 劉亦菲（劉亦菲微博圖片）
劉亦菲（劉亦菲微博圖片）

關鍵詞
撞樣藝人
圖片來源：新傳媒圖片庫、IG、微博圖片、劇照、電視及YouTube截圖

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