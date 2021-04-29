擊戰｜女鼓手真人騷有樣有才華 最年輕只有20歲！盤點14位亞洲美女鼓手超吸睛
文：東方新地｜圖：IG、FB圖片
《擊戰》 KB、Anson Kong做主持
ViuTV打鼓真人騷《擊戰》將由李健宏（KB）、MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）、余逸思（Yoshi）擔任主持，是香港開埠以來第一個打鼓競技節目，節目將由5月3日起逢星期一至五晚上10時30分播出。
1）擊戰 Fing Fing（[email protected]_n）
現年23歲的Fing Fing（顏泳）現職爵士鼓導師，從12歲開始接觸打鼓，此外又識彈鋼琴、彈bass和唱歌等，自2014年成立樂隊「未能接通」（Call Back ASAP）後，她開始與樂隊活躍於不少本地及海外的大舞台，又曾經飛去德國音樂節表演，並在2017年推出首張EP。此外Fing Fing自去年開始與曾參加《全民造星3》的結他手Sailor Candy Ng（吳筱茵）組成性感音樂女子組合「Sex on the Beat」，音樂風格為「性感型感性」。
Fing Fing （23歲）
現職：爵士鼓導師
參賽歌曲：BLACKPINK-Pretty Savage
打鼓年資及經驗：12歲開始打鼓，曾經去德國音樂節表演
考取級別：Rockschool Grade 8
夢想：想一世都打鼓及巡迴表演
想合作的藝人/Band：Dear Jane
Fing Fing早前用鼓樂奏出MIRROR的新歌〈WARRIOR〉：
2）擊戰 Heihei 吳卓曦（[email protected]）
自稱「鼓姥」的Heihei（吳卓曦）是本地四人女子獨立樂隊「雞蛋蒸肉餅」（GDJYB）的創團鼓手，以擅長Math-rock（數學搖滾）而聞名，2015年她辭去廣告公司Art Director的工作，轉行做全職鼓手，並一手包辦樂隊的MV及海報創作，但Heihei已於去年宣布離開「雞蛋蒸肉餅」，開展了自己的影片製作室，並專注於她與主音Yanny組成的另一樂隊「The Black Sheepee」。
吳卓曦Hei Hei（35歲）
現職：Slasher (musician/advertising/video production)
參賽歌曲：GDJYB-Backspace
打鼓年資及經驗：雞蛋蒸肉餅創團鼓手，曾到冰島、美國、日本等音樂節演出
夢想：希望80歲仍是鼓手
3）擊戰 Piaf Law 羅巧頎（[email protected]）
作為00後的Piaf（羅巧頎）現年20歲，是今次《擊戰》中最年輕的女鼓手，自小熱愛音樂的她現時是樹仁大學新聞與傳播系學生，2017年到創世電視台實習，並在2018年遠赴美國做交流生，早前曾幫KB扮粉絲整蠱戴祖儀。
羅巧頎 Piaf（20歲）
現職：學生
參賽歌曲：SupperMoment-無盡
興趣：寫歌、唱歌、拍攝
打鼓年資及經驗：8年
4）擊戰 Karen Hui（[email protected]）
現年26歲的Karen Hui（許樂媛）中學時開始接觸流行搖滾樂及學習打鼓，中六後一邊就業一邊繼續打鼓，兩年內考獲八級資格，曾是樂隊「日落前八分鐘」成員，並加入了花式步操樂團「珀珈斯樂團」（The Pegasus Vanguard）成員，前年又曾往台北參與Drum Out Girls音樂分享會表演，並曾代表香港到海外比賽。
Karen Hui（26歲）
現職：影音維修
參賽歌曲：Sayonara Energy
打鼓年資及經驗：18歲開始打鼓
考取級別：Rockschool Grade 8
夢想：想幫容祖兒打鼓
想合作的藝人/Band：容祖兒
5）擊戰 Underdog（[email protected]）
Underdog（梁俊文）原本是廣州樂隊「Die! ChiwawaDie!」及香港樂隊「Noah To Nowhere」鼓手，去年加入了香港Post-Punk樂隊David Boring，組成五人樂隊，並曾獲邀參與韓國的Zandari Festa線上音樂節。
梁俊文Underdog（24歲）
現職：Start Up 文員（剛辭職全身投入打鼓）
參賽歌曲：maybeshewilll-To the skies from a hillside
打鼓年資及經驗：中二開始打鼓
考取級別：Grade 8
6）擊戰 Naomi Chui（[email protected]）
崔恩沛（Naomi）是一名業餘鼓手，近年於香港敬拜樂團Milk&Honey Worship擔任鼓手，有了更多演出機會。
崔恩沛（27歲）
現職：補習老師
參賽歌曲：盧凱彤-囂張
興趣：打鼓、彈結他、插花
打鼓年資及經驗：4年
考取級別：Rockschool 5級
7）擊戰 葉穎欣（[email protected]）
葉穎欣（Ah Yip）是本地音樂歌手，也是樂隊Something Blue的鼓手，現為猿創音樂合作伙伴。
葉穎欣（32歲）
現職：文書
參賽歌曲：David Guetta-Titanium
興趣：打鼓、唱歌、水上活動、露營
打鼓年資及經驗：5年
8）擊戰 朱敏琪 Maggie Chu（[email protected]）
朱敏琪（Maggie）在十位參賽者中演出經驗最豐富，過往演出包括《條件關係》及《青春路上》（感脈搏）、銀礦灣沙灘音樂節、我承諾原創Live Band Show（知識產權署及YMCA）等，並曾參與愛舞躍音樂劇《TIME》、音樂劇《有時Tomorrow Never Knows》、拾劇坊《籠豬ZZZ》、葵芳青年劇團《香港核危機I、II》及《逃花源》等的幕後音樂創作。
朱敏琪（41歲）
現職：言語治療師
參賽歌曲：Toxicity-system of a down
興趣：音樂、舞台劇幕後、義工
打鼓年資及經驗：17年
考取級別：Rockschool 8級
9）擊戰 AndeChan（[email protected]）
近兩年才開始打鼓的Ande，雖然年資最淺，但已考取了Trinity Grade 8。
Ande（24歲）
現職：自由工作者
參賽歌曲：JeremyZucker-Comethru
打鼓年資及經驗：近2年才開始打鼓
考取級別：Trinity Grade 8
夢想：希望開心
欣賞鼓手：Anika Nilles
10）擊戰 Kinki Wong（[email protected]）
27歲已是兩子之母的王樂欣（Kinki），打鼓年資已有12年，現在是流行鼓導師。
王樂欣（27歲）
現職：流行鼓導師
參賽歌曲：我愛Hardpack-Diminish Makdemo
興趣：打鼓
打鼓年資及經驗：12年
考取級別：Rockschool Grade 8
其他亞洲區鼓手代表
《擊戰》節目中十位參賽女鼓手有樣有姿勢，其實亞洲地區還有不少美女鼓手都年紀輕輕兼有樣有才華，包括有來自日本的大崎由希、來自韓國的A-YEON以及來自台灣的羅小白等。
日本代表 大崎由希（[email protected]_drs）
出身日本神奈川縣的大崎由希（Yuki Osaki）擁有35G、22、33的 Fit爆身材，被網民封為「G奶孫慧雪」，自稱為「寫真鼓手」的她由高中時期已開始學習打鼓，現在既是寫真女星，也是女子搖滾樂隊「Little Lilith」的鼓手，由於大崎由希經常穿著比堅尼上台表演打鼓，大晒豐滿上圍，令她成為樂隊中人氣最高的成員，個人YouTube頻道現有多達14.5萬個訂閱者。
大崎由希人氣最高的一段性感打鼓片，點擊率有超過430萬：
韓國代表 A-YEON（[email protected]）
作為90後的韓國性感女鼓手A-YEON（雅妍）現年30歲，她自2013年以三人女子搖滾樂隊Bebop隊長的身份出道，2014年更曾參演韓劇《明日如歌》（韓版《交響情人夢》），飾演A樂團鋼琴部的「孫秀芝」一角，但樂隊已在2016年解散，之後A-YEON單飛發展，曾到內地發展，憑著她性感火辣的身材加上高超的打鼓技巧，成功俘虜了不少粉絲，現時IG有超過30萬個Followers，YouTube個人頻道更有多達155萬個訂閱者。
A-YEON點擊率最高的一段打鼓片，至今已有近2,500萬瀏覽量：
台灣代表 羅小白 S.white（[email protected]）
現年26歲的台灣人氣鼓手羅小白本名羅仕茹，藝名S. white，國中時期開始成為街頭藝人，2015年因擊奏Super Junior〈Sorry, Sorry〉一曲，被Super Junior成員金希澈轉發在社群網站上，令她成功走紅並出道成為鼓手兼歌手，推出過個人專輯，又曾受邀至韓國、日本、印尼、馬來西亞、泰國、北京、上海等地作表演，現時她的IG有近19萬個Followers，個人YouTube頻道更有近56萬個訂閱者。
羅小白最受歡迎的一段打鼓片，有超過3,800萬點擊率：
香港 龍舟比堅尼鼓手
此外仲有前年香港端午節龍舟賽中，曾驚現一名穿著黑色比堅尼及戴著黑超的美女鼓手，其跨坐在鼓前打鼓的照片被網友瘋傳，大讚她身材Fit爆。
同場加映：《擊戰》第1-5集分集內容
第一集 – 結束的起點（播出日期：5月3日）
樂壇面臨寒冬， KB苦無出路，與拍檔Yoshi、Anson Kong想到舉辦一個「女子打鼓真人秀」，讓有潛能的女鼓手追夢，並找來三位專業鼓手包括黃偉勳、張嘉豪（波子）以及馮卓然（Anton）當導師為鼓壇訓練新血。經過精挑細選之下，十強終於誕生，首輪挑戰是耳熟能詳的廣東歌令心儀的導師挑選，若不幸地沒有被選中便會被淘汰，首輪淘汰戰即將展開！
第二集 – 從來未放棄嘗試最大志願（播出日期：5月4日）
上一集，前雞蛋蒸肉餅創團鼓手吳卓曦（Hei Hei）、參賽者中最年輕的羅巧頎（Piaf）以及參賽者中最年長的朱敏琪（Maggie）都順利入組，剩下七位參賽者，但晉級名額只有六個，今集會否有人被犧牲？
第三集 – 誰想於此講再見（播出日期：5月5日）
傻頭傻腦的許樂媛（Karen）、走性感路線的顏泳（Fingfing）及兩子之母的王樂欣（Kinki）都先後入組，晉級名額只剩兩席，意味著餘下的三位將有一個要離開！
第四集 – 那些你很冒險的夢（播出日期：5月6日）
三位導師已經埋班，分組後第一場比賽就是爭奪Chill Club客席鼓手的機會。三位導師，三種教學風格，究竟邊個會坐上客席鼓手之位？導師Anton（One Promise 鼓手）因為骨枯，一年不能打鼓，節目中他哭著分享這件事。
第五集 – 你是你本身的傳奇（播出日期：5月7日）
來到本回合最後一組出賽的波子組，沉默寡言的波子會如何帶領三位組員爭奪Chill Club客席鼓手的寶座？而勝出者要準備Chill Club之餘，又要準備下一回合的歌曲，會否分身不暇導致淘汰出局？