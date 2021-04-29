擊戰｜女鼓手真人騷有樣有才華 最年輕只有20歲！盤點14位亞洲美女鼓手超吸睛

香港首個打鼓比賽真人騷節目《擊戰》將於5月3日於ViuTV開播，其實除了節目中十位參賽女鼓手外，港日台韓中原來有不少美女鼓手都年紀輕輕就有樣有才華，包括來自日本的大崎由希、來自韓國的A-YEON以及來自台灣的羅小白等，每次超性感表演打鼓時都超吸睛！

文：東方新地｜圖：IG、FB圖片