新聞主播10大蝦碌鏡頭盤點！爆笑指數勁過廖淑怡75億變75蚊

新聞主播每次報新聞時，形象都十分專業和正經，不過無綫新聞主播廖淑怡就疑因稿件出錯，將內地一間集團去年的淨利潤75億元人民幣，講成75元，引起網民熱議，其實點只得廖淑怡，歷年來有不少新聞主播都在鏡頭前出現過蝦碌位，令網民笑爆嘴！