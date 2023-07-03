新聞主播

新聞主播10大蝦碌鏡頭盤點！爆笑指數勁過廖淑怡75億變75蚊

最強精選
東方新地

廣告

新聞主播每次報新聞時，形象都十分專業和正經，不過無綫新聞主播廖淑怡就疑因稿件出錯，將內地一間集團去年的淨利潤75億元人民幣，講成75元，引起網民熱議，其實點只得廖淑怡，歷年來有不少新聞主播都在鏡頭前出現過蝦碌位，令網民笑爆嘴！

新聞主播 廖淑怡日前在報道珠海萬達來港上市的新聞時，將75億講成75蚊，她在報道時自己都窒了幾秒，但最後都選擇照稿讀，直到第二次再報時，才更正為75億。
廖淑怡日前在報道珠海萬達來港上市的新聞時，將75億講成75蚊，她在報道時自己都窒了幾秒，但最後都選擇照稿讀，直到第二次再報時，才更正為75億。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 網民紛紛留言笑指今次事件：「把主播嚇壞了」、「原來我賺多過萬達」、「寫出來的記者有沒有考慮過播報員的心情」、「賺75元人民幣就可以上市？我昨天賺了100元」等等。
網民紛紛留言笑指今次事件：「把主播嚇壞了」、「原來我賺多過萬達」、「寫出來的記者有沒有考慮過播報員的心情」、「賺75元人民幣就可以上市？我昨天賺了100元」等等。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 廖淑怡 今年7月7日是廖淑怡在有線的last day，她在報道完最後一宗新聞後，向觀眾說：「有緣再見。」
廖淑怡曾於有線擔任新聞主播，但去年6月她被捲入有線新聞副總經理許方輝疑似「蛇王」並背妻攬女的醜聞，隨後廖淑怡便過檔了無綫，繼續擔任新聞主播。（圖片來源：有線新聞截圖）

新聞主播鏡頭前10大蝦碌位盤點

1. 麥詩敏講錯「中東呼吸綜合症」

近日剛宣布離巢的前TVB新聞主播麥詩敏，曾在2015年報道泰國「中東呼吸綜合症」疫情時，因為這名字的發音太難讀，於是不斷重複試圖修正，結果將病症名講成了「中東呼吸中級綜合呼吸中東呼中級綜合呼吸綜合症」，成為經典報新聞「食螺絲」事件。

新聞主播 天線得得B 天使得得B 麥詩敏
麥詩敏曾將「中東呼吸綜合症」讀成「中東呼吸中級綜合呼吸中東呼中級呼吸中東呼吸綜合症」，而成為網民熱話。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 麥詩敏 人善心美 麥詩敏報新聞時一度眼濕濕！
不過麥詩敏早前報道蔡天鳳案時一度眼濕濕，不但未有受網民斥責，反而大讚她人美心善！（圖片來源：無綫新聞截圖）

2. 駱文捷講地名變爆粗

前TVB新聞主播駱文捷同樣因為名詞發音太難而出事，事件發生在2017年，當時她要講的是墨西哥西部城市「瓜達拉哈拉」，結果重複幾次後也未能成功，更一度講成類似粗口的發音「瓜達啦X甩」。

新聞主播 駱文捷曾先後做過有線及亞視的主播，2013年加入無綫，到2017年離巢嫁人，之後轉型做節目主持。
駱文捷曾先後做過有線及亞視的主播，2013年加入無綫，到2017年離巢嫁人，之後轉型做節目主持。（圖片來源：無綫新聞截圖）

3. 王倩荷臨尾亂入搶鏡

今年3月無綫主播周可茵報新聞到尾聲時，鏡頭影到她身後有一名女子在她背後闖入，但行了兩步便轉身折返，引起眼利網民關注，極速將這名女子起底，原來是同為新聞主播的王倩荷，意外引起關注的她，更獲網民大讚十分可愛。

新聞主播 王倩荷在周可茵報背後亂入鏡頭。
王倩荷在周可茵報背後亂入鏡頭。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 王倩荷被眼利網民發現後，大讚她非常可愛。
王倩荷被眼利網民發現後，大讚她非常可愛。（圖片來源：[email protected]_wongggg）

4. 林小珍叫錯鄭萃雯個名

前TVB新聞主播林小珍曾於2014年主持《香港早晨》時，叫錯拍檔鄭萃雯為「盤翠瑩」，兩人都因此忍不住失控狂笑，離巢多年後鄭萃雯接受訪問，曾坦承自己爆笑出來實在不夠專業，更指當時已被導演即時開咪責罵。

新聞主播 林小珍右）曾叫錯鄭萃雯左）做「盤翠瑩」。
林小珍（右）曾叫錯鄭萃雯（左）做「盤翠瑩」。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 林小珍曾效加無綫13年，至2016年離巢，之後曾在HOY TV及ViuTV主持節目，及做YouTuber、司儀、親子和財經KOL等工作。
林小珍曾效加無綫13年，至2016年離巢，之後曾在HOY TV及ViuTV主持節目，及做YouTuber、司儀、親子和財經KOL等工作。（圖片來源：[email protected]

5. 鄭萃雯​「流淚」報新聞

前TVB新聞主播鄭萃雯​曾在2010年報道財經新聞時忽然「流淚」，引來網民猜測她可能是在股市上輸得太慘所致，多年後她受訪時解釋是因為廠入面的燈太熱太曬，休息時她就滴眼藥水滋潤一下，一滴完原來才發現離直播只剩3秒鐘，她第一時間只顧著將主播枱上雜物掃落地，才會趕不及抹走眼藥水。

新聞主播 鄭萃雯​曾在報道財經新聞時忽然「流淚」。
鄭萃雯​曾在報道財經新聞時忽然「流淚」。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 鄭萃雯曾效力無綫11年，2017年離巢後曾轉行做公關，及後又為香港電台擔任節目主持。
鄭萃雯曾效力無綫11年，2017年離巢後曾轉行做公關，及後又為香港電台擔任節目主持。（圖片來源：[email protected]_n_twins）

6. 周嘉儀直播照鏡

貪靚是女士們的專利，身為新聞主播更要時刻保持專業的形象，周嘉儀就曾在直播新聞中途，被鏡頭捕捉到她突然拿出鏡子照鏡的畫面，令網民都話：「忍唔住笑咗。」

新聞主播 周嘉儀曾在直播中突然照鏡。
周嘉儀曾在直播中突然照鏡。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 Hermès Kelly 25 bag大象灰，官方價約,000，代購價約萬-HK萬。）
周嘉儀公屋出身，在無綫任新聞主播12年，15年離巢無綫轉戰金融界，經常被指愛在社交網炫耀其富貴生活。（圖片來源：[email protected]

7. 龔偉怡偷食餅乾

2008年《香港早晨》中，記者彭國柱現場報道龍鼓水道撞船意外，但因訊號不穩，鏡頭忽然轉回直播室，播出龔偉怡趁機偷食餅乾的畫面，令網民笑爆她當日應該無食早餐就返工，所以非常肚餓。

新聞主播 龔偉怡偷食餅乾的畫面令網民笑爆嘴。
龔偉怡偷食餅乾的畫面令網民笑爆嘴。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 龔偉怡
龔偉怡（圖片來源：[email protected]新聞女郎）
新聞主播 當時坐艇出海報道的記者彭國柱，也被網民指責一邊忍笑一邊報道沉船新聞，不夠專業。
當時坐艇出海報道的記者彭國柱，也被網民指責一邊忍笑一邊報道沉船新聞，不夠專業。（圖片來源：無綫新聞截圖）

8. 陳珍妮「李克強」變「李克勤」

前TVB主播陳珍妮（現名陳禛彌）曾在2011年報新聞時，將國務院副總理「李克強」讀錯成「李克勤」，事後她曾在個人微博上道歉，但仍被網民笑爆她是李克勤Fans。

新聞主播 陳珍妮曾將「李克強」讀錯成「李克勤」。
陳珍妮曾將「李克強」讀錯成「李克勤」。（圖片來源：無綫新聞截圖）

9. 蔡家俊鏡頭前踢拖

前有線主播蔡家俊曾於2021年，疑因誤以為前一位報新聞的女主播已拍完直播，而闖入了鏡頭中，被影到踢拖配西裝Look，不過網民都力撐蔡家俊，表示：「算好啦！下身唔係著短褲」亦有網民反問︰「落雨，對鞋濕咗有乜嘢問題？」

新聞主播 蔡家俊曾被影到踢拖Look。
蔡家俊曾被影到踢拖Look。（圖片來源：有線新聞截圖）
新聞主播 坐在新聞枱後西裝骨骨嘅蔡家俊。
坐在新聞枱後西裝骨骨嘅蔡家俊。（圖片來源：有線新聞截圖）

10. 潘蔚林講錯「紅燒外婆肉」

無綫主播潘蔚林於2010年與方健儀一同報道上海世博新聞，在介紹上海美食時，將「外婆紅燒肉」口誤講成「紅燒外婆肉」，令身旁的方健儀都忍不住笑。之後在2014年，他又在報新聞時，不慎將「港鐵」讀成「港大」，再度成為網民熱話。

新聞主播 潘蔚林曾將「外婆紅燒肉」口誤講成「紅燒外婆肉」。
潘蔚林曾將「外婆紅燒肉」口誤講成「紅燒外婆肉」。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 又將「港鐵」讀成「港大」。
又將「港鐵」讀成「港大」。（圖片來源：無綫新聞截圖）

撰文：東方新地圖片來源：無綫新聞截圖、有線新聞截圖

讀者留言

熱門文章

 