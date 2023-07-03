新聞主播10大蝦碌鏡頭盤點！爆笑指數勁過廖淑怡75億變75蚊
新聞主播鏡頭前10大蝦碌位盤點
1. 麥詩敏講錯「中東呼吸綜合症」
近日剛宣布離巢的前TVB新聞主播麥詩敏，曾在2015年報道泰國「中東呼吸綜合症」疫情時，因為這名字的發音太難讀，於是不斷重複試圖修正，結果將病症名講成了「中東呼吸中級綜合呼吸中東呼中級綜合呼吸綜合症」，成為經典報新聞「食螺絲」事件。
2. 駱文捷講地名變爆粗
前TVB新聞主播駱文捷同樣因為名詞發音太難而出事，事件發生在2017年，當時她要講的是墨西哥西部城市「瓜達拉哈拉」，結果重複幾次後也未能成功，更一度講成類似粗口的發音「瓜達啦X甩」。
3. 王倩荷臨尾亂入搶鏡
今年3月無綫主播周可茵報新聞到尾聲時，鏡頭影到她身後有一名女子在她背後闖入，但行了兩步便轉身折返，引起眼利網民關注，極速將這名女子起底，原來是同為新聞主播的王倩荷，意外引起關注的她，更獲網民大讚十分可愛。
4. 林小珍叫錯鄭萃雯個名
前TVB新聞主播林小珍曾於2014年主持《香港早晨》時，叫錯拍檔鄭萃雯為「盤翠瑩」，兩人都因此忍不住失控狂笑，離巢多年後鄭萃雯接受訪問，曾坦承自己爆笑出來實在不夠專業，更指當時已被導演即時開咪責罵。
5. 鄭萃雯「流淚」報新聞
前TVB新聞主播鄭萃雯曾在2010年報道財經新聞時忽然「流淚」，引來網民猜測她可能是在股市上輸得太慘所致，多年後她受訪時解釋是因為廠入面的燈太熱太曬，休息時她就滴眼藥水滋潤一下，一滴完原來才發現離直播只剩3秒鐘，她第一時間只顧著將主播枱上雜物掃落地，才會趕不及抹走眼藥水。
6. 周嘉儀直播照鏡
貪靚是女士們的專利，身為新聞主播更要時刻保持專業的形象，周嘉儀就曾在直播新聞中途，被鏡頭捕捉到她突然拿出鏡子照鏡的畫面，令網民都話：「忍唔住笑咗。」
7. 龔偉怡偷食餅乾
2008年《香港早晨》中，記者彭國柱現場報道龍鼓水道撞船意外，但因訊號不穩，鏡頭忽然轉回直播室，播出龔偉怡趁機偷食餅乾的畫面，令網民笑爆她當日應該無食早餐就返工，所以非常肚餓。
8. 陳珍妮「李克強」變「李克勤」
前TVB主播陳珍妮（現名陳禛彌）曾在2011年報新聞時，將國務院副總理「李克強」讀錯成「李克勤」，事後她曾在個人微博上道歉，但仍被網民笑爆她是李克勤Fans。
9. 蔡家俊鏡頭前踢拖
前有線主播蔡家俊曾於2021年，疑因誤以為前一位報新聞的女主播已拍完直播，而闖入了鏡頭中，被影到踢拖配西裝Look，不過網民都力撐蔡家俊，表示：「算好啦！下身唔係著短褲」亦有網民反問︰「落雨，對鞋濕咗有乜嘢問題？」
10. 潘蔚林講錯「紅燒外婆肉」
無綫主播潘蔚林於2010年與方健儀一同報道上海世博新聞，在介紹上海美食時，將「外婆紅燒肉」口誤講成「紅燒外婆肉」，令身旁的方健儀都忍不住笑。之後在2014年，他又在報新聞時，不慎將「港鐵」讀成「港大」，再度成為網民熱話。