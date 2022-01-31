旗袍唔係個個都啱著！盤點昔日女星省鏡旗袍Look
文：東方新地｜圖：新傳媒照片庫
梁詠琪旗袍高妹
梁詠琪曾在音樂會著過一身火紅色的短旗袍，其貼身兼半透視的喱士設計，為她增添不少女人味，也凸顯了她1米76的高妹身形。
周秀娜 著紙藝旗袍
周秀娜曾在新春期間著上香港時裝設計師協會創意大獎得主SARA WONG及紙藝浮雕藝術家楊蔚茵（PHYAN YEUNG）合作設計及手造的紙藝浮雕旗袍，其上身部分縷空的設計，盡情凸顯了娜姐澎湃的身材。
鄭秀文中西合璧
一向潮爆的鄭秀文（Sammi）曾著過一件高領刺繡印花旗袍裙，以中西合璧的風格，貫徹其型格形象。
鍾麗緹 S身形
鍾麗緹曾為拍纖體廣告著上一件好蝦人著嘅緊身旗袍，不過擁有S形身材嘅鍾麗緹身上一啲肥肉都冇，著乜都靚！
陳煒 剛柔並濟
陳煒著上性感的旗袍式禮服，獲網友大讚剛柔並濟，充滿成熟的女人韻味。
林志玲 長腿煞食
年輕時的林志玲曾以一頭冬菇頭式短髮亮相，身上仲著住一件改良式旗袍，盡騷苗條身段和一對煞食長腿。
湯唯破紀錄
湯唯曾在電影《色，戒》中扮人妻勾引漢奸梁朝偉，戲中她總共著過27套旗袍，打破了張曼玉在電影《花樣年華》中23件紀錄。
張曼玉優雅迷人
張曼玉在電影《花樣年華》也著過23件各式各樣的旗袍，著出一種優雅迷人的感覺。’
章子怡 似柯德莉夏萍
章子怡在電影《2046》中曾著一件黑底襯閃石的旗袍，獲粉絲大讚似足荷李活經典氣質女神柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）。
容祖兒 又型又潮
容祖兒曾在專輯封面相中以龍爲造型的主題，用艷紅旗袍配以龍型圖案，真係好有氣勢！
周海媚 晒私人珍藏
周海媚是中國旗袍會的演藝形象大使，曾著上一龔私人珍藏的黑色旗袍出席該會活動，她透露這件旗袍是她2011年時在蘇州訂造，好開心身材完全Keep得住，更笑指自己在1985年參選港姐時著的旗袍現在應該都仲著得落。
楊思琦 Fit爆旗袍Look
已是一子一女之母的楊思琦，早前和網友分享她數年前出席活動時穿著旗袍式晚裝的舊照，獲網友大讚和現在一樣Fit到漏。
林明禎 著開胸旗袍
「大馬女神」林明禎擁有32E超巨胸同22吋黃蜂腰，曾在農曆新年期間著上超性感的開胸旗袍，向粉絲大派福利。
鄧月平高衩晒腿
以F奶上位的女星鄧月平曾和多位女星合作共同推出性感寫真集，在寫真集中她選擇收起豐乳，穿上超高衩旗袍，大玩中國風。
梁凱寧身材逼爆
身材達34E的前無綫新聞小花梁凱寧，每次岀現報天氣似乎都令一眾觀眾分心，她曾在參加好友婚禮時穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！