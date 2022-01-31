AA

旗袍唔係個個都啱著！盤點昔日女星省鏡旗袍Look

最強精選
撰文：東方新地

每到新春佳節期間，都會有不少女星穿著各式各樣旗袍出巡，但旗袍要著得好睇都唔容易，今次小編就盤點一下昔日曾經著過旗袍又著得好靚的女星，包括有周秀娜、梁詠琪、鍾麗緹、鄭秀文等，令人目不暇給！

文：東方新地｜圖：新傳媒照片庫

梁詠琪旗袍高妹

梁詠琪曾在音樂會著過一身火紅色的短旗袍，其貼身兼半透視的喱士設計，為她增添不少女人味，也凸顯了她1米76的高妹身形。

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
貼身的半透視喱士旗袍，令梁詠琪的身形更顯凹凸有致。（圖片來源：新傳媒照片庫）

周秀娜 著紙藝旗袍

周秀娜曾在新春期間著上香港時裝設計師協會創意大獎得主SARA WONG及紙藝浮雕藝術家楊蔚茵（PHYAN YEUNG）合作設計及手造的紙藝浮雕旗袍，其上身部分縷空的設計，盡情凸顯了娜姐澎湃的身材。

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
娜姐的好身材幾乎逼爆這件紙造的旗袍。（圖片來源：新傳媒照片庫）

鄭秀文中西合璧

一向潮爆的鄭秀文（Sammi）曾著過一件高領刺繡印花旗袍裙，以中西合璧的風格，貫徹其型格形象。

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
鄭秀文身上的旗袍裙有半刺繡半印花，貼身的設計亦凸顯了她苗條的身材。（圖片來源：新傳媒照片庫）

鍾麗緹 S身形

鍾麗緹曾為拍纖體廣告著上一件好蝦人著嘅緊身旗袍，不過擁有S形身材嘅鍾麗緹身上一啲肥肉都冇，著乜都靚！

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
鍾麗緹年輕時身材Fit到漏。（圖片來源：新傳媒照片庫）

陳煒 剛柔並濟

陳煒著上性感的旗袍式禮服，獲網友大讚剛柔並濟，充滿成熟的女人韻味。

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
外表剛強的陳煒著上旗袍式禮服，充滿成熟女人魅力。（圖片來源：新傳媒照片庫）

林志玲 長腿煞食

年輕時的林志玲曾以一頭冬菇頭式短髮亮相，身上仲著住一件改良式旗袍，盡騷苗條身段和一對煞食長腿。

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
身高1米74的林志玲著上改良式旗袍大晒Fit爆模特兒身材。（圖片來源：新傳媒照片庫）

湯唯破紀錄

湯唯曾在電影《色，戒》中扮人妻勾引漢奸梁朝偉，戲中她總共著過27套旗袍，打破了張曼玉在電影《花樣年華》中23件紀錄。

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
雖然身材不算澎湃，但湯唯在《色，戒》中的旗袍獲讚充滿古典韻味。（圖片來源：新傳媒照片庫）

張曼玉優雅迷人

張曼玉在電影《花樣年華》也著過23件各式各樣的旗袍，著出一種優雅迷人的感覺。’

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
張曼玉在《花樣年華》中盡情展現東方女性美。（圖片來源：新傳媒照片庫）

章子怡 似柯德莉夏萍

章子怡在電影《2046》中曾著一件黑底襯閃石的旗袍，獲粉絲大讚似足荷李活經典氣質女神柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）。

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
章子怡在電影《2046》的造型充滿嫵媚。（圖片來源：新傳媒照片庫）

容祖兒 又型又潮

容祖兒曾在專輯封面相中以龍爲造型的主題，用艷紅旗袍配以龍型圖案，真係好有氣勢！

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
容祖兒這個旗袍造型充滿霸氣感覺。（圖片來源：新傳媒照片庫）

周海媚 晒私人珍藏

周海媚是中國旗袍會的演藝形象大使，曾著上一龔私人珍藏的黑色旗袍出席該會活動，她透露這件旗袍是她2011年時在蘇州訂造，好開心身材完全Keep得住，更笑指自己在1985年參選港姐時著的旗袍現在應該都仲著得落。

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
周海媚以黑色絲襪配襯這件珍藏旗袍，展現出屬於她的熟女魅力。（圖片來源：新傳媒照片庫）

楊思琦 Fit爆旗袍Look

已是一子一女之母的楊思琦，早前和網友分享她數年前出席活動時穿著旗袍式晚裝的舊照，獲網友大讚和現在一樣Fit到漏。

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
楊思琦產前產後一樣咁Fit，著起貼身旗袍一啲都冇失禮。（圖片來源：新傳媒照片庫）

林明禎 著開胸旗袍

「大馬女神」林明禎擁有32E超巨胸同22吋黃蜂腰，曾在農曆新年期間著上超性感的開胸旗袍，向粉絲大派福利。

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
件旗袍開胸又高衩，盡顯林明禎Fit爆身材，超吸睛！（圖片來源：新傳媒照片庫）

鄧月平高衩晒腿

以F奶上位的女星鄧月平曾和多位女星合作共同推出性感寫真集，在寫真集中她選擇收起豐乳，穿上超高衩旗袍，大玩中國風。

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
鄧月平話件旗袍好高衩，可以騷到佢嘅線條出嚟。（圖片來源：新傳媒照片庫）

梁凱寧身材逼爆

身材達34E的前無綫新聞小花梁凱寧，每次岀現報天氣似乎都令一眾觀眾分心，她曾在參加好友婚禮時穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！

盤點昔日女星省鏡旗袍Look
梁凱寧在2019年離開無綫，現在是香港電台節目《醫生與你》主持之一，同時也是香港浸會大學傳理學院新聞系的客席講師。（圖片來源：新傳媒照片庫）

讀者留言

熱門文章

 