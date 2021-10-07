星空下的仁醫｜ 盤點10套馬明飾演醫生的劇集 醫齡超過3,000年！

馬國明主演的台慶劇《星空下的仁醫》10月開播，今次馬明所飾演的小兒外科顧問醫生Dr. Fong「況叢昕」，是繼《On Call 36小時》「張一健（一件頭）」及奪視帝《白色強人》的心胸肺外科主管「唐明」後又一神醫，有網民統計過，馬國明自1999年從訓練班出道至今，飾演得最多的角色，並不是路人甲，而是「醫生」！現就同大家一齊回顧，馬國明這位神醫是怎樣橫跨不同的時代吧！

撰文：異種火星人｜圖片來源：TVB、SEE SEE TVB Facebook、劇集截圖