星空下的仁醫｜ 盤點10套馬明飾演醫生的劇集 醫齡超過3,000年！
撰文：異種火星人｜圖片來源：TVB、SEE SEE TVB Facebook、劇集截圖
馬國明做醫生年資竟超過3,000年？！其實馬明做醫生邊只十套！
1.《白色強人》（2019年）心胸肺外科主管唐明
由馬國明、郭晉安、唐詩詠、李佳芯等所主演的無綫強勢醫療劇集《白色強人》，主要是講出醫護人員如何利用最先進的醫療科技來救助病人，但同時亦有講述現今最受關注的醫療改革問題。而在劇中馬國明是飾演一名心胸肺外科主管醫生。（編按：續集《白色強人II》已拍攝完成，但未公布播放日期）
2.《心理追兇 Mind HunHunter》（2016年）臨床心理學家
由馬國明、蔡思貝及王君馨主演、米雪及湯鎮業友情客串演出的劇集《心理追兇 Mind HunHunter》，是套時裝犯罪、懸疑的劇集。劇中，馬國明是名臨床心理學家「鍾泰然」，之不過最後患有反社會人格障礙，卻完全不肯承認，並因曾秀怡（湯洛雯 飾）不再存在於想像中而開車直衝落大海中自殺。
3.《On Call 36小時》（2012年）神經外科專科醫生
由馬國明、楊怡、羅仲謙、黃智雯同黃淑儀主演的《On Call 36小時》第一季是在2012年所播出，是講出醫生每次當值的時間為26小時，而由馬明所飾演的張一健（一件頭）而更加奠定咗一線小生之位，再加上劇集極受觀眾歡迎，所以在2013年時，即開拍第二輯《On Call 36小時II》，還邀請到久未露面的吳啟華來參演，雖然在劇中，他再不是飾演《妙手仁心》中的「程志美」醫生，但劇中角色亦十分吸引。
4. 《天涯俠醫》（2004年）山區義診
由李修賢、汪明荃、王喜及宣萱所主演的《天涯俠醫》中，馬國明在劇中是飾演一名山區兒童的石醫生，並在第18-21集中出現。
5.《流金歲月》（2002年）診所醫生
由羅嘉良、溫兆倫、宣萱、林峯、葉璇及向海嵐所主演的《流金歲月》中，馬明當時的知名度並不高，故在劇中飾演一名診所醫生，並在第36集中出現。
6.《封神榜》（2001年）大夫！
由陳浩民、錢嘉樂、葉璇、苑瓊丹、元華等人所主演的經典古裝劇集《封神榜》，當年播出時都已經成為收視之冠，而近年更多次重出，未知大家可還看到馬國明在其中呢？雖然馬明並不是飾演甚麼神佛，但他卻是一名為琵琶診斷懷孕的大夫。
7.《紅衣手記》（2001年）急症室醫生
由佘詩曼、康子妮、陳鍵鋒所主演的劇集《紅衣手記》，馬明當時亦有參與演出，而他的角色則是一名急症室醫生。
8.《酒是故鄉醇》（2001年）民初腦科醫生
由林家棟、佘詩曼、鄧萃雯、馬德鐘及秦沛所領銜主演的劇集中，馬國明在劇中是演譯一名腦科醫生，並在第6集中出現。
9.《雷霆第一關》（2000年）過鏡醫生
由李修賢、汪明荃、王喜及宣萱等人所領銜主演，而馬明當年只是從訓練班出來第二年，所以在劇中並沒有太大的發揮，還好的是他在劇中飾演一名醫生兼有數句對白，可見當時他的樣子十分青澀。
10.《無業樓民》（2000年）26歲普通科醫生
由劉松仁、伍詠薇、江華及張燊悅領銜主演的劇集《無業樓民》，主要是講述香港人受到亞洲金融風暴的影響而淪為負資產人士後的生活寫照，而該套劇集亦是馬明畢業後參演的第四部劇集，在劇中他是演譯一名普通科的醫生。