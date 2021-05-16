盤點6位春麗頭造型出鏡藝人 最似但最崩潰一定係...

今年5月16日是90年代性感女神邱淑貞的53歲生日，其實除了性感形象外，邱淑貞昔日活潑可愛的「春麗頭」造型，都曾經迷倒過不少粉絲！回想過去，歷年都有唔少圈中藝人都梳過「春麗頭」，但最爆嘅一位一定係…

文：東方新地｜圖：ig、影片截圖、網上圖片、微博