盤點6位春麗頭造型出鏡藝人 最似但最崩潰一定係…
今年5月16日是90年代性感女神邱淑貞的53歲生日，其實除了性感形象外，邱淑貞昔日活潑可愛的「春麗頭」造型，都曾經迷倒過不少粉絲！回想過去，歷年都有唔少圈中藝人都梳過「春麗頭」，但最爆嘅一位一定係…
文：東方新地｜圖：ig、影片截圖、網上圖片、微博
盤點6位春麗頭造型出鏡藝人
｜邱淑貞
講到「春麗頭」，女神邱淑貞一定走唔甩係香港嘅表表者！皆因無論無顏值定還原度都相當高，加上當年活潑可愛嘅造型，的確成功迷到唔少人！
｜汪明荃
TVB綜藝節目《娛樂大家》中，年過七十嘅汪明荃亦曾以「春麗頭」登場，睇到唔少人都嘩嘩聲，阿姐果然夠前衛！不過最重要係夠勇！
就連身為嘉賓嘅翠如BB都忍唔住喺阿姐個ig度留言：「可愛波波女皇look」，而吳若希亦都留言大讚阿姐…個髮型，指：「好靚呀～好可愛呀個髮型」！
｜鄭秀文
一向造型大膽、前衛嘅鄭秀文（Sammi）同樣試過以「春麗頭」出席活動，不過當時就被網民指Sammi係咪得罪咗造型師，皆因一身又紅又綠又黃嘅服裝非常大媽風格，但亦有網友讚Sammi似中國娃娃～
｜苑瓊丹
其實「春麗頭」都唔係得阿姐先敢梳完出鏡嘅，喺1993年嘅電影《超級學校霸王》中，苑瓊丹因變身做春麗媽媽而以「春麗頭」出場！不過，當年嘅造型純粹喺苑瓊丹嘅短髮上放兩個紅色髻，所以還原度始終差啲。
｜林淑敏
TVB熱播嘅處境劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演大小姐嘅林淑敏亦都試過cosplay春麗，大小姐仲嘗試使出千裂腳！唔少網友仲笑言大小姐喺劇中要改名做「龍春麗」，睇嚟大家都好接受到呢個版本嘅春麗！
｜成龍
可惜，即使以上曾以「春麗頭」示人嘅女藝人都一定唔夠成龍爆！1993年，成龍於電影《城市獵人》中就扮過春麗！電影中嘅成龍造型可謂跟足春麗，而且成龍仲特登化埋個靚妝，電眼十足，姿態撩人，相當嫵媚！