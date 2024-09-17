朱千雪都有港、日、泰版？ 邊個係你至愛
｜朱千雪
首先係香港網民至愛的朱千雪！朱千雪為2012年香港小姐季軍，參選時深得網民支持，當年無綫電視首次推行一人一票選出港姐冠軍，但最後網上投票系統伺服器發生問題，三甲依舊按評判評分選出，千雪最終只獲得季軍！而冠、亞軍分別為張名雅、黃心穎。
《EU超時任務》入屋
千雪選港姐後加入無綫，參演過不少劇集，但說到其代表作一定係2016年《EU超時任務》！千雪飾演的Madam Ling凌晨風令人留下深刻印象，與渠頭(王浩信飾) 的一段情更是讓觀眾心酸落淚！
喺當年台慶頒獎禮中，朱千雪同王浩信都憑《EU》成為視后、視帝大熱，不過最終只獲「最受歡迎劇集搭檔獎」，唔少觀眾都好失望！
美貌與智慧並重
美貌與智慧並重的千雪BB人紅唔囂又夠貼地，發展演藝事業之餘亦是好學不倦！千雪早年畢業於西門菲莎大學商業和傳理系，後來於香港中文大學攻讀企業傳播社會科學系碩士都仲未夠，佢選擇停工一年，再修讀香港城市大學法律博士學位！
「美貌與智慧並重」、「高學歷女神」等，朱千雪當之無愧！
「泰國朱千雪」Oomeisaya
被譽為「全泰國最清新女孩 」Oomeisaya，去年在熱爆電影《出貓特攻隊》中飾演「明詩」，為電影第二女主角，片中成績差的Oom不時都係楚楚可憐的樣子，成功打動女主角幫佢出貓。Oom在現實中係校花，電影中同樣出眾，校服造型極清秀甜美，深深吸引觀眾眼球！
《出貓特攻隊》仙氣校花
1996年出生的Oom芳齡22歲，有着濃密的眉毛和深邃的眼眸，眼大大笑容非常甜美，散發陣陣仙氣，略施脂粉已經睇到男士們目不轉睛！2014年時，當時只有15歲的Oom憑出眾的外表被星探發掘，自此從事模特兒工作，目前就讀於藝術學院裝飾藝術科系。
笑容親切甜美
去年《出貓特攻隊》喺香港大受好評，Oomeisaya亦漸為人認知，唔知幾時開始更被封為「泰國朱千雪」，小編就認為千雪BB同Oom樣貌唔算十分相似，不過同樣有親切甜美的笑容，給人好可愛好舒服的感覺。
有片睇：
｜「日版朱千雪」今田美櫻
最後去到日本代表！今年只係21歲的今田美櫻，有「福岡第一美女」之稱，五官標緻、外表清純，身高157cm ，屬典型「嬌滴滴」的甜美系女生。更甚是今田美櫻擁有D Cup驕人身材，可謂天使與魔鬼的混合體！
天使與魔鬼混合體
今田美櫻去年起已活躍於電視界，今年在大熱劇《花過天晴～花男Next Season～》更是成功上位， 火速成為男粉絲的新女神！甜美可愛的美櫻亦不吝嗇騷身材，推出水着寫真性感蕩漾，男士們就睇到春心蕩漾！
21歲青春無敵
如果同Oom相比，今田美櫻的外貌確係同朱千雪比較相近，某啲角度睇真係似到足，不過美櫻更帶點稚氣，感覺上係個細路女版的千雪？
網民懷疑「執 」過？
今田美櫻集齊圓圓大眼、精緻五官、迫爆D奶三大優點，不過最近有網民就話佢對眼大得嚟有啲奇怪，疑似「開眼頭」，甚至腋下似有神秘疤痕… 呢方面小編就唔清楚啦。