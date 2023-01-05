李嘉欣 許晉亨 大劉 plt

重溫李嘉欣許晉亨億萬婚禮 花車經大劉、黎明門前 同年呂麗君被指有錢身痕

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東方新地

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被譽爲最美港姐的李嘉欣在2008年12月23日結束單身生涯，正式與許晉亨結婚，豪門夢雖幾經波折，但可幸天從人願！爲了不容有失，屢傳不爲許家所喜的嘉欣，一直盡力討兩老歡心， 除婚前克盡未來新抱禮數外， 亦遵從兩老意願行事低調，而一大堆苛刻條款，據知好強的嘉欣亦一一答允，令豪門夢最終水到渠成！

直擊一億婚禮 爆李嘉欣嚴守豪門家規

話說大婚當日，嘉欣與大劉繼續互相出招！情癡大劉戲劇性偕呂麗君和好出巡，機關算盡的嘉欣亦不遑多讓，迎親花車竟招搖地繞過兩名舊愛大劉及黎明家門前，好勝心並未因嫁作人婦而減退，日後是否能跟足許氏兩老意願低調做人，且拭目以待。

李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 當年大婚的報導，提及6大豪門家規。
當年大婚的報導，提及6大豪門家規。（圖片來源：東方新地）

花車經大劉、黎明門前示威

周日結婚當日，身穿灰色格仔禮服的亨亨於早上在其舊山頂道寓所整裝待發，中午12時，新郎坐上AS牌勞斯萊斯迎親花車，兄弟團則乘坐亨亨的JH牌保母車開路，由兩架載着16名保安人員的車子護送下徐徐出發，直駛嘉欣睦誠徑香閨接新娘。1時正載着嘉欣母姊的JH保母車先駛出，緊隨其後的便是接載着一對新人的花車，亨亨與一臉幸福的嘉欣在車上十指緊扣，現場記者即蜂擁上前拍照，雖有保安隊伍維持秩序，但仍一度混亂，混亂中多部傳媒攝影機更不慎連環喪扑新人的名貴花車。有趣的是，車隊其後戲劇性駛過大劉白建時道豪宅及黎明樂景園舊居門前，大美人連出閣也要向舊愛示威，好勝心可見一斑！

李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 婚禮布置聘用了名師AndreaFu統籌，以紫及白色爲主，全場布置用鮮花亦採用紫色和白色，從荷蘭空運到港，早於9月預訂。
婚禮布置聘用了名師AndreaFu統籌，以紫及白色爲主，全場布置用鮮花亦採用紫色和白色，從荷蘭空運到港，早於9月預訂。（圖片來源：東方新地）

精心部署被指成功扮低調

嘉欣2007年尾曾多次高調放風嫁入許家，但為免重蹈廿年前劉嘉玲覆轍，自月前正式獲許氏夫婦首肯入門後，為不容有失，一直低調行事，即使親友已風聞婚訊，嘉欣三母女亦一直三緘其口。雖然是次宮廷式婚禮在許家7億豪宅舉行、花費逾億，極盡鋪張，但經嘉欣精心部署，令一切看似低調，直至婚禮舉行前三周，婚訊始「無意間」在婚姻登記冊上曝光。

李嘉欣 許晉亨 大劉 plt Andrea以「Sensuality Heritage」作爲婚宴布置主題，表示靈感來自看見一對新人「情感觸動一刻及真實無華的心靈」。
Andrea以「Sensuality Heritage」作爲婚宴布置主題，表示靈感來自看見一對新人「情感觸動一刻及真實無華的心靈」。（圖片來源：東方新地）

結婚佳期精心部署？！撞正甘比誕女滿月正日

事實上表面低調的嘉欣，連婚期亦揀得相當巧妙，就在大劉女友甘比上月23日誕女後5天，即28日，嘉亨正式入紙排期結婚，婚期又定在甘比女兒滿月當日（11月23日），更碰巧是許晉亨前岳丈何鴻燊農曆生日，城中三大喜事同日互搶風頭。而面對大劉的新聞不停，賭王又一輪嘴猛踩亨亨，嘉欣一概不予還拖，集中火力自爆亨亨求婚經過、試500萬婚禮晚裝，表現「得體」。

嘉欣︰不會遇上比亨亨更適合的人

嘉欣婚前接受《Cosmopolitan》訪問時表示，因父母離異關係，從小對婚姻沒憧憬，但最後卻在right timing中遇上了Mr. Right：

「有些女孩子渴望婚姻，卻在愛情路上尋尋覓覓；自己沒有想過結婚，如今卻決定結婚。」
「我想應該不會遇上比他（亨亨）更適合的人選了。」

李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 李嘉欣身穿價值港幣200萬、經The Wedding Shop訂制的婚紗，是由Bellantuono collection頂級裁縫由法國來港爲她度身訂造，並在意大利以超過200小時縫製。
李嘉欣身穿價值港幣200萬、經The Wedding Shop訂制的婚紗，是由Bellantuono collection頂級裁縫由法國來港爲她度身訂造，並在意大利以超過200小時縫製。（圖片來源：東方新地）
李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 早上接新娘後，勞斯萊斯花車駛離嘉欣香閨一刻，記者爲捕捉大美人出閣一刻，爭相拍照，互不相讓，名車不停被攝影器材狂「亨」！
早上接新娘後，勞斯萊斯花車駛離嘉欣香閨一刻，記者爲捕捉大美人出閣一刻，爭相拍照，互不相讓，名車不停被攝影器材狂「亨」！（圖片來源：東方新地）

車隊癱瘓東區

車隊駛經銅鑼灣、維園道一帶時，燈位前不少傳媒下車爭相拍照，交通一度混亂，駛至東區走廊後，花車更被多部採訪車品字型包圍，被迫慢行，保安公司老闆Stanley去到柴灣道終忍不住截停採訪車勸記者守規矩。車隊近2時抵達石澳許家大宅後，近50名保安即築成人鏈嚴陣以待，但在記者重重包圍下，花車在門外擾攘近10分鐘始能駛進大宅。從大宅外可見，嘉欣抵達大宅後即爭取時間拍照，分別換上粉紅、紅色禮服及婚紗在花園內拍照。

李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 極盡鋪張！保安50人：當日聘用Stanley Team保安隊伍約50人嚴陣以待，并由老闆Stanley親自督師，據講當晚賓客亦僅50人左右，保安人數幾可一對一貼身保護。
極盡鋪張！保安50人：當日聘用Stanley Team保安隊伍約50人嚴陣以待，并由老闆Stanley親自督師，據講當晚賓客亦僅50人左右，保安人數幾可一對一貼身保護。（圖片來源：東方新地）
李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 傍晚6時15分，公關公司發言人向傳媒宣布，新人於6時正正式註冊，場面是既開心又感動，雙方簽署及交換戒指過後，律師宣布禮成，着新郎親吻新娘一刻，一對新人均感動落淚。另外，發言人亦表示，當晚嘉欣共換上四套禮服，所穿婚紗價值200萬港元，但婚宴上賓客數字、新娘行頭、禮金等則不便透露，強調「講心唔講金」，但透露整個婚禮花費逾1億。
傍晚6時15分，公關公司發言人向傳媒宣布，新人於6時正正式註冊，場面是既開心又感動，雙方簽署及交換戒指過後，律師宣布禮成，着新郎親吻新娘一刻，一對新人均感動落淚。另外，發言人亦表示，當晚嘉欣共換上四套禮服，所穿婚紗價值200萬港元，但婚宴上賓客數字、新娘行頭、禮金等則不便透露，強調「講心唔講金」，但透露整個婚禮花費逾1億。（圖片來源：東方新地）
李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 傳媒除獲餐盒慰勞外，每人亦獲派利是， 價值千元，出手闊綽。
傳媒除獲餐盒慰勞外，每人亦獲派利是， 價值千元，出手闊綽。（圖片來源：東方新地）

侍奉老爺冷落老母

盛傳男女家因禮金問題鬧不快，婚禮當日，拍大合照時，許氏兩老與嘉欣母親明顯冇偈傾，而嘉欣又明顯落力地討好老爺許世勳，冷落阿媽，李母惟有一直緊靠大女李嘉明（下圖）。

李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 李嘉欣還有一位比她大8年的姐姐李嘉明，一向低調 。
李嘉欣還有一位比她大8年的姐姐李嘉明，一向低調 。（圖片來源：東方新地）
李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 拍大合照時，李嘉欣與老爺許世勳碰杯。
拍大合照時，李嘉欣與老爺許世勳碰杯。（圖片來源：東方新地 ）

石澳大宅婚禮

嘉亨婚禮在市值7億的石澳許家大宅舉行，現場有樂隊伴奏，在雙方家長見證下，二人正式結為夫婦。新人返抵石澳許家大宅後，即開始拍照，期間嘉欣換上鮮紅禮服，與亨亨情深款款擺甫士，拍拖兩年做盡恩愛騷的兩人，此刻情到濃時，深情一吻，繼續癡纏！

李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 新人返抵石澳許家大宅後，即開始拍照，期間嘉欣換上鮮紅禮服，與亨亨情深款款擺甫士，拍拖兩年做盡恩愛騷的兩人，此刻情到濃時，深情一吻，繼續癡纏！對嘉欣既寵愛又敬畏的亨亨，不停在老婆身旁細心相扶。
新人返抵石澳許家大宅後，即開始拍照，期間嘉欣換上鮮紅禮服，與亨亨情深款款擺甫士，拍拖兩年做盡恩愛騷的兩人，此刻情到濃時，深情一吻，繼續癡纏！對嘉欣既寵愛又敬畏的亨亨，不停在老婆身旁細心相扶。（圖片來源：東方新地）
李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 身驕肉貴的嘉欣，禮服又價值不菲，爲留住最美一刻，單是裙襬已須四大侍女協助整理。
身驕肉貴的嘉欣，禮服又價值不菲，爲留住最美一刻，單是裙襬已須四大侍女協助整理。（圖片來源：東方新地）
李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 嘉亨婚禮在市值7億的石澳許家大宅舉行，現場有樂隊伴奏，在雙方家長見證下，二人正式結為夫婦。
嘉亨婚禮在市值7億的石澳許家大宅舉行，現場有樂隊伴奏，在雙方家長見證下，二人正式結為夫婦。（圖片來源：東方新地）

豪門家規森嚴

一) 一億禮金一炮過，女家日後不獲許氏名義給予家用；
二) 如非必要，嚴禁返女家過夜；
三) 大時大節跪地叩頭斟茶；
四) 一周至少兩晚留家食飯；
五) 如非必要，不再幕前演出；
六) 行事低調，在外不多言；
七) 品行端正，減少暴露衣着；
八) 嚴禁再當街做出過分親熱之舉。

李嘉欣出嫁同年多喜事 甘比誔女、大劉拖呂麗君復合現身

嘉欣結婚了，前男友大劉則似乎冇嘉欣心情咁靚！大婚前，大劉東西宮分別現身搶風頭，先有「有錢身痕」的呂麗君出巡，後未坐足月的甘比兩度腳震震現身。及至嘉亨大婚當日，大劉更戲劇性地與呂麗君和好如初，齊到福臨門溫馨午膳。當日1時，大劉母親、妹妹及細劉劉鑾鴻先後抵達福臨門，劉母被問到是晚是否為孫女擺滿月時，即回頭一笑但未予答理。1時半，大劉、呂麗君及愛女盈盈乘七人車抵達，三口樂聚福臨門的場面終戲劇性再次得見。吃至2時半，呂麗君母女及大劉分乘兩車前後腳返回白建時道寓所。

李嘉欣 許晉亨 大劉 plt ▲「有錢身痕」事件後一度貌合神離的大劉、呂麗君，在08年李嘉欣出閣的同時，竟大演「復合」騷，拖着女兒盈盈，三口現身福臨門，令人意外。習慣面對記者的盈盈，醒目地以熊仔遮面。
▲「有錢身痕」事件後一度貌合神離的大劉、呂麗君，在08年李嘉欣出閣的同時，竟大演「復合」騷，拖着女兒盈盈，三口現身福臨門，令人意外。習慣面對記者的盈盈，醒目地以熊仔遮面。（圖片來源：東方新地）
李嘉欣 許晉亨 大劉 plt ▲吃至2時半，呂麗君拖盈盈上回原先七人車返白建時道寓所。
▲吃至2時半，呂麗君拖盈盈上回原先七人車返白建時道寓所。（圖片來源：東方新地）
李嘉欣 許晉亨 大劉 plt ▲11月21日「公開信」風波後一直未露面的甘比，12月19日和21日未坐足月的她兩度現身福臨門。
▲11月21日「公開信」風波後一直未露面的甘比，12月19日和21日未坐足月的她兩度現身福臨門。（圖片來源：東方新地）

呂麗君接力Shopping

2008年陳凱韻（甘比）為劉鑾雄低調誕下女兒劉秀樺，當時大劉女友呂麗君以「劉太」身份表示：「我同劉生好恭喜甘比」，2008年11月1日下午，傳媒收到以「劉太」身份署名的聲明，共3頁紙的傳真文件分別是2頁英文與1頁中譯本的內容，以「老公」及「Husband」稱呼劉鑾雄，提及「不知道誰是女嬰的父親」質疑甘比女兒身份。未幾劉鑾雄接受傳媒訪問，聲稱以上聲明他全不知情，更以「有錢就身痕」等來形容呂麗君，力斥對方「即使鞠躬一百次」也不能原諒！

李嘉欣 許晉亨 大劉 plt ▲這日呂小姐乘坐67號車牌Benz外出，先到中環四季酒店午膳，身穿西裝褸、短裙加長boots，手挽30萬Hermēs Birkin袋，問到與大劉是否已和好如初時，她笑而不答，其後直接返回大宅。
▲這日呂小姐乘坐67號車牌Benz外出，先到中環四季酒店午膳，身穿西裝褸、短裙加長boots，手挽30萬Hermēs Birkin袋，問到與大劉是否已和好如初時，她笑而不答，其後直接返回大宅。（圖片來源：東方新地）

大劉兩度扯火贈興

晚上大劉乘車前往Mayfair探甘比，抵閘口時座駕車窗被其中一名守候記者的攝影機撞及，但大劉未有停下，直駛上Mayfair後，隨後折返閘口，大劉憤然下車，表示「我搵人嘅」，並指着撞及其車窗的記者大罵︰「你咩名？你老細教你咁做嘢咩？」隨即着人報警，繼續喝道︰「你好講咩名喇，叫你老細炒你㗎！」該記者報上姓名後，大劉怒氣頓消，吩咐人無須報警。可是返回座駕時又被另一記者撞及，大劉再度發火︰「叫你唔好掂到我啦！乜你哋咁賤，男人做嘢咁X賤！」語畢即悻然登車。

李嘉欣 許晉亨 大劉 plt 座駕車窗被守候記者的攝影機撞及，大劉大劉憤然下車，並指着撞及其車窗的記者大罵。
座駕車窗被守候記者的攝影機撞及，大劉大劉憤然下車，並指着撞及其車窗的記者大罵。（圖片來源：東方新地）

圖片來源：東方新地

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