東涌羅浩楷利愛安孖姜麗文齊扮外傭！盤點那些年被指似足外傭姐姐的女星們

「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）近日獲無綫安排加入處境劇《愛·回家之開心速遞》劇組，孖住姜麗文一齊扮演外傭姐姐，獲網民大讚扮得勁神似！其實圈中有不少女星，包括吳嘉熙（Cheronna）、何雁詩、蔡思貝等，都曾被指個樣似足外傭！

文：東方新地｜圖：利愛安IG、姜麗文IG、甄詠珊IG、吳嘉熙IG、無綫娛樂新聞截圖、新傳媒圖片庫