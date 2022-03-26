TVB又重播《賭俠大戰拉斯維加斯》 盤點7個張家輝(化骨龍)戲中索爆女朋友
盤點7個張家輝（化骨龍）戲中索爆女朋友
張家輝如今貴為金像影帝，不過其實他主演的喜劇系列更為深入民心，絕對是九十年代的必睇電影，不論對白、情節以及選角，全都都是經典！
1｜林熙蕾 (初戀@千王之王2000、啊扁@賭俠大戰拉斯維加斯)
性感女神林熙蕾24歲時接拍先在《千王之王2000》中扮演女特務，只穿內衣並用言語挑逗梁寬，及後同年上映的《賭俠大戰拉斯維加斯》亦有白恤衫透內衣色誘劉德華的片段。林熙蕾上圍岀眾、身材均稱，而且極具誘人的女人味，令她屢獲導演邀請擔任性感女配角。
2011年3月28日，林熙蕾在馬爾代夫與相戀不足半年的成衣商人楊晨（Chris Young）舉行了婚禮，林熙蕾毅然放棄事業，當時兩人拍拖不夠半年，就搬到上海與丈夫居住。二人結婚後育有兩名女兒，林熙蕾淡出演藝圈，只出席代言或名媛活動。
2｜關秀媚 ([email protected]千王之王2000、沙律@黑馬王子)
「鑽石與黃金 唔及我一片真誠與真心」沙律又好，Pizza又好，關秀媚總是扮演著化骨龍或梁寬身後的小女人，不論男友的任務、擔子多大都陪伴身邊不會離去。能夠得到化骨龍的歡心，身材少不免有點睇頭，加上劇中性格隨和，單看劇中張家輝如何大男人式對Pizza呼呼喝喝都經已夠晒盞鬼！只可惜關秀媚自2005年後便淡岀幕前，現時只可重溫她過去的電影片段。
3｜鍾麗緹 ([email protected]中華賭俠)
睇開周星馳或張家輝等電影的戲迷對她一定不陌生。除了在周星馳《破壞之王》的阿麗，在《中華賭俠》中的Banana同樣叫觀眾印象深刻。鍾麗緹帶點口音的廣東話，加上魔鬼S形身材，絕對是經典性感女神，也難怪在《中華賭俠》中，澤西哥指住她説：「行路彈吓彈吓咁，跳燈咪就係呢隻！」
4｜小雪 ([email protected]娛樂之王)
《娛樂之王》雖然比不上賭博喜劇系列的電影，不過作為一個張家輝的喜劇迷，當然連汁都要撈埋。故事中，張家輝扮演一名男侍應，因搭上了老闆女小雪而開始擔起管理夜總會的工作。一朝得志的他卻不知道自己將被陷害。結果輸掉了整間夜總會，但小雪依然不離不棄，最終陪伴他贏得「娛樂之王」的名譽。小雪雖然並不是性感系的女神，但作為初拍戲的演員，演技成熟不浮誇！
5｜孟瑤(娜娜@我老婆係賭聖)
艷星孟瑤，真係人未到波先到。在眾多張家輝喜劇系列中，孟瑤有機會冠絕所有女星，登上最大波女配角之位。在《我老婆係賭聖》中孟瑤更一度濕身，疑似露岀乳暈！不過事後才澄清只是乳貼而已。
6｜舒淇(苦兒@賭聖3之無名小子)
早已榮登天后的舒淇同樣有跟張家輝合作過，在《賭聖3之無名小子》中扮演眼疾女苦兒。雖然並沒任何性感的情節或鏡頭，但單看舒淇的演技大爆發都足以值回票價。
7｜蒙嘉慧(盧媚@流氓師表)
除了化骨龍、梁寬、澤西哥等角色，《流氓師表》中的張英一樣受歡迎。看著張英一步一步受盧媚的誠意打動，決心教好一群邊緣學生。過程中互生情愫，真的非常熱血，最爆笑當然是安全套當象拔蚌那一幕！