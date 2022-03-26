TVB又重播《賭俠大戰拉斯維加斯》 盤點7個張家輝(化骨龍)戲中索爆女朋友

張家輝如今貴為金像影帝，但不少人記得他作為喜感古惑仔的佼佼者，套套岀品都足以令港産片迷津津樂道。各位戲迷又有沒有留意過，在2000年初岀品的喜劇，不論情節、對白甚至女星選角都值得各位一再細味。3月26日，TVB又重播《賭俠大戰拉斯維加斯》！以下就跟大家盤點一下，張家輝喜劇系列中的女朋友，真係大部分都廟細燈籠大。