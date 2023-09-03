《森之愛情》周末深夜重播｜森美聯同10大女星「自肥」曾涉抄襲指控

TVB繼《老馮日記》之後於周六日晚深夜重播眾星雲集的短劇《森之愛情》，這齣2007年劇集《森之愛情》由9月2日至16日逢周六日晚深夜重播，每晚兩固單元故事的《森之愛情》，係商台DJ森美原創都市戀愛故事集，繼廣播劇、小說和舞台劇之後，全輯10集的TVB電視版，在2007年8至10月之間逢周日22：00於翡翠台播出，森美「自肥」演繹10個愛情單元劇中的男主角，與十個當紅女明星談戀愛，首周播出曾錄得19點收視。