《森之愛情》周末深夜重播｜森美聯同10大女星「自肥」曾涉抄襲指控
《森之愛情》線上看10集單元故事｜深夜重播女角陣容有今生無來世
森之愛情｜劇情簡介
十個愛情故事，十種不同的戀愛態度
當年34歲嘅森美，在《森之愛情》十個單元劇中，演出不同的角色，夥拍多位圈中好友演出，通過當愛戀成習慣、暗戀、忘年戀、偷情、第三者等故事，帶出都市人不同的戀愛態度。
十個森美，哪一個會是他的真身？他會如何對待愛情？原來他骨子裡對愛情是如此認真，不苟言笑：「當愛情感覺美好，覺得發展下去是甜蜜的時候，就很想結婚。正如當你知道餐後有美味的甜品時，你會很想快點吃完，去吃那道甜品。我相信愛情去到最後一步是甜蜜的。」又一次估他不到。
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森之愛情劇情｜3大重點介紹
《森之愛情》重點1. 森美回應首抄襲自辯：「愛情故事都有雷同的情節」
當年首播時個別單元劇集陷入「抄襲」疑暈，森美曾於受訪中表示：
「其實無所謂，愛情故事都有雷同的情節，只是碰巧。我沒看過劇出來的樣子，我只想講一個兩代人的愛情故事，上一代有一些線索給下一代追，至於拍攝手法像MV，那是導演決定的。」
《森之愛情》播出時曾被網友批評「劇情悶爆」外，又有指蔡卓妍有份主演的首集單元故事《隔世．緣》，涉嫌將台灣歌曲MV及韓片《假如愛有天意》炒雜錦搬上螢幕。同樣是由一封舊信開始，主人翁慢慢追溯到上兩代的愛情故事；而劇中多個場面與台灣樂隊五月天年初拍的MV《最重要的小事》相似，如劇中加插一段粵劇情節，五月天的MV中則有京劇《霸王別姬》的橋段，《隔》其中一幕穿校服的小女孩送公仔給男孩，五月天的MV中也有類似場景；甚至連對白，網友也指有抄S.H.E的MV《我愛你》之嫌。
《森之愛情》重點2. 森美輪流夥拍10大女主角
《森之愛情》和此前馮德倫的《老馮日記》相似，森美也伙拍圈中多位好友阿SA、薛凱琪、鄧麗欣、楊千嬅等演繹《森之愛情》，主題包括當愛變成習慣、暗戀、忘年戀、偷情、第三者……如今重溫這個陣容真係「有今生無來世」！
《森之愛情》重點3. 前身原是廣播劇
《森之愛情》最初是由香港電台“叱咤903”2006年12月18日在《架勢堂》節目時段內，於23：30播放的一套廣播劇。由於在聖誕期間播出，因此也叫《森之聖誕》，第一輯的女聲是王菀之，講述了十個獨立的愛情故事，電視版《森之愛情》主要根據這十個故事改編而成。
森之愛情劇情｜1-10集全劇透
森之愛情劇情｜第1集〈隔世．緣〉女主角：蔡卓妍
菁藍與正恆素未謀面。正恆在移民前夕發現家中有一封未寄出的信，依所寫的地址前往查看，遇上剛在外地返港的菁藍，亦不約而同拿著一封未寄出的信件到上址，二人閒談時發現雙方的祖父；其祖母亦曾發生過無疾而終的戀情，他們尋覓上一代的愛情故事時，在微妙間擦出了愛火花。
森之愛情劇情｜第2集〈滿天星〉女主角：薛凱琪 楊㛢僡
每個月的第一日是阿星跟阿琳的約會，還是兩人偷情的日子？原來阿琳好友在街上碰到阿星拖著另一個女孩的手逛街，令阿琳心中存疑。阿星魔術的小玩意變來兩人片刻的快樂，但阿星的心中，欲存在著另一個她，究竟阿星最愛是誰？
森之愛情劇情｜第3集〈追蹤愛〉女主角：鄧麗欣方力申
阿恆是一名私家偵探，在阿欣的委派下調查飾演其男友的阿力是否有第三者，阿恆初步調查後發現阿力對阿欣是一往情深，但阿欣堅持阿力有第三者，逼阿恆再度跟蹤阿力，要求他拍得第三者的樣貌。另邊廂，阿恆在不知不覺問與阿欣互生情愫。
森之愛情劇情｜第4集 〈不如重新開始〉女主角：吳日言
程朗與宣芷是一對青梅竹馬的好朋友，其後二人順理成章結婚及產子，不過在他們人生的樂章中，仍循環不息向對方提出分手復合、復合再分手的要求，因為宣芷發現程朗對朋友的態度，相對於自己更加好，再一次忍無可忍之下向程朗提出離婚，兩口子最後點收科？
森美和吳日言扮演一對情侶
森美和吳日言扮演一對情侶，劇情講述他們會結婚生仔，他們其中一場戲在泳池邊談情，森美潛入池底取出戒指向阿Yan求婚，場面浪漫。首次扮大肚婆的阿Yan，裝着假肚時更充份體驗到孕婦的不便。
森之愛情劇情｜第5集〈我的病人〉女主角：王菀之
梁醫生一名古板醫生，阿之是他其中一名病人。由於阿之患了重病，終日被困在醫院內，性格開朗的她便想盡辦法偷走，無意中結識了患病的病友，用行動感染他積極面對病情。同時間，梁醫生與阿之因為朝夕相對產生了微妙的感覺，阿之更時常幻想自己與梁醫生一起飛到世界各地觀光，究竟這段微妙的愛情，最後是無疾而終，抑或可以開花結果？
森之愛情劇情｜第6集〈積分男友〉女主角：何韻詩
男性化打扮的阿敏時常出席好友阿森所搞的單身派對，希望從中找到意中人。某日，阿敏發現利用信用卡的積分能夠換取男朋友，果然獲得了一位體貼入微的男朋友，不過經過一輪相處後，阿敏發現孫耀威對她千依百順，可惜二人卻無法溝通。阿敏傷心地找阿森訴苦，更指男女朋友有吵鬧才是情趣，此刻阿敏感覺到一直想找的意中人原是阿森。
森之愛情劇情｜第7集〈45度的Bunny〉女主角：楊思琦
Sammy與楊Bunny是雜誌社的同事。Bunny一直暗戀畫家的Terrence，Terrence連續兩年以45度為題參加畫展比賽，都順利獲獎，於是第三年畫展比賽公布的前夕，Bunny相約Terrence做訪問，Terrence向她說了一個大學時期暗戀的故事，並希望獲獎時，親自說出畫的題目及透露暗戀者的姓名。Terrence最終落敗，Bunny無意中發現他畫上的題目是「45度的Bunny」，心水清的Sammy便指Terrence暗戀的人是Bunny。
森之愛情劇情｜第8集〈整容藥丸〉女主角：周勵淇、裕美、賈曉晨
阿儀一直暗戀阿峰，但因為外型關係不敢向阿峰表白。阿儀在一次偶然的機會得到一粒整容藥丸，吃後可以即時變靚，但有效期只得十個鐘。阿儀不經考慮將整容藥丸吞下，變成了美女周麗淇，並且加添自信。她鼓起勇氣結識了阿峰，還與阿峰出席飯局。在飯局中藥力快要消失，阿儀知道快要打回原形之際，只好拔足逃跑。
劇情再現抄襲疑雲 疑照抄日劇《想變成灰姑娘》
香港討論區發現有網友投訴《整容藥丸》的劇情，照抄日本尊尼組合關Johnny 8成員大倉忠義主演、去年播出的單元劇《想變成灰姑娘》。《整容藥丸》故事講述樣貌平庸的小儀暗戀森美，但因缺乏自信而不敢表白，某天遇上一神奇博士，該博士開了一個月的「整容藥丸」給小儀，聲稱只要她吃了便可擁有周麗淇的外表。小儀後來跟森美交往，到最後才發現自己的樣貌根本沒有改變，從而明白外表不是最重要，最重要是要做回自己。
森之愛情劇情｜第9集〈15年的約定〉女主角：陳嘉容
15歲時的梁家樂（森美飾）對代課老師Eunis（陳嘉容飾）一見鍾情，並向老師表白，可惜Eunis因為家樂年紀太細，所以婉拒他的示愛。為了不讓家樂傷心，Eunis戲言說給家樂十五時間，等家樂長大成人時，再讓他追求。十五年後，Eunis成為一個咖啡店的老闆娘，有次到酒吧時遇到一個心儀男士，Eunis卻不知道，這名男士原來正是十五年前的家樂。
森之愛情劇情｜第10集〈天使夢〉女主角：楊千嬅
一天，酒吧老闆阿傑遇到來光顧的Nicole，之後的兩三晚，Nicole都會在晚上十一時出現，阿傑與她十分投契，兩人很快相戀起來。阿傑相約Nicole吃飯，但當Nicole在約會地點遇見阿傑時，卻稱與他不認識，而她身邊還有一位男朋友，令阿傑摸不著頭腦，究竟他每一晚與誰談戀愛！
楊千嬅話自己距離《多功能老婆》對上一次拍無綫劇已經係01年同林峯拍嘅《美味情緣》，但其實之後楊千嬅都有拍過TVB劇㗎！不過就係單元劇同客串演出。好似在《森之愛情》曾經同森美、小儀合作，喺第10集「天使夢」中千嬅飾演Nicole，套劇係改編自商台同名廣播劇的青春偶像單元劇，逢星期日晚出街。
森之愛情線上看+預告片段
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