楊明刑事罪行感情生活懶人包！ 醉駕、襲擊、刑毀樣樣齊

今年40歲的楊明1999年完成無綫訓練班入行，22年來在無綫拍攝過不少作品為人熟悉，但其實楊明違例事件及感情生活同樣多姿多彩。今早9時許，穿著黑色西裝白恤衫的楊明，在女友莊思明陪同下乘坐白色7人車抵達法庭，楊明神情輕鬆，上庭前又向傳媒講早晨，而楊明代表律師以「沒證據證明楊明當時精神狀態為由」申請押後再審；；其曾有多次違例紀錄的他，包括醉駕、襲擊、刑事毀壞、無牌經營食肆及疑似侵權等樣樣齊，以下為大家整合楊明違例及感情生活事件簿：

文：東方新地 ｜圖：楊明IG、陳敏之IG、TVB截圖、新傳媒圖庫