盤點欣宜男友 情史豐厚包羅多國籍男友18歲開始戀情已受關注

鄭欣宜（Joyce）近日瘦身成功，上載一張小鳥依人挨住男性膊頭相，疑似放閃，引起全城關注，但其後又指真命天子原來另有其人，證明網民對欣宜的感情生活高度關注﹗其實欣宜過往經歷過多次戀情，當中有不同國籍，更試過為愛放棄尊嚴，跪地求男友復合。