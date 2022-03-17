盤點欣宜男友 情史豐厚包羅多國籍男友18歲開始戀情已受關注
盤點欣宜男友 情史豐富有過多國籍男友
欣宜曾透露高中時有過兩段Puppy Love，入行後，她至少有過3段戀情，前年她上陳志雲的節目《Stephen．傾》做嘉賓，曾透露在2015年宣傳新歌《你瘦夠了嗎?》時，男友一度計劃向她求婚，卻因為一個誤會，令對方以為出現了第三者，導致兩人最後分手收場，欣宜亦因此大受打擊。而早在2016年演唱會時，欣宜更自爆曾為前男友放下尊嚴，跪求對方不要離開，但最後仍箍煲失敗，令她性緒幾近崩潰，當時網民都議論紛紛，猜測欣宜跪求的前度身份，而跟據拍拖時間線，2015年與欣宜分手的紋身攝影師Silas Lee最大嫌疑。
欣宜男友童星林寶麟 @18歲被棒打鴛鴦
18歲仍讀高中的欣宜與童星林寶麟拍拖，可惜初戀被肥姐棒打鴛鴦而告吹。
欣宜男友Mark Ryan @2007陪走喪母之痛
2007年與加拿大籍的Mark Ryan相戀，Mark當時陪欣宜度過喪母之痛，曝光率最高，但五年情最後未能開花結果。
欣宜男友Jin @2012大隻男模
與Mark分手後，有傳欣宜搭上大隻韓籍男模Jin（崔豪晉），戀情只維持了三個月。
欣宜@2014年尾對 攝影師男友Silas扮萌撒嬌
2014年6月時鄭欣宜在facebook撰寫「肥人宣言」，表示不會再理別人眼光做番自己，攝影師男友Silas亦沒有介意女友翻脹。二人拍拖年半愛得癡纏，經常在instagram上載甜蜜合照。當年欣宜與男友在上環街頭嗌交，嘈了幾句欣宜無啦啦喊起上嚟，Silas見狀立即將女友一擁入懷再送上情深一吻，懶理途人眼光。Silas呢招肉嘴止喊果然work，扁晒嘴的欣宜即刻收聲，之後乖乖上車等男友買外賣齊齊返屋企醫肚。
拍拖年半 提過「隨時閃婚」
肥得可愛的欣宜年中在網上宣布以開心及健康為大前提，不再強迫自己減肥，翻脹到200磅亦懶理。雖然身形肥胖，欣宜力證肥妹都有market，與拍拖五年Mark Ryan分手後，火速戀上韓籍男模Jin，拍拖三個月戀情告吹。不過欣宜不愁寂寞，跟潮牌御用攝影師Silas Lee撻著，Silas從來沒有嫌女友身形一日肥過一日，反而對她錫到燶。二人拍拖年半已發展到半同居關係，當時27歲的欣宜接受訪問都流露出恨嫁之情，更開到口隨時閃婚。
當街爆喊男友咀嘴
欣宜頭紮大蝴蝶結扮萌，孖住男友與朋友於上環樂古道酒吧飲嘢，與朋友們道別後Silas車住欣宜到水坑口街。欣宜到銀行提款，Silas到附近的越南餐廳買外賣。過了十分鐘Silas望到女友行到街口，即揮手示意。此時欣宜發脾氣指摘男友，Silas一面無奈未有理會，欣宜見男友冇反應，於是一哭二鬧。Silas見女友爆喊火速施展一招熊抱，繼而送上溫暖的肉嘴，二人在街頭激情擁吻，欣宜乖乖立即收聲，抹乾眼淚，由男友拖實上車，之後Silas取完外賣後即揸車返回欣宜西半山寓所。
2013年愛上紋身教友Silas Lee欣宜破戒預支蜜月
鄭欣宜同加拿大籍跑手男友Mark Ryan甩拖後，速食韓籍大隻男Jin，之後有傳再散食英籍男模，口味國際化，更被發現暗嗒潮人教友Silas Lee，新歡自小在英國讀書，同欣宜背景相似同屬半唐番，二人在教會聚會經衛詩（Jill）介紹認識，暗交四個便結伴到泰國旅行預支蜜月。
鄭欣宜一度係減肥界神話，由高峰230磅激減100磅，其後曾翻脹達180磅，連「修身堂」老闆張玉珊都話唔打算逼佢瘦身，欣宜肥得自在又開心，原來再墮愛河令她心廣體胖，當時鄭少秋被問欣宜身形暴脹一事，秋官爆響口話欣宜有拖拍：「約佢食飯佢話唔得閒，可能掛住拍拖啩﹗上次有帶男朋友見我，今次無帶畀我睇呀﹗」秋官意識錯爆女兒戀事，突然騰雞追問記者係咪未公開，轉口風話咩都唔知，叫大家問番欣宜，事後欣宜否認拍拖，只稱有好多異性朋友，仲怪責老竇搞到佢成為狗仔隊目標，又話：「係咪講我新歌MV男主角咋？我知做父母係緊張仔女感情事，但我未有男朋友﹗」
據知，欣宜當時男友Silas Lee拍拖四個月，男友係潮物雜誌攝影師，打扮新潮，雙手紋滿卡通紋身圖案，欣宜受男友影響，雙雙在左手無名指紋上十字架，好友爆料：「Silas同Jill等一班教友夾band，不時有表演同聚會，喺一次教會活動，Jill介紹欣宜畀Silas識，大家都係講英文，同聲同氣好啱傾，傾傾嚇就行埋咗，欣宜知自己係公眾人物，上次阿Mark被記者起曬底，欣宜唔想日日被記者跟，呢次想低調啲﹗」香港多狗仔隊，欣宜惟有轉到外地拍拖，其後同男友以及兩對情侶一起到泰國布吉旅行，去到外地大解放，面對陽光與美食，欣宜難抵誘惑狂食，對於要禁慾教條亦拋諸腦後，男友在私人facebook同instagram放了和欣宜的頭貼頭合照曬戀情，又上載一張雙人床，不慎自爆跟欣宜在泰國期間同床，破戒預支蜜月。