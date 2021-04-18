伙記辦大事｜歐陽震華「髮」奮史 鹹片爛星變收視福將

「收視福將」歐陽震華擔正熱播無綫劇《伙記辦大事》谷收視，入行近40年的歐陽震華依家事業愛情兩得意，其實佢捱足廿年先有出頭天，除了為生計曾拍鹹片做爛星，仲經歷過男人最痛─甩頭髮，險變地中海！雖然如此，但歐陽震華仍不放棄，唔靠外形以實力取勝，而依家「成熟」skinhead中佬形象，反而更入屋更得大家歡心，絕對係圈中「髮」奮小生代表！

圖文： 東方新地