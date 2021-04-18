伙記辦大事｜歐陽震華「髮」奮史 鹹片爛星變收視福將
圖文： 東方新地
月花八萬蚊頭髮逆生長
不過，有頭髮邊個想做光頭！據知歐陽震華為保髮，近年生活規律咗好多，拍劇又冇咁密，所以多咗時間休息；另外，佢又話盡量keep住自己心情好，情緒唔好大起大落都有幫助，更有報道指佢每月花八萬蚊買補品，如三萬蚊買冬蟲夏草補身，每日食二十條，唔怪得頭髮逆生長啦！
為生計做鹹片爛星
當年歐陽震華於電視台工作約十年，眼見事業仍未有起色，嘗試進軍大銀幕，不過，礙於當時佢並非一線演員，因此開始時亦只當大咖，曾跟發哥合作電影《辣手神探》！
而90年代本地三級片大行其道，歐陽震華亦曾擔正幾套鹹片主角，當中不乏大膽露點性愛鏡頭，佢亦於訪問中承認：「電影我都有拍過，但唔係咁大製作，有一、兩年我都拍好多電影，不過係搵食嘢，要開飯嘛！」
同徐錦江玩3P《南洋十大邪術》
於三級片《南洋十大邪術》中，歐陽震華、陳國邦、徐錦江等主演，該片描述幾兄弟去泰國玩，期間結識降頭師及其妹，點知歐陽震華及徐錦江等三人誤中降頭，姦了降頭師妹妹，仲錯手殺埋對方！後來降頭師為妹報仇，歐陽震華遇害慘變光管鬼，造型超騎呢！
包二奶慘死 《二奶村之殺夫》
90年代好多港人北上工作，而片中演好老公阿生嘅歐陽震華，跟太太阿文(鍾淑慧)短暫離別，北上工作時遇到人品好兼身材勁嘅失婚婦人阿玉(鄭艷麗)，最終把持不住咁就包二奶！最初阿生說服太太接受阿玉，以為可以享齊人福，結果阿玉大肚，阿生指為方便照顧對方，建議阿文一齊返內地定居，阿文覺得阿生事事以阿玉行先，醋意大發起殺阿生念頭！
爛賭差佬《迷姦犯》
歐陽震華同張睿玲主演，講述一變態男在便利店的飲料中下迷藥，然後對喝過飲料的年輕女子進行綁架、蹂躪、殺害的故事。而歐陽震華今次演差佬，專門捉疑犯，不過佢片中唔止爛賭，更跟張睿玲有肉搏場面！
《陀槍師姐》奠師奶殺手地位
之後，歐陽震華於多套劑集《醉打金枝》、《皇家反千組》、《掃黃先鋒》中，均有出色的演出，並與陶大宇、吳啟華、林文龍、羅嘉良、林保怡成為九十年代的師奶殺手。而佢演出嘅劇集中，收視率往往錄得佳績，因此有「收視福將」之稱！
其中於劇集《陀槍師姐》演陳小生一角大受歡迎，與關詠荷「情侶檔」成為劇迷經典，深入民心！
用情專一
雖然歐陽震華絕少提感情世界，但佢絕對係一個感情專一嘅人！跟太太傅潔嫻結婚十八年，笑言跟太太依然恩愛：「嗰個膠着程度，由結婚到依家冇乜點變，都係咁黐身。」而他亦承認人紅自然多女埋身，不過：「埋嚟又點？講真做我哋呢行，見靚仔、靚女實在太多，如果靚就得，得唔到幾多次啫！不如唔好諗啦，老婆都咁好咯，唔好搞咁多嘢啦，係嘛？」
續約風波屬誤會
雖然歐陽震華近年更加注重健康，一年只拍一套劇，但2013年2月時，因急性肺炎被送入律敦治醫院深切治療部，昏迷情況一度嚴重，情況令人擔心，幸好經過搶救過後康復出院！
2015年6月，歐陽震華跟無綫就合約問題產生嚴重分歧，更被指霸道，後來佢表示係一場誤會：「某方面唔了解我哋嘅運作，斷章取義先至有呢啲嘅問題，話我揀劇本，我簽部頭約嘅意義就係有權利選擇劇本，保障咗自己喺個劇嘅戲份、重要性，我先至簽部頭，如果唔係，我可以簽散騷，所以揀劇本唔係霸道行為，全世界嘅男主角都係揀劇本，請問有邊個唔揀劇本？我都要睇我啱唔啱做，做咗出嚟唔合你要求，咁就大家都唔好意思啦！呢個唔係一個霸道行為，係商業行為。」