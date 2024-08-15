歷屆港男冠軍做緊乜？盤點 TVB 香港先生近況
07年港男冠軍袁偉豪 ｜近況：成「億萬駙馬」再升呢做人父
07年港男冠軍袁偉豪，其實早在97年當選《Yes！》校草，做過model亦拍過唔少電影，最有印象係同謝霆鋒、吳鎮宇拍嘅《新古惑仔之少年激鬥篇》。相隔10年他更成為港男冠軍，但袁偉豪加入TVB後都唔係一帆風順，做咗N咁多套劇嘅大茄，慢慢開始升做配角，到近年《飛虎》、《鐵馬戰車》開始上位，《三個女人一個因》更擔正第一男主角。2020年，他迎娶前港姐兼「內衣大王」千金張寶兒，成為「億萬駙馬」，並於去年11月誕下囝囝「袁咕碌」袁晞祐，升呢做人父。
05年港男冠軍高鈞賢｜近況：失「億萬千金」後再有新戀情
而第一屆 (05年) 港男冠軍高鈞賢由加拿大回流香港參選，但加入TVB多年來都撈唔起，雖然曾經做過兩套劇集《幕後大老爺》及《女警愛作戰》第二男主角，但始終徘徊二、三線，反而14年約滿TVB後北上發展，即狂搵人仔，現時微博已有超過280萬粉絲！到近年高鈞賢回巢TVB，演技開始受賞識，先後在《法證先鋒5》、《新聞女王》和《逆天奇案2》等劇中也有不少戲份演出。 2021年，他被爆與「億萬千金」吳玥彤約會，更傳為對方回流香港，但最後兩人僅拍拖1個多月就分手收場。今年5月，他自爆已有個拍拖1年的圈外女友，感情穩定，隨時閃婚。
06年港男冠軍黃長發｜近況：曾戀「鞋王三奶」現成暖男爸爸
06年第二屆港男冠軍黃長發，發展就認真麻麻。雖然生得鬼鬼哋識法文，又有個同係港男嘅大佬黃祥興照顧，但黃長發將大部分時間拎去拍拖，負面新聞多到嚇親人，尤其被「鞋王三奶」譜出姊弟戀最經典！負皮形象搣唔甩，連TVB都唔敢重用，最後在09年離巢轉行，曾經做過會計師，近年則去Elite模特兒公司做經理，之後又成立了模特兒公司，15年在布拉格同捷克籍模特兒女友Zuzana結婚，2022年誕下囝囝黃恩（Kimi），一家三口不時放閃，更有指他一個人打三份工養家，令家人可以住上海景豪宅，修身養性成為好爸爸兼好老公。
08年港男冠軍朱允崇 、羅天宇｜近況：一失蹤、一上位
07年港男冠軍係袁偉豪，至於08年冠軍朱允崇，贏咗港男後竟然冇簽TVB，返美國完成埋大學學位課程。反而同屆少年組冠軍羅天宇發展唔錯，《愛回家》戲份甚重，「馬子仁」一角入晒屋，近年愈來愈多劇拍，備受TVB重用！
09年港男冠軍許家傑｜近況：做「送水輝」攞獎
09年冠軍許家傑，當選後拍過大量TVB劇，但全部係大茄，直到近年飾演《愛回家》「送水輝」一角，才成功入屋，2021年，他和「大小姐」林淑敏更獲得TVB《萬千星輝頒獎典禮》的「最受歡迎電視拍檔」獎。
2010年港男冠軍翟威廉｜近況：離巢搞清酒生意
10年冠軍翟威廉應該係繼袁偉豪後撈得比較掂嘅一個，但其實都唔算好紅咋！選港男前，翟威廉05年選過亞洲先生，獲得亞軍，後來去過日本韓國留學，再於10年回港選港男。有份拍《飛虎》系列，但唔夠袁偉豪、羅仲謙搶鏡，最為人熟悉是曾與陳庭欣拍拖5年，以及自爆性史等，近年代表作可能係拍住張秀文等去日本拍旅遊特輯，今年他更宣布離巢TVB，專心做KOL及經營其日本清酒生意。
2011年港男冠軍李晉強｜近況：完約回流加拿大
2011年後TVB一度停辦港男選舉，因此當屆冠軍李晉強曾被稱為末代港男，他亦是歷屆最不知名嘅冠軍。李晉強在11年連奪冠軍及「最佳台型獎」，之後參加25期藝員訓練班，拍劇做演員，可惜角色真係非常唔起眼，晌《EU超時任務》入面做朱千雪個宅男細佬，已經算比較突出，到2018年李晉強選擇完約離巢，回流加拿大。
2016年港男冠軍黎振燁｜近況：停工4年約滿離巢
2016年TVB復辦了一屆港男選舉，冠軍是黎振燁，他早在09年便透入讀TVB藝員訓練班，在TVB當了3年茄喱啡後，離巢轉投香港電視，及後又轉型做model，直到2016年打敗人氣王丁子朗奪得港男冠軍後，才回巢TVB，但一直未受重用。2020年，他被爆背著大肚妻偷食朱智賢，因此形象插水，更被TVB勒令停工休息，原定參演的電視劇《拳王》及《七公主》亦被易角，之後他一直「潛水」，到今年4月首度受訪，透露這4年間一直有監製搵他開工，甚至連高層曾勵珍都肯見他，但他自覺未準備好，到近期他才約滿離巢TVB，計劃重新出發。