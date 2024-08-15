歷屆港男冠軍做緊乜？盤點 TVB 香港先生近況

自從2011年選完香港先生，5年來冇再舉辦過，直至2016年曾經翻生，王浩信細佬、程可為姪仔等星二代強勢參戰，又有大隻消防Flow同紋身法國有錢仔Alex，未開波戰情已經好激烈！贏到冠軍固然威水，之但係翻查記錄，歷屆港男冠軍唔係個個可以飛黃騰達大紅大紫！除咗袁偉豪終於捱出頭，其餘幾個仲係浮浮沉沉，半紅不黑都幾陰功㗎！

