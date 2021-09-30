消失的鰲拜 徐錦江 TVB 訓練班年代件品出土 同屆竟然有佢哋！
文：東方新地 圖：東方新地
徐錦江的TVB訓練班年代
徐錦江在1981年來到香港發展，初期曾開個人畫展，但其作品不獲香港人注意。他也曾於入行前當過模特兒和夜總會歌手。1981年考入第10期無綫電視藝員訓練班，著名的同期同學有劉德華、黃耀明、吳家麗、梁家輝、戚美珍、張之亮等，1983年正式踏入電影圈。由於外型較剛強且兇悍，徐多數飾演反派，如《省港旗兵2》中之李向東、《省港旗兵3》中之毛向陽。
出道劇演惡霸 孖劉德華欺凌黃耀明
在訓練班的年代的徐錦江，高大身型與同學格格不入，在一段網絡流傳的影片中，原來他的「畢業演出」是一段名為「第八度空間」的短劇，入面飾演惡霸同學，入訓練營與營長劉德華一齊欺凌文弱的黃耀明：
拍戲拍到抑鬱
一講起徐錦江，腦海中自然浮現出他金啫神的形象，還有《鹿鼎記》中的鰲拜，實屬經典！現實中的徐錦江說話陰聲細氣、笑容滿面，與電影中十惡不赦、鹹濕猥瑣的大奸角是兩碼子的事。近年長駐北京的他，前幾年為了報答蕭若元專程返港客串《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》兩日戲份，電影上映又專誠抽三日時間接受密集式的訪問。「係大蕭生打動我返嚟香港拍戲，之前有兩套戲佢已經搵過我，但時間上就唔到推咗，今次第三次叫我返嚟客串兩日，有時間就返嚟玩吓啦！」
訪問不夠五分鐘，徐錦江忽然羞澀表示：「死啦，我依家好驚呀，以前拍暴力戲、風月戲，就連出寫真都唔驚，呢一刻面對鏡頭同接受訪問反而好驚。」堂堂一個53歲的大男人於眾人前裸露不怕，偏偏怕面對自己的過去。細心了解原來徐錦江曾患上嚴重抑鬱症，現在去到陌生的環境以及面對陌生人一定要有太太及助手陪同，否則會感到十分不安。「得呢個病係十年前，係拍戲拍到抑鬱、拍到好躁，演員好被動，當不停重複做一個角色、由朝到晚不停拍，原來係會拍到病。」因為飾演鰲拜入型入格，徐錦江至少演了三次，「演一個角色得到認同係好開心，但老闆同製作人搵親都係做同一個角色只係對手唔同就唔會覺得開心，我聽到鰲拜兩個字都怕怕。雖然唔同導演拍有唔同效果，但一着鰲拜套衫上身就驚。最瘋狂試過一日有五個唔同劇組開工，拍到夜晚得番我仍然拍緊，拍到我自己都分唔到拍緊邊套戲，精神錯亂，嚴重到返酒店係咁流眼淚，唔知自己做緊乜。」
成為片場炸彈迷失自我令徐錦江徹底失去工作的動力，只要聽到助手報告幾點做甚麼工作就會惶恐不安，最嚴重時連見到劇組車到酒店門口驚到想返回房間。「助手一同我講幾點去拍乜我就喝停佢，好怕聽到工作時間，總之一聽到要返工就發，去到拍攝現場一係發呆一係發脾氣，啲人封我做危險人物，同一個炸彈無分別。」
有一日，台灣地震，徐太焦急地拖老公走難時，見到徐錦江換上一身整齊衣服睡在床上，那一刻她深知丈夫的病情非常嚴重。「地震個個走難我走去換番套衫瞓喺度，太太問我做乜，我好冷靜答佢，就算出咗事人哋搵到我都係好整齊，結果太太冇走到，坐喺度陪住我。」事後徐太勸服老公尋求治療，抑鬱症令徐錦江在片場變成頭號恐怖人物，大家一見他拿起朱古力就會走避。「醫生叫我唔舒服就食朱古力，工作人員喺片場見我食朱古力就驚。嗰一年完晒手頭上工作冇再接劇，基本上身體同精神上都唔容許我接。每日瞓到中午起身，朋友陪我唱K，另外有個朋友借個office俾我同啲朋友飲茶傾偈，夜晚就去食飯，如是者過咗八個月。」
演沙僧醫好抑鬱
八個月的休息沒有令徐錦江好起來，為了幫朋友口快快答應接拍《西遊記》，結果將自己推向深淵。「張紀中生日，走埋嚟叫我拍西遊記做沙僧，當時口快快答應，諗住講吓冇回事，點知一年後佢真係叫我試造型。做人唔可以無口齒惟有頂硬上，到試造型嗰日我又好驚，同經理人講唔拍啦！都未黐鬚，我見到有人拎假鬚行埋我身邊已經驚到起身走人。」結果徐錦江向張紀中提出要時間留真鬚，一等半年，《西遊記》才正式開拍。連徐錦江亦沒有想過，當初他十分抗拒的《西遊記》竟間接將他的抑鬱症醫好，九個月艱辛的拍攝令他體會到人生就如取西經的歷程一樣，要靠自己克服面前重重的困難，漸漸地他走出了抑鬱症的陰霾。
拍三級片只係一份工不斷重複的角色令徐錦江對演戲產生恐懼，他誓神劈願堅拒再演鰲拜、金毛獅王以及魯智深三個角色，就連令他成名的情色片亦不會再接拍。「除非我想超越自我，我諗唔到我應該做嘅理由，演員唔應該停留喺一個位。」提到《玉蒲團》、《滿清十大酷刑》、《色情男女》等多套經典三級片，《色》中性無能男星一角更令徐錦江獲得金像獎提名，算是對自己的一個交代。
對於被形容三級片男星他從不介意，因為沒有三級片就沒有今日的徐錦江，「當年麥當傑俾個劇本我睇叫我試吓其他嘢，又話一個演員唔應該局限某一種角色，於是咪拍咗《玉蒲團》。」
本身當三級片只是工作一部分，卻沒想過太太接受不了自己的工作，「我拍三級片時未認識太太，到結婚時麥當傑問佢有冇睇過我啲戲，佢完全唔知《玉蒲團》係乜，當佢睇咗之後接受唔到，經過一段時間先慢慢接受到，後來仲會同人講佢老公拍嘅唔係小電影。」以往曾於三級片合作過的女星，徐錦江最戥舒淇高興，「舒淇依家好紅呀，另外我同翁虹(《滿清十大酷刑》曾合作)都好friend。」雖然徐錦江不當拍三級片是不見得光的事，但對兒子來說可能會成為一個同學間的話題，「阿仔知我拍戲不過冇睇過，到佢18歲夠可以分辨到想睇咪睇囉，希望大家唔好戴有色眼鏡去睇三級片，起碼《色情男女》呢套三級片都有金像獎提名。」
後記： 國畫大師 徐錦江
訪問在蕭若元公司進行，牆上掛滿了電影海報，其中一張是《玉蒲團之偷情寶鑑》，海報中徐錦江露股望住女主角葉子楣，他看着海報感慨表示：「真係好多年前啦，原來我幫蕭生拍過好多戲，好多回憶湧晒出嚟！」鏡頭一轉，徐錦江拿着一本自己的畫集，筆者不懂國畫，只覺得幅幅畫都好靚，亦知道徐錦江畢業於廣州美術學院，入行前從事藝術工作，擅長畫作及雕塑。現時在北京擁有自己的畫室。最估不到的是，本年尾會有二百個藝術家在北京舉行一個以徐錦江為主題的藝術作品展。
●撰文：李珮洳 ●攝影：黃大立 ●設計：Gary
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