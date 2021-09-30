消失的鰲拜 徐錦江 TVB 訓練班年代件品出土 同屆竟然有佢哋！

徐錦江=鰲拜，一走便十年！八十年代拍過無數情色片的徐錦江彷彿一下子在香港影壇消聲匿跡，十年後，為了報答伯樂蕭若元返港客串電影《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》。就算他穿上不同的戲服，大家印象中只有他光脫脫與葉子楣、李麗珍、舒淇肉搏的畫面，實際欣賞他的演技又有幾多個？演過三次鰲拜、兩次金毛獅王，就算是穿上一樣的戲服黐上一樣的假髮，徐錦江仍傾盡百分百努力去演，可惜「一日三級，一世三級」，有誰真正了解過螢幕下的徐錦江其實是一位藝術家？

文：東方新地 圖：東方新地