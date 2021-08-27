黃秋生

淪落人｜回顧59歲黃秋生80、90年代相 入行多年瀟灑型足咁耐！

東方新地 - 娛聞

黃秋生與劉德華、張學友和蔣志光同年、同樣屬牛，今年9月2日即將踏入60歲的秋生哥，近年專注發展舞台劇團，香港、台灣兩邊走，前年憑電影《淪落人》叫好叫座兼屢獲獎項，第三度奪得影帝殊榮，無綫近日安排《淪落人》在翡翠台播出，在睇片前，大家不妨先重溫一下黃秋生在八、 九十年代的多幅靚仔相。

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫

《淪落人》將播 回顧59歲黃秋生80、90年代相

黃秋生相隔廿年再次奪得影帝的電影作品《淪落人》，將於8月29日（星期日）下午1時15分及深夜3時15分在無綫翡翠台播出，在睇片前，大家不妨先重溫一下黃秋生在八、 九十年代的靚仔相。

姬素孔尚治除了憑電影《 淪落人 》在香港金像獎中奪得「 最佳新演員 」獎及入圍競逐「 最佳女主角 」獎，又與拍檔黃秋生獲得多個國際知名電影獎項，演技備受肯定。
黃秋生憑與姬素孔尚治合演的電影《淪落人》第三度奪得影帝大獎。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

｜83年 演出處男劇

黃秋生於82年21歲時入讀亞視第一屆藝員訓練班，翌年加入劇組，演出首部劇集《誓不低頭》。

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亞視處男劇《誓不低頭》演三十年代香港黑道杜家成員之一杜世傑，卻同敵人何家勁化敵為友。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

｜85年 花花帥公子

85年黃秋生離開麗的後首次參演電影，喺《花街時代》演唔知生父係邊個嘅中美混血兒，風度翩翩又年少輕狂，戲份唔多但演繹出典型嘅美男花花公子。

黃秋生
85年黃秋生離開麗的後，首次參演電影《花街時代》。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

｜89年 無綫代表作

黃秋生85年入讀香港演藝學院，畢業後加入無綫，代表作係89年同周星馳萬梓良合作嘅《他來自江湖》，演陰險奸詐大反派文忠信，羊咩鬚襯張國榮的經典鴨尾頭，勁搶鏡。

黃秋生與關海山飾演兩父子，他曾憶述在周星馳主演的 TVB《他來自江湖》靠留鬚突圍，加上獨特髮型，特別有霸氣。
黃秋生與關海山飾演兩父子，他曾憶述在周星馳主演的 TVB《他來自江湖》靠留鬚突圍，加上獨特髮型，特別有霸氣。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
回顧57歲黃秋生80、90年代相 入行36年瀟灑型足咁耐！
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
劇中仲有梁芷珊飾演其女友。
劇中仲有梁芷珊飾演其女友。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

｜89年混血古裝人

中英混血兒黃秋生演過洋人同匈奴人，無綫89年《天變》係秋生首部以洋人樣貌演漢人嘅劇集，演明代第一門派昊天門少幫主孫剛，演得英武瀟灑。

回顧57歲黃秋生80、90年代相 入行36年瀟灑型足咁耐！
89年《天變》秋生飾演明代第一門派昊天門少幫主孫剛。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
回顧57歲黃秋生80、90年代相 入行36年瀟灑型足咁耐！
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

｜90年 首拍吳岱融

90年黃秋生同吳岱融首次合作喺劇集《天若有情》 演同父異母兄弟，秋生演黑幫成員後改邪歸正，岱融則演喺弟弟鄭伊健領導嘅黑幫做卧底，兩兄弟唔知對方存在，同志伊健竟愛上呢個同母異父哥哥。

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90年黃秋生同吳岱融在劇集《天若有情》中首次合作，飾演同父異母兄弟。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

｜94年 屠夫攞影帝

黃秋生93年喺電影《八仙飯店之人肉叉燒包》演變態連環肢 解兇手黃志恆，片中又姦又殺，可怕得令人不寒而慄，憑神級演技贏得94年第13屆香港電影金像獎「最佳男主角」。

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94年黃秋生首奪影帝。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

｜95年《支疏離》奪金獎

95年黃秋生首張唱片《支疏離》，除一 首歌外包辦全碟曲詞，歌曲易上口，部分歌雖含粗口，但歌詞大膽，反映社會現象非常貼地，秋生憑呢隻碟揮低陳曉東奪「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」。

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唔多人記得黃秋生原來攞過「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

｜96年 古惑大飛哥

《古惑仔》電影系列除陳浩南同山雞外，黃秋生演嘅大飛哥亦吸粉無數，片中行為顛三倒四鍾意挖鼻屎，無厘頭兼充滿幽默感，壞得極可愛。

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《古惑仔》系列中黃秋生曾飾演大飛哥。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

｜96年 《地痞搖滾》火氣猛

黃秋生第二張專輯《地痞搖滾》，作咗三首歌嘅曲詞，其餘搵嚟香港地下代表樂手如亞龍大、黑鳥、Blackbox等創作，今次用歌曲對社會時弊大力鞭撻，火氣極猛。

回顧57歲黃秋生80、90年代相 入行36年瀟灑型足咁耐！
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

｜98年 演孤高劍聖

黃秋生98年喺《風雲雄霸天下》演馬榮成筆下嘅劍聖，披頭散髮眼神滄桑，演繹出劍聖孤高超凡入聖氣派，係秋生古裝代表作。

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98年《風雲雄霸天下》黃秋生演劍聖。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

｜02年 《Bad taste》玩惡搞

02年黃秋生第三張大碟《Bad taste》，除清一色翻玩如許冠傑、陳奕迅等經典名曲，更隨碟附送模仿多位歌唱片封套造型嘅歌詞寫真卡，當中最搞笑係將百事郭富城扮成爆腩城城。

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城城廣告原圖。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
回顧57歲黃秋生80、90年代相 入行36年瀟灑型足咁耐！
秋生爆腩改圖。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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黃秋生霸氣回網民【星星負皮卷】：

最尾個到真係串得好正！

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