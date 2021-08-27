淪落人｜回顧59歲黃秋生80、90年代相 入行多年瀟灑型足咁耐！
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫
《淪落人》將播 回顧59歲黃秋生80、90年代相
黃秋生相隔廿年再次奪得影帝的電影作品《淪落人》，將於8月29日（星期日）下午1時15分及深夜3時15分在無綫翡翠台播出，在睇片前，大家不妨先重溫一下黃秋生在八、 九十年代的靚仔相。
｜83年 演出處男劇
黃秋生於82年21歲時入讀亞視第一屆藝員訓練班，翌年加入劇組，演出首部劇集《誓不低頭》。
｜85年 花花帥公子
85年黃秋生離開麗的後首次參演電影，喺《花街時代》演唔知生父係邊個嘅中美混血兒，風度翩翩又年少輕狂，戲份唔多但演繹出典型嘅美男花花公子。
｜89年 無綫代表作
黃秋生85年入讀香港演藝學院，畢業後加入無綫，代表作係89年同周星馳萬梓良合作嘅《他來自江湖》，演陰險奸詐大反派文忠信，羊咩鬚襯張國榮的經典鴨尾頭，勁搶鏡。
｜89年混血古裝人
中英混血兒黃秋生演過洋人同匈奴人，無綫89年《天變》係秋生首部以洋人樣貌演漢人嘅劇集，演明代第一門派昊天門少幫主孫剛，演得英武瀟灑。
｜90年 首拍吳岱融
90年黃秋生同吳岱融首次合作喺劇集《天若有情》 演同父異母兄弟，秋生演黑幫成員後改邪歸正，岱融則演喺弟弟鄭伊健領導嘅黑幫做卧底，兩兄弟唔知對方存在，同志伊健竟愛上呢個同母異父哥哥。
｜94年 屠夫攞影帝
黃秋生93年喺電影《八仙飯店之人肉叉燒包》演變態連環肢 解兇手黃志恆，片中又姦又殺，可怕得令人不寒而慄，憑神級演技贏得94年第13屆香港電影金像獎「最佳男主角」。
｜95年《支疏離》奪金獎
95年黃秋生首張唱片《支疏離》，除一 首歌外包辦全碟曲詞，歌曲易上口，部分歌雖含粗口，但歌詞大膽，反映社會現象非常貼地，秋生憑呢隻碟揮低陳曉東奪「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」。
｜96年 古惑大飛哥
《古惑仔》電影系列除陳浩南同山雞外，黃秋生演嘅大飛哥亦吸粉無數，片中行為顛三倒四鍾意挖鼻屎，無厘頭兼充滿幽默感，壞得極可愛。
｜96年 《地痞搖滾》火氣猛
黃秋生第二張專輯《地痞搖滾》，作咗三首歌嘅曲詞，其餘搵嚟香港地下代表樂手如亞龍大、黑鳥、Blackbox等創作，今次用歌曲對社會時弊大力鞭撻，火氣極猛。
｜98年 演孤高劍聖
黃秋生98年喺《風雲雄霸天下》演馬榮成筆下嘅劍聖，披頭散髮眼神滄桑，演繹出劍聖孤高超凡入聖氣派，係秋生古裝代表作。
｜02年 《Bad taste》玩惡搞
02年黃秋生第三張大碟《Bad taste》，除清一色翻玩如許冠傑、陳奕迅等經典名曲，更隨碟附送模仿多位歌唱片封套造型嘅歌詞寫真卡，當中最搞笑係將百事郭富城扮成爆腩城城。
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最尾個到真係串得好正！