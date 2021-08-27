淪落人｜回顧59歲黃秋生80、90年代相 入行多年瀟灑型足咁耐！

黃秋生與劉德華、張學友和蔣志光同年、同樣屬牛，今年9月2日即將踏入60歲的秋生哥，近年專注發展舞台劇團，香港、台灣兩邊走，前年憑電影《淪落人》叫好叫座兼屢獲獎項，第三度奪得影帝殊榮，無綫近日安排《淪落人》在翡翠台播出，在睇片前，大家不妨先重溫一下黃秋生在八、 九十年代的多幅靚仔相。

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫