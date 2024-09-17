可能正過冠軍？ 歷屆7位索爆港姐亞軍一覽

一年容易又港姐
，雖然話每年港姐冠軍大多都可以名留青史，但其實亞軍人馬一啲都唔失禮，唔少人仲覺得佢哋值得攞冠軍㗎！以下呢七位，大家最喜歡邊個呢？
｜劉穎鏇
劉穎鏇於1997年出生，喺2016年港姐競選奪取「亞軍」、「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」三個獎項，擁有青春無敵的甜美外貌加上174cm模特兒身材，兼有豐滿上圍，外在條件無得輸！當年都有唔少觀眾話佢比馮盈盈更值得攞冠軍！
做完是非精再拍劇
劉穎鏇選港姐後加入TVB，雖然暫時未有突出表現，不過加入咗《學是學非》吸收主持經驗，作為是非精，肯定會儲到一定人氣！
劉穎鏇早前第一次參演新劇《兄弟》，劇中飾演女拳手，打得拳拳到肉，令人期待！
｜王卓淇
可能大家都唔係好記得，王卓淇係2014年香港小姐亞軍，當年冠軍係邵珮詩、季軍則為何艷娟。王卓淇近年離巢北上做KOL，不時都大晒無敵長腿派福利，男網民們當然無任歡迎！
王卓淇 劇集初嚐性感
之前喺《果欄中的江湖大嫂》其中一集中，見到王卓淇以泳裝現身，除咗不停擺甫士外，仲向住鏡頭撒嬌，性感之中帶點可愛！然後王卓淇又大晒小蠻腰，一個字，正！
美女學徒一員
王卓淇係新一輯《美女廚房》「美女學徒」之一，話晒出名有對修長美腿，制服短裙仔上陣自然非常吸睛！王卓淇以前留有一把長髮，不過最近就改為中短長度的啡金頭髮，加埋副圓框眼鏡，成個日本妹咁，kawaii！
｜何依婷
2017年香港小姐冠軍由雷莊兒奪得，不過當時小編就比較喜歡亞軍何依婷！有齊天使面孔，加埋迷死人笑容，有唔少網民都話唔明白點解佢去年會失落冠軍寶座，似乎都為佢輸咗俾雷莊兒而感到不值！
校花look迷死人
何依婷之前喺兒童節目《Think Big Family》中，著住校服扮學生妹，紅色外套灰裙子，又靚又pure！何依婷無論輕輕淺笑或哈哈大笑都係咁可愛迷人，仙氣隔住個mon都感覺到，難怪網民都不禁大讚佢絕對係校花！點解小編當年啲同學……
何依婷身材都係比較纖瘦，唔算話有豐滿上圍，不過勝在夠平均又皮膚白滑，甜爆靚樣搭夠！
｜蔡思貝
蔡思貝曾到紐西蘭及德國留學，在2013年就讀德國海德堡大學民族學期間，趁暑假返港參選港姐，以5萬觀眾投票輸畀同屆的陳凱琳，屈居亞軍，而該屆季軍是劉佩玥。最終蔡思貝決定放棄學業簽約TVB，開始入行拍劇。
思貝 達哥分不清
蔡思貝早年留短髮，先後被指似陳煒、梅艷芳，木村拓哉，又或者係網絡紅人重「達哥」，佢話被指似樣撞樣唔緊要，但最介意係網民喺佢專頁叫佢做「蔡思達」，甚至直接叫佢做「達哥」，佢認為：「我叫蔡思貝，就一世都係蔡思貝，而唔係其他名！」
拍劇負皮如潮
由於唔少資深花旦離巢，蔡思貝初出道就被無綫力捧，先後喺多套劇集中亮相，可惜其演技幼嫩得很，講對白時又被指「尖聲」、「煩膠」等，負皮史無前例地多。
《踩過界》「癲姐」獲讚
後來蔡思貝等到演藝生涯中最重要的角色，在《踩過界》中飾演師爺「癲姐」，犧牲靚樣扮哨牙，演技自然流露，加上角色設定討好，終於有人讚！
蔡思貝亦憑「癲姐」呢個角色，在台慶奪得「最受歡迎女角色獎」，之後更奪得視后大獎，一吐烏氣！
離奇變靚啲
唔知係咪事業漸見順利，蔡思貝近年連個樣都唔同埋，留番較長頭髮女人味漸濃，加上本來身材就有睇頭，唔少網民都讚佢索咗好多，已經冇乜人笑佢似男人或者達哥！
｜ 張秀文
張秀文係TVB咪神就無人不知，但大家仲記唔記得佢係2010年港姐亞軍？當年冠軍陳庭欣、季軍莊思明，三人現時都喺大台發展中。
一代「咪神」誕生
張秀文都加入大台一段日子，雖然唔算有咩代表作，不過勝在肯搏肯露，無論係出席活動、遊戲節目、做主持還是拍劇，都例必谷盡其34D導彈上圍，自此成為一代「咪神」！
張秀文近年都多咗機會拍劇，亦因肯露body而獲王晶導演賞識，有份演出《冒險王衛斯理》系列，角色係余文樂表妹，同樣係負責騷身材的！
｜龐卓欣
2015年一屆港姐，雖然幾乎係「十優港姐」麥明詩由頭帶到尾，但當時仲有一位靚女同佢勢均力敵，就係最後的亞軍得主龐卓欣！同樣係名校出身、外國留學、家底豐厚，「既生瑜 何生亮」所以當年不時傳出佢同麥明詩不和的傳聞！
唔憂做唔簽無綫
2015年選完港姐的龐卓欣，奪亞軍後冇簽約無綫，反而專注發展自己的事業，一邊教唱歌、一邊拍片做KOL。本身有家底，加埋富三代男友Solomon的無限支持，真係事業愛情兩得意。
導彈胸大解放
龐卓欣本來就係身材有料之人，無大台制肘更加係鍾意著乜都得，早前佢同男友去美國參加音樂節，著住件白色喱士tube top晒火辣身材，4吋事業線一覽無遺！
音樂節片段中，龐卓欣不時跟隨音樂節拍扭動小蠻腰，一對導彈胸跟住擺動，真係睇到網民眼都凸埋！
既然有索爆身材，龐卓欣一啲都唔孤寒，不時都會喺社交網站分享性感相片，仲要唔噴血唔post，勁吸睛！
｜張曼玉
講到成就最傑出的港姐亞軍，點可以唔提張曼玉 – 1983年港姐亞軍兼最上鏡小姐？當年冠軍和季軍分別為楊雪儀、李月芙。相中可見19歲的張曼玉仲有少少baby fat，一把長黑髮夠晒鄰家女孩感覺，一件頭泳衣look好迷人！
張曼玉多年來拍過無數經典電影，更曾五奪金像獎最佳女主角，著實係香港最出色女演員之一！
張曼玉雖已年屆53，近年都較少公開露面，不過依然風韻猶存~