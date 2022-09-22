港姐泳裝問答環節惹是非 盤點15位港姐昔日表現 徐子珊1句KO叻哥陳百祥
監警會委員質疑港姐衣著「少布到不得了」
監警會委員余黎青萍日前在討論涉及虐兒案件情况的會議上，批評現時電視及電影涉及色情及暴力的元素「非常氾濫」，要求電檢處等相關部門「睇清楚啲」，更點名舉例指TVB香港小姐競選的泳裝問答環節中，佳麗們的衣著「少布到不得了」，又質疑：「答問題使唔使要喺冷氣房裡面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要著住三點式泳衣嚟答問題呢？我真係唔！」而TVB繼發出聲明強烈譴責相關言論後，又再作出反擊，指余黎青萍曾在70年代高調支持無上裝演出「入侵」地區酒吧：
盤點香港小姐15位問答環節表現：徐子珊被指攀附權貴1句KO叻哥！佘詩曼超強自信
1.香港小姐問答｜徐子珊
43歲的徐子珊於2004年度參選香港小姐，主持人曾志偉和陳百祥問參選完港姐後會去到很多慈善晚宴，有機會認識一些達官貴人，這樣可能會被誤認為攀附權貴，徐子珊卻不這樣認為：「我覺得點為之攀附權貴？完全係因為啲人心態問題，如果唔係特登需要認識某一種類嘅人，而達到某種目的嘅話，我覺得無問題。」由於答得得體，終獲得冠軍。
2. 香港小姐問答｜佘詩曼
佘詩曼（阿佘）於1997年參選香港小姐，當時主持人曾志偉問如果特首住在她附近，經常有記者採訪和與特首拍照，那麼有什麼方法可令特首搬離阿佘家的附近，阿佘答：「我會告訴她住我附近會很危險，因為我成為香港小姐後便有好多粉絲，好多人來就會騷擾到他，可能令他惹上麻煩。」曾志偉再問：「如果你落選呢？」阿佘即答：「我想不會。」阿佘這個答法贏得很多掌聲，就連志偉都讚她有自信，最終阿佘奪得該屆季軍。
3. 香港小姐問答｜李綺虹
1994年，李綺虹由加拿大回流香港參選港姐，她問答環節時被要求用中文詞語編故事，包括「坐牢」、「豬欄」、「雀斑」等。由於李綺虹中文並不好，當她聽到「豬欄」時，因不理解當中的意思，便立即皺眉並立即說到：「咩話？」，更細聲問司儀鄭丹瑞什麼是豬欄，其率真對答引來引台下一片笑聲。
之後她被選中要回答同屆佳麗張可頤問題，張可頤問：「五強選咗出嚟，其他選手要返去，你會唔會傷感？」李綺虹：「好唔開心，無咗幾個朋友..」張可頤問：「你有無想喊？」李綺虹：「無啊我好定㗎呢個人，好少會喊。」張可頤問：「大家都係朋友，落選咗你都應該為佢哋唔開心。」李綺虹：「好難補妝啊依家，無時間。」張可頤問：「大家今日最後一日一齊點都有啲感觸？」李綺虹：「我怕我得獎後要請食飯。」表現淡定，轉數勁快﹐最終贏得該屆季軍。
4. 香港小姐問答｜蔡少芬
1991年，當年只得17歲的蔡少芬（Ada）參選港姐，並被視為當年的大熱門。問答環節時，司儀鄭丹瑞走到台下的鄧光榮（大哥）身旁，指現在大哥想多做一門生意，問Ada有什麼意見可提供給他，Ada就答：「我覺得鄧光榮先生應該做手提電話，因為個個都稱鄧光榮先生為大哥，那他賣大哥電話就最適合。」當時Ada的回答被讚大方得體，最後贏得該屆季軍。
5. 香港小姐問答｜朱千雪
朱千雪（Tracy）於2012年參選港姐，當年其中一個問答環節是安排一眾佳麗與嘉賓一同進餐，Tracy當時被嘉賓之一的王浩信問為甚麼懂得法文就會提高質素，她就得體地回答：「因為認識那種語言可以提高生活質素，可以去享受那樣事物。」她更以紅酒作為例子：「你都不想飲法國紅酒但不了解它」，很多觀眾都很欣賞Tracy淡定的表現，雖當晚因網上投票系統服務器出現問題，令Tracy只能奪得季軍，但她依然是民選冠軍。
6. 香港小姐問答｜麥明詩
麥明詩於2015年參選香港小姐，當年她在問答環節被問到，如果要她增加一個法定假期，應該安排那個節日可放假，她當時選擇8月最後一個星期日的第二天，她解釋她在英國讀書時得知，如皇室生日或者是重要的節慶，他們都會放假。她續指：「香港沒有君主制度，那我覺得最接近就是香港小姐，既然今天是誕生香港小姐的日子，所以明天就應該放假。」崔建邦指她像想管理香港（做特首）一樣，另一主持曾志偉就打圓場︰「你今天這樣問她，她一定用自己的意見去表達，所以她是對的。」
7. 香港小姐問答｜馮盈盈
2016年港姐冠軍馮盈盈是該屆大熱人選，當時她被問到，如果陸永是她的男友，而他有一班豬朋狗友，她該如何令男友跟對方絕交。當時馮盈盈以一招「以退為進」，鼓勵陸永多找朋友玩樂，陸永回應：「兄弟如手足，女人如衣服」，她即迅速反駁：「那你試試現在不穿衣服會怎樣？」很多網民都讚她反應快，又維護女性尊嚴，表現突出。
8. 香港小姐問答｜高海寧
2008年高海寧參選香港小姐，當時被評判林敏聰問她為什麼是南京人，她答媽媽是南京人，自己在南京出生後到香港讀書。林敏聰再問爸爸是香港人怎麼跑到去南京搞那麼多事，高海寧即答她：「緣份注定我爸媽會在南京這個地方，這麼美麗的江南地方相遇。」被讚轉數快有智慧。
9. 香港小姐問答｜鄧卓殷
2018年港姐亞軍鄧卓殷，當年她被問到要為農夫重新定一個稱號，她就以「播種的機」來命名他們：「因為現在時代進化，好多東西都機械化，你們就可把hip hop的種子散播出去」，惹得司儀鄭裕玲和農夫以及觀眾大笑。
10. 香港小姐問答｜莊思明
2010年莊思敏妹妹莊思明當年贏得季軍，雖然她一直被指外形不討好，但她在泳裝問答環節時的表現卻令人眼前一亮。當時莊思明被問到要將名人作「環保回收」時應回收成什麼，她指希望將時任特首曾蔭權回收為郵輪，那就可以盡快起錨，連兩大主持曾志偉和陳百祥都讚她有時事觸覺，答案成熟又大方得體。
11. 香港小姐問答｜陳淑蘭
1988年，「蘭子」陳淑蘭是該屆大熱門，蘭子當年被問獅子山隧道塞車，很多司機都會感到煩燥，要怎樣做先可紓緩他們的情緒，蘭子就建議在隧道入口安裝大電視，並播放TVB節目，那麼塞車時就不會感到煩悶。司儀岑建勳繼續問：「萬一節目太好看令人不願開車怎麼辦？」蘭子就答：「我想他們沒事幹都不會外出，因為TVB每天都有很多精彩節目，若要外出，他們必會駛走車輛」，她的答案大方得體，更奪得觀眾連番掌聲，最終贏得亞軍及最上鏡小姐。
12. 香港小姐問答｜李明芙
2018年落選港姐李明芙，當時被司儀麥明詩問到：「你覺得有哪一個佳麗贏了會不公平？」當時李明芙靜超過10秒，另一司儀鄭裕玲即解圍說可答沒有，但她同時說出「honey（何泳芍）」，Do姐力阻叫她不要答名，怎料李明芙續說自己就是認為那位佳麗，Do姐便答：「你也選到還想怎樣，你已經是香港小姐」不少人反指這條問題太過分，以及讚Do姐人好又有急才。
13. 香港小姐問答｜陳凱琳
陳凱琳是2013年度香港小姐競選冠軍，當年主持人陳百祥問：「你屋企喺邊？」陳凱琳答：「九龍塘。」陳百祥問：「有無司機同工人？」陳凱琳答：「係無，我嫲嫲喺嗰度住，有工人照顧佢。」陳百祥問：「幾大啊屋企，幾多呎？」陳凱琳答：「其實我唔清楚個呎寸，因為係嫲嫲嘅屋企。」陳百祥笑言：「5,000幾呎啦我哋知道。」陳凱琳答：「咁又無咁。」陳百祥問：「你話你係中產家庭，咁都中產家庭？」陳凱琳答：「我哋屋企人唔係非常富貴，我覺得心中富有，住得好開心。」
14. 香港小姐問答｜胡杏兒
1999年，胡杏兒入讀大學一年級期間決定陪同朋友參選香港小姐，結果自己入圍，被主持人陳百祥要求即時示範喜怒哀樂，她不但完美做到，而且快三倍都能快速轉換表情﹐最終以19歲之齡獲得香港小姐季軍及活力風采獎成雙料香港小姐。
15. 香港小姐問答｜袁詠儀
大學畢業後，袁詠儀參加1990年度香港小姐競選，被翁慧德問到：「我好想喺娛樂圈發展，但我媽媽覺得好複雜，覺得我唔太適合，你係我，你會點說服我媽媽？」袁詠儀反問：「你媽媽覺得你邊方面唔適合？」翁慧德說：「佢覺得娛樂圈比較複雜，覺得我性格唔太適合，但我依家問緊你點說服我媽媽啊。」袁詠儀答：「我會答你媽媽喺娛樂圈唔係個個都會受到…」翁慧德補充：「但你無睇到報紙好多緋聞？ 一定有少少根據㗎，唔係都唔會有戰緋聞出嚟。」袁詠儀答：「呢個係個人問題，好似港姐謝文雅、孫泳恩都做得好好，你可以跟住佢哋咁。」最終她獲得當屆冠軍以及「最上鏡小姐」的獎項。
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