港姐泳裝問答環節惹是非 盤點15位港姐昔日表現 徐子珊1句KO叻哥陳百祥

《香港小姐2022》舉行在即，近日有監警會委員在會議上點名狠批港姐在泳裝問答環節上著得太少布，其實泳裝問答環節已經係港姐決賽多年來的傳統，有不少佳麗都憑著在問答環節的出色表現，而在決賽中獲得加分，現在就跟大家逐一重溫15位港姐的精彩問答表現！