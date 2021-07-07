《特警新人類》22周年重播 前年驚喜重聚重聚獨欠陳冠希 曾暗示「開拍第三集」

《特警新人類》上映22周年，最近安排在ViuTV周六（7月10日）晚上黃金時段重播，廿年過後一班「後生仔」已變大叔，大多數已經成家立室，但原來在前年的電影頒獎禮上，片中幾位主角曾經聚首一堂（續集才參演的陳冠希未有現身），更揚言可以透過CG重製《特警新人類》後傳⋯⋯

原文：新假期｜編輯：東方新地｜圖片：ViuTV