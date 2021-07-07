《特警新人類》22周年重播 前年驚喜重聚重聚獨欠陳冠希 曾暗示「開拍第三集」
《特警新人類》上映22周年，最近安排在ViuTV周六（7月10日）晚上黃金時段重播，廿年過後一班「後生仔」已變大叔，大多數已經成家立室，但原來在前年的電影頒獎禮上，片中幾位主角曾經聚首一堂（續集才參演的陳冠希未有現身），更揚言可以透過CG重製《特警新人類》後傳⋯⋯
原文：新假期｜編輯：東方新地｜圖片：ViuTV
《特警新人類》謝霆鋒、吳彥祖、馮德倫、李璨琛驚喜合體
1999 年上映的港產片《特警新人類》找來當年人氣最高的幾位新人，包括謝霆鋒、馮德倫、李燦森及吳彥祖擔正，當年勁收逾1,500萬票房，事隔20年，一班主角曾在2019年第38屆金像獎現身，當年「最佳視覺效果」及「最佳音響效果」兩個獎項，便是由謝霆鋒、馮德倫、李璨琛及吳彥祖驚喜現身頒獎！
《特警新人類》重聚獨欠陳冠希、未到40已變大叔
在2000年《特警新人類2》有份做主角的陳冠希（Edison）近年移居美國，專注其時裝品牌生意，17年和中國名模秦舒培結婚，同年3月升呢為人父，囡囡Alaia已滿三歲，升呢人父後的 Edison 錫女錫到燶，IG 大部分也是妻女的生活照，閒時一家三口去遊樂場，好一個典型幸福家庭，昔日壞孩子似乎改變了，過去媾女四圍蒲的日子不再。之不過連外型都有好大變化，20歲一出道因為個樣鬼鬼地加上五官標緻，立即成為萬人迷，不過昔日的萬人迷，現在臉上一道道的皺紋、眼神變慈祥同時都變得甚為蒼老，未到四十歲已經變大叔！