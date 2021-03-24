陳自瑤

經典重溫｜結婚9年屢傳婚訊 重溫2013年王浩信趕做愛 陳自瑤鬧市買安全套

東方新地

【娛樂考古台】陳自瑤（YoYo）台慶黑面對待老公王浩信再奪視帝，令二人婚變傳聞再度甚囂塵上！其實2011年陳自瑤（YoYo）與王浩信先註冊後求婚，全因搞出人命倉卒閃婚。2012年誕下女兒王靖喬後，王浩信表示會買車獎勵老婆，原因竟然係「等佢第時可以車個女返學！」又話最好生夠三個，老婆變豬乸都冇所謂，下令YoYo減產湊女，大男人至極。王浩信聲稱拍劇拍到天昏地暗，連瞓覺時間都無，本刊曾經目擊YoYo獨自行緊街突然「收call」買安全套，之後急急腳回家，睇嚟即買即用，難為YoYo要隨時候命，慘過做性奴！

圖、文：799期《東方新地》 ｜編：娛樂組

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結婚9年屢傳婚變，重溫2013年王浩信趕做愛，陳自瑤鬧市買安全套。

驚青見人即縮手

本刊曾直擊陳自瑤素顏到銅鑼灣萬寧購物，排隊付款時，突然接了一通電話，她「哦」了一聲後，就低頭折返，在售賣避孕套的貨架前徘徊良久，伸手拎起其中一盒安全套，突然有人經過，YoYo驚青縮手轉身看後面的洗甲水，期間不停四圍，左望右望確保無人，即轉身快手拎起一盒大包裝「至尊超薄裝」安全套，然後匆忙往付款，膠袋都唔要直接將貨掃入大袋中，然後急步離開。

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YoYo 拿起王浩信指定要買的超薄安全套，但一見有人即時驚到縮手。
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YoYo 本來隻買handcream 同痱子膏，爲了遮住安全套，隨手拎起大支裝洗頭水作掩護。
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杜蕾斯「至尊超薄裝」，標榜比一般安全套薄25%，能達更刺激貼身的享受。
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YoYo突然彈到後面扮睇其他日用品，以手遮臉之餘，不停偷望附近有無人。
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YoYo離開萬寧，第一時間致電王浩信匯報已買到手，呢個老婆超級聽話。
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陳自瑤婚後「封咪」，2012年8月爲女兒搞百日宴，YoYo才獲恩准稍作性感打扮。

損失產後纖體廣告

YoYo自2012年4月誕下女兒王靖喬後，工作量少之又少，原來是老公下令要留家湊女，知情人士透露：「YoYo生完之後，原本公司幫佢傾緊一個瘦身廣告，因為要著泳衣，王浩信一句唔俾就推咗，王浩信一向都好大男人㗎，唔俾YoYo著得性感，又唔俾佢拍親熱戲，連YoYo約朋友食飯都要管，控制慾好大，相反佢自己去蒲去玩，一定唔帶YoYo，不嬲YoYo都好遷就佢，生完之後，王浩信話湊女緊要啲，YoYo咪焗住減少工作！」本刊記者到電視城訪問王浩信，他不停推說因近日忙於拍《傳愛事務所》，表示兩公婆不用分得咁清楚，連男人基本責任都叫老婆代勞，冇時間買套但有時間行埋，真係男人之恥。

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YoYo誕下女兒王靖喬後，工作量少之又少，原來是老公下令要留家湊女。
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陳自瑤當年懷孕3個月，同王浩信到峇里度蜜月，5日4夜幾乎足不出戶，王浩信直認有做蜜月做嘅事，爲了一己私慾，不顧大肚禁忌。期間，二人撐枱腳，本來好浪漫， 但王浩信掛住玩手機，要YoYo 餵食，成個大爺咁！
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有次陳自瑤和王浩信在將軍澳中心超市掃貨，截的士回家時，王浩信一個箭步標上車，唔理拎住大抽細抽的YoYo，一啲男士應有的風度都冇。
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本刊記者到電視城訪問王浩信。

王浩信得戚：我呢排好忙！

記：本刊記者 王：王浩信

記：有冇計劃追多個小朋友？

王：暫時未有呢個計劃，依家湊個女先知好辛苦，所以唔諗住。

記：最近好忙？

王：都係拍緊劇啦！

記：我哋影到YoYo幫你去買安全套，忙到咁？

王：我呢排好忙，套劇又趕緊埋尾，日日都要開工，連瞓覺時間都冇！

記：呢啲嘢唔係應該男人買？YoYo買嗰時好尷尬吓！

王：因為我忙，平時係我處理嘅！

記：周圍都有便利店好方便，你都唔自己去買？

王：佢好精打細算會周圍格價，入開貨買好多嘢，就順便幫我買！

記：唔係喎，佢買咗幾樣嘢咋喎！

王：呢排我真係忙啲，要老婆幫我買，真係唔好意思！不過兩公婆冇所謂嘅，佢呢排主力顧屋企啲嘢！

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