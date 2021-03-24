經典重溫｜結婚9年屢傳婚訊 重溫2013年王浩信趕做愛 陳自瑤鬧市買安全套

【娛樂考古台】陳自瑤（YoYo）台慶黑面對待老公王浩信再奪視帝，令二人婚變傳聞再度甚囂塵上！其實2011年陳自瑤（YoYo）與王浩信先註冊後求婚，全因搞出人命倉卒閃婚。2012年誕下女兒王靖喬後，王浩信表示會買車獎勵老婆，原因竟然係「等佢第時可以車個女返學！」又話最好生夠三個，老婆變豬乸都冇所謂，下令YoYo減產湊女，大男人至極。王浩信聲稱拍劇拍到天昏地暗，連瞓覺時間都無，本刊曾經目擊YoYo獨自行緊街突然「收call」買安全套，之後急急腳回家，睇嚟即買即用，難為YoYo要隨時候命，慘過做性奴！

圖、文：799期《東方新地》 ｜編：娛樂組