經典重溫｜結婚9年屢傳婚訊 重溫2013年王浩信趕做愛 陳自瑤鬧市買安全套
【娛樂考古台】陳自瑤（YoYo）台慶黑面對待老公王浩信再奪視帝，令二人婚變傳聞再度甚囂塵上！其實2011年陳自瑤（YoYo）與王浩信先註冊後求婚，全因搞出人命倉卒閃婚。2012年誕下女兒王靖喬後，王浩信表示會買車獎勵老婆，原因竟然係「等佢第時可以車個女返學！」又話最好生夠三個，老婆變豬乸都冇所謂，下令YoYo減產湊女，大男人至極。王浩信聲稱拍劇拍到天昏地暗，連瞓覺時間都無，本刊曾經目擊YoYo獨自行緊街突然「收call」買安全套，之後急急腳回家，睇嚟即買即用，難為YoYo要隨時候命，慘過做性奴！
圖、文：799期《東方新地》 ｜編：娛樂組
驚青見人即縮手
本刊曾直擊陳自瑤素顏到銅鑼灣萬寧購物，排隊付款時，突然接了一通電話，她「哦」了一聲後，就低頭折返，在售賣避孕套的貨架前徘徊良久，伸手拎起其中一盒安全套，突然有人經過，YoYo驚青縮手轉身看後面的洗甲水，期間不停四圍，左望右望確保無人，即轉身快手拎起一盒大包裝「至尊超薄裝」安全套，然後匆忙往付款，膠袋都唔要直接將貨掃入大袋中，然後急步離開。
損失產後纖體廣告
YoYo自2012年4月誕下女兒王靖喬後，工作量少之又少，原來是老公下令要留家湊女，知情人士透露：「YoYo生完之後，原本公司幫佢傾緊一個瘦身廣告，因為要著泳衣，王浩信一句唔俾就推咗，王浩信一向都好大男人㗎，唔俾YoYo著得性感，又唔俾佢拍親熱戲，連YoYo約朋友食飯都要管，控制慾好大，相反佢自己去蒲去玩，一定唔帶YoYo，不嬲YoYo都好遷就佢，生完之後，王浩信話湊女緊要啲，YoYo咪焗住減少工作！」本刊記者到電視城訪問王浩信，他不停推說因近日忙於拍《傳愛事務所》，表示兩公婆不用分得咁清楚，連男人基本責任都叫老婆代勞，冇時間買套但有時間行埋，真係男人之恥。
王浩信得戚：我呢排好忙！
記：本刊記者 王：王浩信
記：有冇計劃追多個小朋友？
王：暫時未有呢個計劃，依家湊個女先知好辛苦，所以唔諗住。
記：最近好忙？
王：都係拍緊劇啦！
記：我哋影到YoYo幫你去買安全套，忙到咁？
王：我呢排好忙，套劇又趕緊埋尾，日日都要開工，連瞓覺時間都冇！
記：呢啲嘢唔係應該男人買？YoYo買嗰時好尷尬吓！
王：因為我忙，平時係我處理嘅！
記：周圍都有便利店好方便，你都唔自己去買？
王：佢好精打細算會周圍格價，入開貨買好多嘢，就順便幫我買！
記：唔係喎，佢買咗幾樣嘢咋喎！
王：呢排我真係忙啲，要老婆幫我買，真係唔好意思！不過兩公婆冇所謂嘅，佢呢排主力顧屋企啲嘢！