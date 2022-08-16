王浩信陳自瑤｜重溫偷食到「雙11」結婚 因同居搞大肚焗嫁
前年YoYo冷面對待王浩信再奪視帝、在「萬千星輝頒獎典禮2020｣ 的一幕成為話題，王浩信雖然聲言感謝「屋企人」，但在觀眾席上的陳自瑤卻毫無表情。
陳自瑤凌晨出Po咁回應：
由於鏡頭前表現引起關注，陳自瑤於頒將禮後表示要趕回家，結果在凌晨一點半於IG出Post，貼出了女兒留下的備忘「Please print worksheets and timetable. thank you 🙂 」，並留言表示
「回家還要替小寶貝準備明天功課，事業家庭兩兼顧，真的不容易！但我會盡力做到最好！Good night! 」
重溫：王浩信偷嗒 Cammi 大肚陳自瑤 含淚焗嫁
當年30歲陳自瑤（YoYo）選在「6條 1」2011年11月11日最適宜嫁娶的「光棍日」，跟細兩年、拍拖三年的王浩信，在尖沙嘴婚禮禮堂註冊完婚，本來結婚乃喜事，不過婚前兩日，王浩信被爆瞞未婚妻YoYo婚前試愛，偷嗒16歲𡃁模Cammi及拿督女莊思明，火爆YoYo曾為此鬧大交分手，不過因為同居期間搞出人命懷有兩個月身孕，被迫含淚焗嫁。
王浩信婚前被爆帶女返屋企 搬屋免觸景傷情
據知情人爆料：「Vincent（王浩信）恃自己6呎1、高大靚仔，成日夜蒲獵艷搵機會偷食，佢例牌同人講YoYo脾氣臭、成日鬧交，更趁YoYo返大陸做嘢帶女返屋企，連房錢都慳，同Cammi嗰次終於上得山多，俾YoYo撞到正啦！」
知情人續爆：「你咪睇YoYo斯斯文文，其實佢份人好火爆，撞破條仔偷食，佢發晒癲嗌分手兼搬走埋，不過中途發現大肚，年紀又大，喺TVB撈嚟撈去二、三線，先至焗住上轎之嘛！」講掂數結婚後，兩人臨時臨急由維景灣畔七百多呎單位搬到月租一萬二千元領峯九百呎單位。
11/11註冊 YoYo孕味濃
「 6條1」當日，一代女神YoYo穿上白色低胸婚紗，一向身材不算有睇頭的她，上圍明顯脹爆谷奶，註冊儀式上，問到YoYo是否懷孕，她強顏歡笑，王浩信則驚青傍實兼急着搶答：「我哋都想，如果有好消息會話俾大家知，多謝話我太太有喜。」不過現場所見，YoYo孕味濃，明顯谷奶升cup，腰間見肚位要靠誇張拱形婚紗遮掩，根本呃唔到人！更有賓客見她淚盈於睫，心不在焉，不知是感慨、感動，還是陀B陀得累。
13/11港島香格里拉擺酒 蒲腳伴郎團
據知情人事透露，因為太遲籌備，二人訂不到「 6條1」酒席，惟有註冊、擺酒分兩日搞，知情人說：「喺港島香格里拉擺，係因為太遲周圍都full晒，至於搬大屋，話就話留間房俾BB，其實唔想YoYo對住間偷食屋觸景傷情搵交嗌咋！」
王浩信婚前 秘媾密密食
陳自瑤入行以來無甚緋聞，最為人知是05年跟細三年蔡淇俊姊弟戀兩年，不歡而散；而王浩信則大小通吃密密食，更專媾選美索女：
常見問題
陳自瑤自爆與王浩信甚少溝通？
早前陳自瑤接受傳媒訪問時，被問到王浩信的去向，陳自瑤卻表示不清楚，但又指阿女與爸爸有通電話⋯⋯詳見：陳自瑤主動提及王浩信
王浩信與陳自瑤今年曾共度母親節嗎？
王浩信早前在社交平台出帖用六字一句話慶祝母親節⋯⋯詳見：王浩信6字贈老婆