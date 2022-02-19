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香港男藝人身高報大數？！Juno、郭富城、梁朝偉身高比拼

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香港男藝人身高報大數？ 身高是男人其中一樣武器，而如果你的身高愈高，對女性的吸引力就愈大，如果有著「最萌身高差」就更加「煞食」了。但偏偏有一眾男星劍走偏鋒，不靠身高都大殺四方，令不少女性為之傾心。不如就讓小編為你盤點娛樂圈身高不足175的「男神」吧！

香港男藝人身高真相⋯⋯

01. Juno身高170cm(?)

報稱身高170的麥浚龍Juno，高度一直備受質疑，自稱身高5呎7吋，出席活動與不同藝人合照時，即使穿上厚底Platform鞋，亦難免被比下去，近年合作最多的哈比身高謝安琪（160cm）就成為最易暴露真相的「比例尺」：

加盟「幻國文化」三年的謝安琪，隨著與Juno（麥浚龍）合唱最終章，兩人近日更傳不和，Kay不單取消關注Juno，近日更爆出Kay接下纖體廣告被指不合作、令廣告合約終止，導致Juno的「幻國文化」有所損失，盛傳雙方關係破裂。
加盟「幻國文化」三年的謝安琪報稱身高160cm（約5呎2吋） ，與同樣懂得穿搭的JUNO合作無間，可惜最後約滿就再無交流，更有傳反面。（圖片來源：東方新地）
最近謝安琪與ERROR合作拍 MV ，加埋張繼聰六人一字排開，謝安琪跟身高160的梁業相約。（圖片來源：IG@kaytse）
最近謝安琪與ERROR合作拍 MV ，加埋張繼聰六人一字排開，謝安琪跟身高160的梁業相約。（圖片來源：[email protected]

02. 郭富城身高165cm，5呎4

54歲郭富城被稱為「亞洲舞王」，靠的是他在舞台之上俐落迷人的舞姿而非其身高，能夠以165cm左右的身高，表現出足以壓服全場的舞台表現力，那麼身高不足相信對他都不成甚麼阻礙。若非曾與他合作的演員踢爆，相信大家都只會被他舞台上的魅力所折服而不覺有異。

郭富城身高
郭富城身高在183cm身高的發哥對照下，視覺上特別矮小。（電影《無雙》劇照）

03. 曾志偉身高159cm、王祖藍身高160cm

兩位即將入主無綫做高層，媒體形容為「矮仔多計」，曾志偉多年來都唔介意以矮小身型作為賣點，早前曾志偉在大陸綜藝節目直接站於測量板前度身高，結果出係159cm，即時解開曾志偉「小矮人」的身高之迷。

至於1998年出道的王祖藍，亦是娛樂圈中是出了名的矮仔，官方身高是160cm，但據稱祖藍實際只有158cm⋯⋯

曾志偉王祖藍
2014年電影《盜馬記》的劇照，王祖藍與曾志偉企埋一齊，竟然高過曾志偉⋯⋯

04. 林作身高 167cm、5呎4

林作身高向來係另類話題，之前他受訪曾表示自己身高「167cm」（5呎4），最近又話自己係「171cm」（5呎7），先不論佢係咪再發育，近日林作就熱衷於社交網出po講西裝，狂晒因為保險事業上軌道賺到滿瀉，所以搵番個知名貴族西裝品牌Brioni度身訂造西裝 ，穿出自信！

此乃改圖，因林作所po的不符事實。

05.林盛斌 175 cm、 C君165cm

肥仔阿Bob林盛斌睇落好似圓碌碌，但其實都唔矮，原來都有175cm 至於農夫的C君就係165cm，早前的無綫騷，二人站在Do姐鄭裕玲身邊，立即見真章：

林盛斌 175 cm、 C君165cm（圖片來源：林盛斌IG ）
林盛斌 175 cm、 C君165cm（圖片來源：林盛斌IG ）

06. 梁朝偉身高 174cm、5尺8

雖然梁朝偉的身高未必有官方宣稱174cm，但是單憑他的一雙電眼已經足以殺死不少女性！憂鬱沉穩的眼神，帶著一種滄桑的成熟感，難怪即使梁朝偉身高不足175cm，都能夠稱霸影壇吧！

梁朝偉（174cm、5尺8）
梁朝偉
梁朝偉（174cm、5尺8）
今年58歲的梁朝偉愛上玩滑板，梁朝偉身高174cm。

07. 謝霆鋒身高175cm、5尺9

Chef Lemon早前單靠「摩打手」高超廚技及熨斗熨頭引起全城關注，加上本來他在音樂上的高深造詣，重新喚起香港的廣大市民對他的愛。他不足175的身高掩蓋不了他的俊俏外表，加上他隨著年歲的漸長，帶來的「佬味」亦日益增加，所以將之稱為型男，絕對不為過。

曾志偉與謝霆鋒@《12道鋒味3》
曾志偉與謝霆鋒@《12道鋒味3》
身高不足175cm型男
謝霆鋒

08. 周星馳身高174cm、5尺8

星爺的喜劇演出獨步天下，相信都是不爭的事實，至今仍有不少的電影金句流傳後世。但大家又有否留意過他的身高呢？原來星爺的身高亦只有不到175，皆因當年他一張與劉德華的合照，被指出只有171的華仔都比星爺高，所以他不可能有官方宣稱的174cm。但是星爺戲外的嚴肅認真個性，加上他一頭故意挑染的白髮，為他帶來了一個獨立不群的藝術家感覺。

身高不足175cm型男
周星馳
身高不足175cm型男
周星馳

09. 張國榮身高 175cm、5尺9

哥哥張國榮雖然與世人永別已久，但他在舞台、大熒幕上的風采仍然叫不少的粉絲懷念不已。他以精湛的演技，演活了不少的角色，寧采臣、程蝶衣等等，可謂是「不瘋魔不成活」。正正因為哥哥在演藝上的追求，方使他在各方面上都成為上品，永遠叫人懷念。

身高不足175cm型男
陳百強、譚詠麟、張國榮
身高不足175cm型男
張國榮
身高不足175cm型男
張國榮與初出道的張衛健（1984年）

10. 李治廷身高 175cm、5尺9

雖然年輕一代吸收的營養豐富，大多數年輕男星的身高都超過175cm，而新生代演員李治廷則是當中的異數。但由於他穿著配搭得宜，身材整體比例亦平均，所以即便在鎂光燈下亦不覺他的身高不足175cm，甚至在他穿著黑色西裝時，高挑的感覺油然而生，亦可稱為一型男。

身高不足175cm型男
李治廷
身高不足175cm型男
李治廷

11. 周杰倫身高 173cm、5尺7

著名的音樂才子周杰倫，在成為人父後開始蓄鬚，「佬味」亦是不斷上漲。大家一直都關注他的音樂，但少有留意他的實際身高原來大概只有約173cm。不過問題亦不大，反正周董只要坐在鋼琴椅上，他的氣場頓時超過兩米，以他美妙的音樂折服眾人。

身高不足175cm型男
周杰倫
身高不足175cm型男
周杰倫

12. 林志穎身高 173cm、5尺6

在娛樂圈之中有名的童顏男星林志穎，有著一張不老的娃娃臉，而他的身高有如他的外表一樣「稚嫩」。即便如此，他在科技、賽車事業方面的出色成就卻是叫人難以忽視，男人的魅力自信不一定來自於身高，亦可以來自於他成功的事業。

林志穎
林志穎與郭富城
林志穎
林志穎

13. 劉德華身高 175cm、5尺9

華仔一直是娛樂圈的不老神話，身高不過175都完全不能阻擋華仔的致命魅力，不論是男女老幼無不喜歡華仔，而且現在56歲的他愈來愈有男人味，教人如何不愛他！

劉德華
劉德華

14.馮德倫身高 175cm、5尺9

45歲的馮德倫才華多多，又是演員又是導演，聽講還曾經是歌手！不過都比不過他那副型仔臉孔，帶點混血的五官，再加上兩個小酒窩，真是迷死人了，甚麼身高不過175的就放埋一邊啦！

馮德倫
馮德倫

撰文：東方新地圖片來源：微博、Instagram、Facebook、東星娛樂

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