盤點13位股惑女星！王君馨拍MV去盡 陳欣妍派福利唔會手軟

過往大台女星每逢有劇見街，為宣傳佢哋會話收視超過幾多點就以泳裝示人、報答觀眾云云。依家社交媒體咁發達，三點式照片真係day day有得look啦！有人喜歡賣弄豐滿上圍，但有時刻意而為反不及欲蓋彌彰來得誘惑。以下一班美女似乎悟出此道理，「股」惑制勝！