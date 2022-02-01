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盤點13位股惑女星！王君馨拍MV去盡 陳欣妍派福利唔會手軟

最強精選
撰文：東方新地

過往大台女星每逢有劇見街，為宣傳佢哋會話收視超過幾多點就以泳裝示人、報答觀眾云云。依家社交媒體咁發達，三點式照片真係day day有得look啦！有人喜歡賣弄豐滿上圍，但有時刻意而為反不及欲蓋彌彰來得誘惑。以下一班美女似乎悟出此道理，「股」惑制勝！

撰文、圖片：東方新地

1.曹思詩

因主持J2台 《Go! Yama Girl 》及 《山系女行Yama Girl 》 而受注目，有 「翻版唐詩詠」 之稱嘅曹思詩，最愛喺IG上派福利，水著火辣 「晒臀」 照任睇唔嬲。

盤點12位股惑女星！陳婉衡「 蜜桃臀 」夠搶鏡、陳欣妍派福利唔會手軟！
曹思詩有 「翻版唐詩詠」 之稱。
Cc Cho 曹思詩
今年無得去旅行，曹思詩只好不斷重貼之前的旅行照啦⋯⋯
Cc Cho 曹思詩
曹思詩熱愛戶外活動。
Cc Cho 曹思詩
火辣身材Cc Cho 曹思詩

2.陳欣妍

喺ViuTV 節目《美女郊遊遊》中，陳欣妍以性感山系造型亮相而大受網民關注，支持佢多啲去沙灘、泳池大解放，起碼唔使餵蚊先啦！

網友都好期待陳欣妍的寫真⋯⋯（陳欣妍IG）
網友都好期待陳欣妍的寫真。（陳欣妍IG）
盤點12位股惑女星！陳婉衡「 蜜桃臀 」夠搶鏡、陳欣妍派福利唔會手軟！
「因為我天生盤骨比較大，成個人嘅比例望落去就會見到一個相對又大又扁平嘅pat 🤦🏻‍♀️ 所以我一直都唔敢著d貼身或低腰長牛仔褲、緊身裙 ，真係好羨慕著得靚嘅女仔。」
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成為新啤妹後的陳欣妍，人氣急升。
勤力做運動練股的陳欣妍⋯⋯
勤力做運動練股的陳欣妍⋯⋯

3.楊柳青

模特兒出身嘅楊柳青，因參演TVB台慶劇《溏心風暴3》 、 《解決師》而為人所認識，身為泰拳愛好者，楊柳青慢慢轉型為動作演員，見佢練習時經常要起飛腿，難怪下盤勁fit啦！

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楊柳青同朋友到沙灘晒太陽，孖住一齊晒股﹗
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背面線條好吸引。
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原來係瑜伽高手。

盤點12位股惑女星！陳婉衡「 蜜桃臀 」夠搶鏡、陳欣妍派福利唔會手軟！

楊柳青加入邵氏兄弟成為旗下藝人轉型為動作演員，下盤勁fit！
楊柳青加入邵氏兄弟成為旗下藝人轉型為動作演員，下盤勁fit！

4.林芊妤

呢位瑜伽導師日操夜操，玲瓏浮凸線條盡現，難怪一班連登仔見親林芊妤都話想瘋狂飲 coffee 囉！

Coffee在新年前提醒大家要為夏天作好準備，在農曆新年唔好食大個胃。
Coffee在新年前提醒大家要為夏天作好準備，在農曆新年唔好食大個胃。

盤點12位股惑女星！陳婉衡「 蜜桃臀 」夠搶鏡、陳欣妍派福利唔會手軟！ 盤點12位股惑女星！陳婉衡「 蜜桃臀 」夠搶鏡、陳欣妍派福利唔會手軟！

Coffee勤力操練股肌同背肌。
Coffee勤力操練股肌同背肌。

5.陳婉衡

陳婉衡曾於旅遊節目如《 3日2夜 》、《 Go!Yama Girl 》中，展現震撼上圍，擁有健身教練牌照嘅佢亦熱愛瑜伽、鋼管舞，出晒名專操「 蜜桃臀 」。

盤點12位股惑女星！陳婉衡「 蜜桃臀 」夠搶鏡、陳欣妍派福利唔會手軟！
陳婉衡努力操出蜜桃臀。

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6.麥明詩

暫別娛樂圈嘅麥明詩，酷愛潛水等水上活動，10A港姐果然識玩，偶然出吓「股」 惑，近排 「林作西裝事件」 真係太倒胃，睇番佢前度條氣即時順番晒。

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麥明詩雖然對幕前已無心戀戰，但仍然好有戰鬥格。

7.佘詩曼

一早上晒位嘅佘詩曼，絕對唔使靠泳裝照吸like，難得著上泳衣騷少少，呢類型相片隨時可一不可再！

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佘詩曼著住自己設計的泳衣。
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佘詩曼keep得好好﹗

8.龔嘉欣

可能龔嘉欣都深明自己並非有「鬼影變幻球」可出賣嗰種type，佢嘅事業唔係靠事業線，艷陽下季節限定靚 「股」 照，成功draw attention！

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9.G.E.M.

台上台下運動量極高嘅G.E.M.鄧紫棋，身形 fit 到漏，隨意一張坐喺泳池邊嘅大露背泳衣照，透出半股，物以稀為貴。

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10.連詩雅

十五歲做模特兒嘅連詩雅，以歌手身份出道，從不刻意賣弄性感，這張不經意嘅長腿加美臀照片，一樣睇到人好似佢首歌〈血一般紅〉咁，有幻想噴鼻血呀！

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連詩雅近年愛上做gym，更操出馬甲線。
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連詩雅身形瘦削，一雙長腿好養眼。

11.楊偲泳

擁有32D 上圍被冠以「 巨咪陳妍希 」嘅楊偲泳，同時亦係排球聯賽球員，下盤亦非常養眼，不時喺 IG 玩水著大放送，現任男友張振朗唔會呷醋吧！

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楊偲泳以文青女神彈起，晒泳衣照都相對密實，無三點式，但一件頭依然吸睛。

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12.譚嘉儀

巨聲幫出身嘅譚嘉儀歌藝當然有番咁上下，估唔到嬌滴滴身形都有啲睇頭，有腰有籮原來都係有料之人，失敬失敬。

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好肉感

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13. 王君馨

王君馨之前以「G.Racie」之名自資出歌〈Casada〉兼拍MV，在《勁歌》頒獎禮上得金曲獎，成績不俗，今年再下一城推出第二首單曲〈尖叫〉，並搵來林德信任MV男主角，大玩濕身誘惑，王君馨為配合歌曲，打扮惹火，大玩股惑﹗

王君馨以性感高釵歌衫出席《勁歌》頒獎禮。
王君馨以性感高釵歌衫出席《勁歌》頒獎禮。
王君馨以性感內衣拍攝新歌〈尖叫〉MV，好 sexy﹗
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王君馨之前大晒水著﹗
王君馨之前大晒水著﹗
王君馨有優質股﹗
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