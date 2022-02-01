盤點13位股惑女星！王君馨拍MV去盡 陳欣妍派福利唔會手軟
過往大台女星每逢有劇見街，為宣傳佢哋會話收視超過幾多點就以泳裝示人、報答觀眾云云。依家社交媒體咁發達，三點式照片真係day day有得look啦！有人喜歡賣弄豐滿上圍，但有時刻意而為反不及欲蓋彌彰來得誘惑。以下一班美女似乎悟出此道理，「股」惑制勝！
撰文、圖片：東方新地
1.曹思詩
因主持J2台 《Go! Yama Girl 》及 《山系女行Yama Girl 》 而受注目，有 「翻版唐詩詠」 之稱嘅曹思詩，最愛喺IG上派福利，水著火辣 「晒臀」 照任睇唔嬲。
2.陳欣妍
喺ViuTV 節目《美女郊遊遊》中，陳欣妍以性感山系造型亮相而大受網民關注，支持佢多啲去沙灘、泳池大解放，起碼唔使餵蚊先啦！
3.楊柳青
模特兒出身嘅楊柳青，因參演TVB台慶劇《溏心風暴3》 、 《解決師》而為人所認識，身為泰拳愛好者，楊柳青慢慢轉型為動作演員，見佢練習時經常要起飛腿，難怪下盤勁fit啦！
4.林芊妤
呢位瑜伽導師日操夜操，玲瓏浮凸線條盡現，難怪一班連登仔見親林芊妤都話想瘋狂飲 coffee 囉！
5.陳婉衡
陳婉衡曾於旅遊節目如《 3日2夜 》、《 Go!Yama Girl 》中，展現震撼上圍，擁有健身教練牌照嘅佢亦熱愛瑜伽、鋼管舞，出晒名專操「 蜜桃臀 」。
7.佘詩曼
一早上晒位嘅佘詩曼，絕對唔使靠泳裝照吸like，難得著上泳衣騷少少，呢類型相片隨時可一不可再！
8.龔嘉欣
可能龔嘉欣都深明自己並非有「鬼影變幻球」可出賣嗰種type，佢嘅事業唔係靠事業線，艷陽下季節限定靚 「股」 照，成功draw attention！
9.G.E.M.
台上台下運動量極高嘅G.E.M.鄧紫棋，身形 fit 到漏，隨意一張坐喺泳池邊嘅大露背泳衣照，透出半股，物以稀為貴。
11.楊偲泳
擁有32D 上圍被冠以「 巨咪陳妍希 」嘅楊偲泳，同時亦係排球聯賽球員，下盤亦非常養眼，不時喺 IG 玩水著大放送，現任男友張振朗唔會呷醋吧！
13. 王君馨
王君馨之前以「G.Racie」之名自資出歌〈Casada〉兼拍MV，在《勁歌》頒獎禮上得金曲獎，成績不俗，今年再下一城推出第二首單曲〈尖叫〉，並搵來林德信任MV男主角，大玩濕身誘惑，王君馨為配合歌曲，打扮惹火，大玩股惑﹗