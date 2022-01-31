素顏女星真面目全集 鄭秀文、梁詠琪、佘詩曼、李佳芯展現自然美
今時今日P圖早成為網絡世界之常態，更甚者有明星網紅仲自稱化行妝P到盡咁至叫專業至對得住網友，呃呃氹氹願者上釣，真面目一早冇人深究！好彩仲有一班女星脫下華服濃妝，反璞歸真願意展現最真實一面的素顏。其實一張照片背後，除咗天生麗質有本錢現真章外，真正可貴又體現勇氣嘅，仲有一份自信與坦然，咁至係真女人！
文：東方新地｜圖：各女星IG
勇武女星素顏真面目全集
49歲鄭秀文
去年踏入49歲的Sammi鄭秀文既是潮人icon，亦係堅毅自律女性代言，Sammi日日都唔少得跑番公里出番一身汗再po番張紅蘋果一樣爆汗相，展現素顏美態。
45歲舒淇
精心打扮過的舒淇冶艷不可方物，不過拍戲拍封面以外，舒淇個人社交網絡最多不修邊幅素顏相，發放自然美。
51歲宣萱
一向天生麗質又保養得宜的宣萱，亦都從來不畏懼素顏示人，其實與廿幾年前全盛時期容貌分別不大。
39歲李佳芯
出名係360度零死角大美人、又係山系氧氣美女，李佳芯工作以外最愛以素顏示人，白滑無瑕肌膚羨慕死人。
40歲黃翠如
無論少女時代定還是人妻時代，翠如BB一向氣質取勝，唔多適合濃妝艷抹，真素顏對佢嚟講食生菜一樣，亦都係最愛素顏上陣女星之一。
24歲劉穎鏇
青春無敵又係運動健將，劉穎鏇素顏甜笑加上一身健康膚色，呢種自然美真係P圖都P唔嚟。
48歲陳煒
煒哥出名keep得好，難得48歲仲唔怕素顏上陣，睇真啲皮膚光滑又細緻，絕對唔會輸蝕畀班後生女。
36歲宋熙年
宋熙年生完2個小朋友都皮光肉滑愈陀愈靚，素顏下絕對見得人。
46歲佘詩曼
懂得生活、享受單身嘅佘詩曼活得坦然笑得更甜，雖已46歲完全無懼素顏上陣，散發出一種瀟灑美態。
50歲袁詠儀
港姐冠軍出身、有名你叫靚靚，袁詠儀靚就梗嘅，最緊要仲有個廿四孝老公Chilam錫住同寶貝仔魔童孝順，幸福女人又點會唔神采飛揚！
45歲梁詠琪
梁詠琪一樣有勇氣亦有本錢真素顏，近年減少工作量，將家庭和女兒放在第一位，崇尚自然生活，其實比起長年日夜不分趕場唱歌拍戲，更精神飽滿。
42歲胡杏兒
家有4歲Brendan、2歲Ryan及9個月大Liam三個寶貝仔，靚媽杏兒一打三仲要兼顧家務同事業，自然化妝扮靚時間都所剩無幾，不過佢嘅素顏look依然冇走樣。
38歲鄧麗欣
堅持食素多年、又係排球健將，Stephy鄧麗欣近年由內至外都咁容光煥發，就算冇化妝都見得人。