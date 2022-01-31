素顏女星真面目全集 鄭秀文、梁詠琪、佘詩曼、李佳芯展現自然美

今時今日P圖早成為網絡世界之常態，更甚者有明星網紅仲自稱化行妝P到盡咁至叫專業至對得住網友，呃呃氹氹願者上釣，真面目一早冇人深究！好彩仲有一班女星脫下華服濃妝，反璞歸真願意展現最真實一面的素顏。其實一張照片背後，除咗天生麗質有本錢現真章外，真正可貴又體現勇氣嘅，仲有一份自信與坦然，咁至係真女人！