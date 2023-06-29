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網民票選「10大五官最完美女星」由90年代女神稱霸 得1位新晉美女入圍

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有網民近日在討論區發起「一人一個五官接近完美標準嘅女藝人」的選舉，由網民票選出心目中五官最靚的女星，結果頭10位入選的女星，大部份都係90年代公認的女神，只得1位係新晉的90後美女！

網民票選「10大五官最完美女星」

第10位：周慧敏 永遠的玉女

現年55歲的周慧敏（Vivian）自1985年出道，在90年代走紅，至今一直有「玉女掌門人」封號。到1997年，周慧敏開始淡出娛樂圈，隨男友倪震移居溫哥華，至2003年回流香港，09年和倪震結婚，升呢做人妻。

網民票選 大時代 周慧敏分享的慳妹小視頻由《大時代》中多個慳妹的動態畫面組合而成。
周慧敏曾分享用1992年無綫經典劇集《大時代》中多個「慳妹」動態畫面組合而成的「慳妹」小視頻，紀錄下她在劇中的各種美態。（圖片來源：[email protected]周慧敏 Vivian Chow）
網民票選 大時代 有網友笑指已將這張周慧敏閃卡放在銀包十幾年。
有網友更分享收藏了幾十年的周慧敏閃卡，大讚她是「永遠的玉女」。（圖片來源：[email protected]周慧敏 Vivian Chow）

第9位：苟芸慧 港版林熙蕾

現年39歲的苟芸慧在台灣出世，10歲時隨家移民加拿大，08年贏得多倫多華裔小姐冠軍，09年再贏得國際中華小姐冠軍，其後加入TVB，到2016年離巢，自此淡出娛樂圈，並於2018年嫁給了錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋。

網民票選 作為華姐冠軍，苟芸慧初出道時，曾被封為「港版林熙蕾」。
作為華姐冠軍，苟芸慧初出道時，曾被封為「港版林熙蕾」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
網民票選 去年無綫深夜重播2012年《怒火街頭2》，劇中有28歲苟芸慧，被指是她的「全盛期」演出！
去年無綫深夜重播2012年《怒火街頭2》，劇中有28歲苟芸慧，被指是她的「全盛期」演出！（圖片來源：《怒火街頭2》截圖）

第8位：藍潔瑛 靚絕五台山

已故的TVB女星藍潔瑛曾擁有「靚絕五台山」的美譽，她自1983年參加TVB藝員訓練班入行，至1994年離巢，期間曾演出《義不容情》、《大時代》等經典劇集，她在電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》中飾演的「白骨精」，’亦令觀眾留下深刻印象。

網民票選 藍潔瑛83年投考第12期無綫電視藝員訓練班，跟她同期的還有劉嘉玲、吳君如、劉青雲、曾華倩等。藍潔瑛長得標緻，當年備受力捧，她先在《K-100》、《430穿梭機》做過主持，其後更獲安排演出多套劇集。
藍潔瑛83年投考第12期無綫電視藝員訓練班，跟她同期的還有劉嘉玲、吳君如、劉青雲、曾華倩等。藍潔瑛長得標緻，當年備受力捧，她先在《K-100》、《430穿梭機》做過主持，其後更獲安排演出多套劇集。（圖片來源：新傳媒照片庫）
網民票選 在周星馳電影《西遊記第壹百零壹回之月光寶盒》中飾演「蜘蛛精」春三十娘一角稱得上是代表作，但其後她逐漸淡出娛樂圈。
在周星馳電影《西遊記第壹百零壹回之月光寶盒》中飾演「蜘蛛精」春三十娘一角稱得上是代表作，但其後她逐漸淡出娛樂圈。（圖片來源：新傳媒照片庫）

第7位：鍾楚紅 優雅地老去

現年63歲的「紅姑」鍾楚紅，當年與林青霞、關之琳、李嘉欣都被稱為「大美人」，1979年她參選香港小姐，但最終落選，卻得到電影公司賞識，曾憑電影《男與女》及《秋天的童話》兩度奪得亞太影展影后大獎。1991年，她嫁給廣告界才子朱家鼎，並在同年和周潤發、張國榮合作拍完電影《縱橫四海》後逐漸息影，可惜在2007年朱家鼎患上大腸癌離世，痛失最愛後鍾楚紅一直單身至今，網民都大讚她完美演繹了如何「優雅地老去」。

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紅姑曾憑電影《秋天的童話》奪得亞太影展影后大獎。（圖片來源：電影《秋天的童話》截圖）
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息影前最後一部作品《縱橫四海》亦是紅姑的代表作。（圖片來源：電影《縱橫四海》劇照）

第6位：林青霞 展現中性美

現年68歲的林青霞曾被封為香港四大絕色美人之一，在73年拍電影《窗外》出道，年輕時參演許多愛情文藝片，如《純純的愛》、《雲飄飄》這些使她走紅的電影，其後開始在商業片中轉型，90年更以電影 《滾滾紅塵》 成為金馬影后，92年電影《笑傲江湖之東方不敗》中，飾演「東方不敗」展現中性美態，成為其令人印象最深刻的代表作。

網民票選 盤點18個歷代最有氣質真女神 個個無P圖都好靚女！
「東方不敗」是林青霞的代表角色。（圖片來源：電影《笑傲江湖之東方不敗》劇照）
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林青霞拍過超過一百部電影，是少有同時走紅於文藝和武俠電影範疇的女星，紅遍中港台。貴為一代影壇大美人，（圖片來源：新傳媒照片庫）

第5位：李嘉欣全盛期靚到癲

現年53歲的「大美人」李嘉欣是90年代公認的女神，1988年連奪港姐和華姐冠軍的她，更被封為「最靚港姐」，雖然不少網民因為「我真係恭喜你呀」的爆粗傳聞，而指她氣質不足，但仍認同93至95年間全盛期的李嘉欣「真係靚到癲」。

網民票選 李嘉欣在澳門出生，爸爸是葡萄牙人，媽媽是上海人，擁有混血美貌，早在3歲已經被星探發掘拍攝廣告，14歲後更開始做兼職模特兒幫鋪家計。
李嘉欣在澳門出生，爸爸是葡萄牙人，媽媽是上海人，擁有混血美貌，早在3歲已經被星探發掘拍攝廣告，14歲後更開始做兼職模特兒幫鋪家計。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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1993年在無綫劇《原振俠》中飾演黃絹，是李嘉欣的代表作之一。（圖片來源：《原振俠》截圖）

第4位：雲浩影 新晉完美女神

雲浩影（Cloud）是唯一打入今次「10大五官最完美女星」的90後女神，現年25歲的她，曾在13歲時加入過薛家燕旗下的少女表演團體Honey Bees，2020年，她參加ViuTV選秀節目《全民造星3》，最終獲得第4名，在去年簽約寰亞出道做歌手後，她已奪得多個新人獎，包括叱咤女新人金獎，網民都大讚她為「呢代女歌星最靚」。

網民票選 雲浩影五官標緻。
雲浩影五官標緻。（圖片來源：[email protected]
網民票選 初出道時Cloud更被指有郭羨妮影子。
初出道時Cloud更被指有郭羨妮影子。（圖片來源：[email protected]

第3位：朱茵 仙氣女神

說起90年代美人，不少人都會想起朱茵。現年51歲的朱茵，給予人仙女的印象，是因為1995年出演了古裝電影《西遊記》系列，飾演「紫霞仙子」後備受關注，精緻的五官讓她總能夠駕馭充滿仙氣的角色。

網民票選 盤點18個歷代最有氣質真女神 個個無P圖都好靚女！
朱茵飾演的「紫霞仙子」至今令人難忘。（圖片來源：《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照）
網民票選 朱茵 朱茵曾是一代「性感女神」。
曾被封為一代「性感女神」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

第2位：阿嬌 第一神顏

阿嬌（鍾欣潼）2001年和阿Sa（蔡卓妍）組成Twins出道，一直以完美五官而為人稱道，甚至被網民封為「香港第一神顏」，除了在2010年電影《前度》展現出全盛期「零死角」的完美五官外，古裝Look更是靚到「屈機」。

網民票選 電影《前度》被指是阿嬌樣貌的全盛期。
電影《前度》被指是阿嬌樣貌的全盛期。（圖片來源：《前度》劇照）
網民票選 阿嬌 真係好靚
阿嬌瘦身成功後顏值重回巔峰，零死角美貌不時成為網民熱話。（圖片來源：微博@鍾欣潼）

第1位：張栢芝 最完美影后

43歲的張栢芝出道25年，曾以2004年電影《忘不了》成為金像影像，但有網民認為00年《十二夜》和02年《無限復活》，才是她的樣貌巔峰。張栢芝母親是中英混血兒，因此她擁有四分一的英國血統，她獨特又深邃的五官，更一度成為韓國女士整容的範本，今次她更以近2,000票登上「10大五官最完美女星」榜首。

網民票選 張栢芝 由細靚到大
1999年剛出道不久的張栢芝，已獲星爺欽點成為《喜劇之王》的女主角，電影最後更成為當時賀歲片中的票房冠軍！（圖片來源：《喜劇之王》劇照）
網民票選 拍《無限復活》時的張栢芝，臉上還有少許Baby Fat，被指是她的全盛期。
拍《無限復活》時的張栢芝，臉上還有少許Baby Fat，被指是她的全盛期。（圖片來源：《無限復活》劇照）

撰文：東方新地圖片來源：、[email protected]周慧敏 Vivian Chow、[email protected]、《怒火街頭2》截圖、新傳媒照片庫、[email protected]、《秋天的童話》截圖、《縱橫四海》劇照、《笑傲江湖之東方不敗》劇照、[email protected]_monique_reis、[email protected]、《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照、《前度》劇照、微博@鍾欣潼、[email protected]_gill、[email protected]_pakchi_cheung、《喜劇之王》劇照

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