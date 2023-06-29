網民票選「10大五官最完美女星」由90年代女神稱霸 得1位新晉美女入圍

有網民近日在討論區發起「一人一個五官接近完美標準嘅女藝人」的選舉，由網民票選出心目中五官最靚的女星，結果頭10位入選的女星，大部份都係90年代公認的女神，只得1位係新晉的90後美女！
網民票選「10大五官最完美女星」
第10位：周慧敏 永遠的玉女
現年55歲的周慧敏（Vivian）自1985年出道，在90年代走紅，至今一直有「玉女掌門人」封號。到1997年，周慧敏開始淡出娛樂圈，隨男友倪震移居溫哥華，至2003年回流香港，09年和倪震結婚，升呢做人妻。
第9位：苟芸慧 港版林熙蕾
現年39歲的苟芸慧在台灣出世，10歲時隨家移民加拿大，08年贏得多倫多華裔小姐冠軍，09年再贏得國際中華小姐冠軍，其後加入TVB，到2016年離巢，自此淡出娛樂圈，並於2018年嫁給了錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋。
第8位：藍潔瑛 靚絕五台山
已故的TVB女星藍潔瑛曾擁有「靚絕五台山」的美譽，她自1983年參加TVB藝員訓練班入行，至1994年離巢，期間曾演出《義不容情》、《大時代》等經典劇集，她在電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》中飾演的「白骨精」，’亦令觀眾留下深刻印象。
第7位：鍾楚紅 優雅地老去
現年63歲的「紅姑」鍾楚紅，當年與林青霞、關之琳、李嘉欣都被稱為「大美人」，1979年她參選香港小姐，但最終落選，卻得到電影公司賞識，曾憑電影《男與女》及《秋天的童話》兩度奪得亞太影展影后大獎。1991年，她嫁給廣告界才子朱家鼎，並在同年和周潤發、張國榮合作拍完電影《縱橫四海》後逐漸息影，可惜在2007年朱家鼎患上大腸癌離世，痛失最愛後鍾楚紅一直單身至今，網民都大讚她完美演繹了如何「優雅地老去」。
第6位：林青霞 展現中性美
現年68歲的林青霞曾被封為香港四大絕色美人之一，在73年拍電影《窗外》出道，年輕時參演許多愛情文藝片，如《純純的愛》、《雲飄飄》這些使她走紅的電影，其後開始在商業片中轉型，90年更以電影 《滾滾紅塵》 成為金馬影后，92年電影《笑傲江湖之東方不敗》中，飾演「東方不敗」展現中性美態，成為其令人印象最深刻的代表作。
第5位：李嘉欣全盛期靚到癲
現年53歲的「大美人」李嘉欣是90年代公認的女神，1988年連奪港姐和華姐冠軍的她，更被封為「最靚港姐」，雖然不少網民因為「我真係恭喜你呀」的爆粗傳聞，而指她氣質不足，但仍認同93至95年間全盛期的李嘉欣「真係靚到癲」。
第4位：雲浩影 新晉完美女神
雲浩影（Cloud）是唯一打入今次「10大五官最完美女星」的90後女神，現年25歲的她，曾在13歲時加入過薛家燕旗下的少女表演團體Honey Bees，2020年，她參加ViuTV選秀節目《全民造星3》，最終獲得第4名，在去年簽約寰亞出道做歌手後，她已奪得多個新人獎，包括叱咤女新人金獎，網民都大讚她為「呢代女歌星最靚」。
第3位：朱茵 仙氣女神
說起90年代美人，不少人都會想起朱茵。現年51歲的朱茵，給予人仙女的印象，是因為1995年出演了古裝電影《西遊記》系列，飾演「紫霞仙子」後備受關注，精緻的五官讓她總能夠駕馭充滿仙氣的角色。
第2位：阿嬌 第一神顏
阿嬌（鍾欣潼）2001年和阿Sa（蔡卓妍）組成Twins出道，一直以完美五官而為人稱道，甚至被網民封為「香港第一神顏」，除了在2010年電影《前度》展現出全盛期「零死角」的完美五官外，古裝Look更是靚到「屈機」。
第1位：張栢芝 最完美影后
43歲的張栢芝出道25年，曾以2004年電影《忘不了》成為金像影像，但有網民認為00年《十二夜》和02年《無限復活》，才是她的樣貌巔峰。張栢芝母親是中英混血兒，因此她擁有四分一的英國血統，她獨特又深邃的五官，更一度成為韓國女士整容的範本，今次她更以近2,000票登上「10大五官最完美女星」榜首。