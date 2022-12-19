天師執位｜翁美玲荷蘭前男友憶舊事 公開17歲入行前鮮為人知愛情故事

近日無綫於深夜時段重播經典劇集《天師執位》，引起不少網民對女主角翁美玲的追憶。對於翁美玲的戀情及绯聞，好多人知她和湯鎮業拍過拖，又被鄒世龍追求過，但原來她在來港發展之前，在英國有過一段鮮爲人知的愛情故事。