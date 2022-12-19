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天師執位｜翁美玲荷蘭前男友憶舊事 公開17歲入行前鮮為人知愛情故事

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近日無綫於深夜時段重播經典劇集《天師執位》，引起不少網民對女主角翁美玲的追憶。對於翁美玲的戀情及绯聞，好多人知她和湯鎮業拍過拖，又被鄒世龍追求過，但原來她在來港發展之前，在英國有過一段鮮爲人知的愛情故事。

翁美玲 由翁美玲和苗僑偉主演的《天師執位》，近日開始在無綫深夜時段重播。
由翁美玲和苗僑偉主演的《天師執位》，近日開始在無綫深夜時段重播。（圖片來源：TVB）

翁美玲入行3年 終年26歲

翁美玲雖然只係出道短短3年，但她在《射雕英雄傳》演活了金庸筆下冰雪聰明、刁蠻任性的黃蓉，因而一炮而紅，之後又與三哥苗僑偉被打造為熒幕情侶，先後拍下《決戰玄武門》、《天師執位》、《楚留香之蝙蝠傳奇》等劇。只可惜85年她在事業如日方中之際，於廣播道寓所以烈酒吞服安眠藥後開煤氣自殺身亡，終年26歲。

翁美玲 翁美玲82年拍處女劇《十三妹》就同湯鎮業撻著，3年後翁美玲自殺身亡，湯鎮業被指要負上最大責任，因此被全城鬧爆。
翁美玲82年拍處女劇《十三妹》就同湯鎮業撻著，3年後翁美玲自殺身亡，湯鎮業被指要負上最大責任，因此被全城鬧爆。（圖片來源：新傳媒資料室）
翁美玲 當年翁美玲和苗僑偉曾被無綫打造成一對熒幕情侶，但苗僑偉指兩人私底下只是好「兄弟」。
當年翁美玲和苗僑偉曾被無綫打造成一對熒幕情侶，但苗僑偉指兩人私底下只是好「兄弟」。（圖片來源：TVB）

翁美玲英國前男友曝光

2010年，翁美玲的荷蘭籍前男友Rob Radboud曾製作出一個有關翁美玲的英文網站，入面公開交代了翁美玲17至22歲期間同Rob在英國的甜蜜史及親密照，其中更提及了兩人相識的經過，至今這個網站仍在持續更新，而Rob與翁美玲同齡，今年已63歲。

翁美玲 翁美玲同Rob拍拖嗰陣只得17歲，當時嘅佢，披住長長頭髮，憑住清純樣貌，吸引Rob主動結識。
翁美玲同Rob拍拖嗰陣只得17歲，當時嘅佢，披住長長頭髮，憑住清純樣貌，吸引Rob主動結識。（圖片來源：新傳媒資料室）
翁美玲 Rob上網睇過有關舊愛翁美玲的資料，原來從來冇提過自己，於是有感而發，搞咗呢個網站。
Rob上網睇過有關舊愛翁美玲的資料，原來從來冇提過自己，於是有感而發，搞咗呢個網站。（圖片來源：新傳媒資料室）
翁美玲 網站叫「Barbara Yung ‘a love story no one knew’」仔細分段叙述佢哋相識經過及其他點滴。
網站叫「Barbara Yung ‘a love story no one knew’」仔細分段叙述佢哋相識經過及其他點滴。（圖片來源：新傳媒資料室）

How we met 怎樣結識

Rob在網站中透露他在1976年首次遇見翁美玲，當時阿翁一個人坐在劍橋藝術科學學院的飯堂入面寫日誌，Rob深深被她吸引住，於是主動上前結識。每逢假日，阿翁都要留在屋企間炸魚薯條店幫手，所以初期，學校圖書館是他們拍拖勝地。

翁美玲 當年翁美玲有幾愛Rob，真係唔使多講，睇相已經知。
當年翁美玲有幾愛Rob，真係唔使多講，睇相已經知。（圖片來源：新傳媒資料室）
翁美玲 二人愛得投入，可惜1982年因爲翁美玲返香港參加選美，而令戀情告終。
二人愛得投入，可惜1982年因爲翁美玲返香港參加選美，而令戀情告終。（圖片來源：新傳媒資料室）

Meeting Bill 遇見比爾

當年翁美玲應Rob好友Bill之邀到其家中作客，Rob緊張到死，驚就咁冇咗個女友，阿翁知道男友真係好關心自己，二人關係從此更上一層樓。

翁美玲 Rob依家同女朋友育有三名女兒，但仍未想結婚，對翁美玲念念不忘，幸好女友冇呷醋。
Rob依家同女朋友育有三名女兒，但仍未想結婚，對翁美玲念念不忘，幸好女友冇呷醋。（圖片來源：新傳媒資料室）
翁美玲 當年這對打情罵俏嘅小情侶，狀甚溫馨。
當年這對打情罵俏嘅小情侶，狀甚溫馨。（圖片來源：新傳媒資料室）

First time to Histon 第一次去希斯頓

在Rob眼中，翁美玲是個嚴守紀律的好學生，當年Rob同幾個real biker朋友，個個留長頭髮，著住皮褸，駕住部重型電單車去幫襯翁美玲屋企人嗰間炸魚薯條店。阿翁第二日就同Rob講以後唔好再去，趕客之餘，又怕屋企人唔鍾意佢同班貌似飛仔嘅人一齊。

翁美玲 翁美玲最鍾意見到Rob父母牽手攬埋一齊個樣，好希望自己到老咗都可以同Rob咁愛對方，可惜一切只能成追憶。
翁美玲最鍾意見到Rob父母牽手攬埋一齊個樣，好希望自己到老咗都可以同Rob咁愛對方，可惜一切只能成追憶。（圖片來源：新傳媒資料室）
翁美玲 翁美玲同Rob拍拖去唐人街餐館時，間中會彈兩句中文，係想話畀嗰度啲人知：「我識聽中文，咪講我哋是非。」
翁美玲同Rob拍拖去唐人街餐館時，間中會彈兩句中文，係想話畀嗰度啲人知：「我識聽中文，咪講我哋是非。」（圖片來源：新傳媒資料室）
翁美玲 翁美玲1976年邂逅Rob，拍拖五年，網站記載咗呢對昔日愛侶由1976至1981嘅甜蜜片段。
翁美玲1976年邂逅Rob，拍拖五年，網站記載咗呢對昔日愛侶由1976至1981嘅甜蜜片段。（圖片來源：新傳媒資料室）
翁美玲 兩人拍拖其中一個節目，就係帶住隻狗周圍逛，逛足一日都唔悶，夠晒浪漫。
兩人拍拖其中一個節目，就係帶住隻狗周圍逛，逛足一日都唔悶，夠晒浪漫。（圖片來源：新傳媒資料室）
翁美玲 Rob屋企得三個仔，佢兩個哥哥都當翁美玲係妹妹一樣，關係非常融洽。
Rob屋企得三個仔，佢兩個哥哥都當翁美玲係妹妹一樣，關係非常融洽。（圖片來源：新傳媒資料室）
翁美玲 翁美玲屋企人開嘅炸魚薯條店位於希斯頓，翁母和舅父住喺鋪頭樓上，右邊係客廳，左邊係廚房。
翁美玲屋企人開嘅炸魚薯條店位於希斯頓，翁母和舅父住喺鋪頭樓上，右邊係客廳，左邊係廚房。（圖片來源：新傳媒資料室）
翁美玲 在Rob眼中，翁美玲是個嚴守紀律嘅好學生。
在Rob眼中，翁美玲是個嚴守紀律嘅好學生。（圖片來源：新傳媒資料室）
翁美玲 翁美玲當年經常一個人坐喺校園，性格沉實怕醜。
翁美玲當年經常一個人坐喺校園，性格沉實怕醜。（圖片來源：新傳媒資料室）

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線：18288

撰文：東方新地圖片來源：TVB、新傳媒資料室

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