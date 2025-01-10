21歲聲夢小花一洗乖乖女形象 搶fo出鏡連姚焯菲都like爆！

TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》孕育出唔少年輕歌手，當中除咗人氣最高嘅「聲夢四小花」外，其實仲有唔少有樣有實力嘅選手！當中第一季嘅七強學員林君蓮（蓮姐）正係其中一位，日前（9日）林君蓮就曬出多張一反以往乖乖女形象嘅新相，戰鬥力十足連鍾柔美姚焯菲都like爆！

