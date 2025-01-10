21歲聲夢小花一洗乖乖女形象 搶fo出鏡連姚焯菲都like爆！
林君蓮新相戰鬥力十足
現年21歲嘅林君蓮疫情時由加拿大回流香港參加《聲夢傳奇》，不過林君蓮當時就keep住行低調風格，以乖乖女形象示人。日前（9日）林君蓮就在社交平台曬出與同為聲夢出身嘅林沚羿（Venus）嘅合照，相中林君蓮以白色低胸吊帶裙上陣，大騷完美身段！就連鍾柔美同姚焯菲都忍唔留言大讚：「
yasss!! slayed the caption」、「Spicyyyyy」！
林君蓮直認想轉另一種風格
對於一反乖乖女形象，林君蓮就曾在訪問中親解箇中原因。林君蓮表示以前覺得喺香港所以風格會較為保守，但返回加拿大後就一改想法：「返到加拿大就覺得其實好多女仔都係咁樣著」直言覺得衣著大膽係正常事，更透露希望之後的風格會更偏向女性化！
21歲林君蓮「高冷外表＋進擊身材」被低估 背景起底加拿大參賽
21歲「聲夢小花」林君蓮亮相「WATERBOMB HONG KONG 2024 」大派福利，引起網友哄動！自小喜歡唱歌嘅她背景一啲都唔簡單！
21歲林君蓮曬性感比堅尼照派福利
21歲「蓮姐」林君蓮於社交平台上傳一連串的性感美照派福利，照片中可見林君蓮穿上白色性感比堅尼上衣，玩得盡興的她成身濕曬，令其完美身材更加表露無遺。網民都紛紛留言大讚：「辣妹子辣」、「咱家孩子突然成長了」、「呢set好屈機啊蓮姐」等。
入讀加拿大名校 回流參加《聲夢傳奇》
現年21歲的林君蓮（ Kaitlyn）年少時就讀救恩學校（小學部）同聖士提反女子中學，至14歲時遠赴加拿大讀書，現就讀名校加拿大多倫多大學。林君蓮從小喜歡唱歌，並曾經有成為韓國練習生的機會，但因家人反對而放棄，蓮姐最後在疫情期間決定回流香港，報名參加《聲夢傳奇》，一完歌手夢。
跟錯導師 7 強止步
林君蓮唱法獨特，但被評審批評不能只用同一方法「用聲」，導師林欣彤指當年參加《超級巨聲2》時都被指有同一問題，今次特別教Kaitlyn「發聲」，希望Kaitlyn可以突破自己。比賽中演唱《如果沒有你》時可惜尾段失準，最終出局輸畀文凱婷。
林君蓮質疑評判 遭網民洗版鬧爆冇品
雖然林君蓮在參賽當時成績不錯，但態度方面就經常惹人詬病。在《聲夢傳奇》第二集，林君蓮演唱慮冠廷《世事可曾是絕對》 演出後，被唱片監製徐浩大讚：「你好識得運用把聲，我唔覺得睇緊一場比賽，好似睇緊一個 performance﹗」最後得到22分，成為當晚最高分不過當其他參賽者得分未如理想，林君蓮竟直接質疑評判團是否「審美疲勞」，被網民洗版鬧爆無品無禮貌，高分但失觀眾緣。
學員都戲稱林君蓮做「蓮姐」，無論群體合照或者自我介紹，都經常黑面、被指「唔識笑」。
林君蓮黑面冷待拍檔 早有前科
林君蓮態度問題在參賽當時經常被網民鬧爆，當黑面在1月初的「第一次召集」節目中被安排與25歲的張馳豪合唱，但卻臨場失準，林君蓮直斥遭張馳豪拖累，而合唱期間更全程黑面，未正式比賽便百態盡現，輸印象又輸人品。
林君蓮不滿張馳豪：「之前夾好嘅節奏，佢冇跟到﹗」
十五人分成八組，18歲的林君蓮（ Kaitlyn）與年紀最大25歲的張馳豪（Aska）第二組進行錄音，合唱《有一種悲傷》，不過卻表現失準，張馳豪表現緊張，而林君蓮則不知是緊張還是對演出不滿，一直黑住口面，及後林君蓮接受訪問時，對張馳豪的表現感到不滿，林君蓮直斥：「其實Aska有少少拖累我，後段明明大家夾好咗一啲節奏，但佢完全冇跟到、冇做到，不過都唔係好大問題，所以算啦﹗」而張馳豪直認自己表現不似預期，狀態未如理想而影響林君蓮，林君蓮的對答充滿火藥味。